ปิดตำนาน 18 ปี ร้านราเมน เปิดถึงแค่สิ้นเดือน พ.ค. นักชิมใจหาย บอกลาอีกร้านอร่อย

ปิดตำนาน 18 ปี ราเมนร้านอร่อย เปิดถึงแค่สิ้นเดือนพฤษภาคม นักชิมรู้ข่าวใจาหาย เสียดายร้านอร่อยจะหายไปอีกหนึ่ง
โดยทางเพจ กินไม่หยุด ได้โพสต์คลิปพาไปรีวิวร้าน Chita Yutaka Tei หรือชื่อภาษาไทยคือ ยูทากะ เตะ ราเมน ร้านราเมนเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ในซอยสุขุมวิท 24 ติดกับห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ซึ่งทางร้านตกแต่งด้วยบรรยากาศเรียบง่าย ให้ความรู้สึกแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม พร้อมเผยว่าทางร้านจะเปิดถึงแค่สิ้นเดือนนี้
ขณะที่ชาวเน็ตจำนวนมากต่างก็เข้ามาร่วมคอนเฟิร์มในความอร่อย เรียกว่าเด็ดทั้งน้ำซุปราเมนและขนมหวาน ทำให้รู้สึกเสียดายมากที่ร้านอร่อยจะหายไปอีก 1 ร้าน
เป็นข่าวชวนใจหายใจหมู่นักกิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ชอบกินเส้น เมื่ออีกหนึ่งร้านอาหารญี่ปุ่นที่เลื่องลือเรื่องความอร่อย กำลังจะปิดตัวลงในสิ้นเดือนนี้ ปิดตำนาน 18 ปี หลังเปิดร้านมาอย่างยาวนาน
ทางร้านยังมีการติดป้ายแจ้งไว้อย่างชัดเจนว่า "เราจะปิดร้านถาวรในสิ้นเดือนพฤษภาคม ขอบคุณลูกค้าทุกคนสำหรับการสนับสนุนตลอดช่วง 18 ปีที่ผ่านมา"
ทั้งนี้ ทางเพจยืนยันว่าแม้จะไม่ใช่ร้านติดแกลมหรือเห็นบ่อยผ่านโซเชียล แต่รสชาตินั้นอร่อยมาก รู้สึกเศร้าที่ร้านจะปิดในอีกไม่กี่วันแล้ว โดยทางร้านจะเปิดให้ทุกวัน เวลา 11.00 - 23.00 น. แต่จะมีช่วงพักกลางวัน นักชิมสามารถติดตามไปที่ร้านได้ ในช่วงเวลาสุดท้ายนี้
ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก กินไม่หยุด