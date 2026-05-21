ปิดตำนาน 18 ปี ร้านราเมน เปิดถึงแค่สิ้นเดือน พ.ค. นักชิมใจหาย บอกลาอีกร้านอร่อย

ภาพจาก เฟซบุ๊ก กินไม่หยุด

          เป็นข่าวชวนใจหายใจหมู่นักกิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ชอบกินเส้น เมื่ออีกหนึ่งร้านอาหารญี่ปุ่นที่เลื่องลือเรื่องความอร่อย กำลังจะปิดตัวลงในสิ้นเดือนนี้ ปิดตำนาน 18 ปี หลังเปิดร้านมาอย่างยาวนาน 

          โดยทางเพจ กินไม่หยุด ได้โพสต์คลิปพาไปรีวิวร้าน Chita Yutaka Tei หรือชื่อภาษาไทยคือ ยูทากะ เตะ ราเมน ร้านราเมนเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ในซอยสุขุมวิท 24 ติดกับห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ซึ่งทางร้านตกแต่งด้วยบรรยากาศเรียบง่าย ให้ความรู้สึกแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม พร้อมเผยว่าทางร้านจะเปิดถึงแค่สิ้นเดือนนี้ 

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Penny The Chef

          ทางร้านยังมีการติดป้ายแจ้งไว้อย่างชัดเจนว่า "เราจะปิดร้านถาวรในสิ้นเดือนพฤษภาคม ขอบคุณลูกค้าทุกคนสำหรับการสนับสนุนตลอดช่วง 18 ปีที่ผ่านมา"

          ทั้งนี้ ทางเพจยืนยันว่าแม้จะไม่ใช่ร้านติดแกลมหรือเห็นบ่อยผ่านโซเชียล แต่รสชาตินั้นอร่อยมาก รู้สึกเศร้าที่ร้านจะปิดในอีกไม่กี่วันแล้ว โดยทางร้านจะเปิดให้ทุกวัน เวลา 11.00 - 23.00 น. แต่จะมีช่วงพักกลางวัน นักชิมสามารถติดตามไปที่ร้านได้ ในช่วงเวลาสุดท้ายนี้ 

ภาพจาก เฟซบุ๊ก กินไม่หยุด

ภาพจาก เฟซบุ๊ก กินไม่หยุด
           ขณะที่ชาวเน็ตจำนวนมากต่างก็เข้ามาร่วมคอนเฟิร์มในความอร่อย เรียกว่าเด็ดทั้งน้ำซุปราเมนและขนมหวาน ทำให้รู้สึกเสียดายมากที่ร้านอร่อยจะหายไปอีก 1 ร้าน

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Penny The Chef

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Penny The Chef


ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก กินไม่หยุด


ปิดตำนาน 18 ปี ร้านราเมน เปิดถึงแค่สิ้นเดือน พ.ค. นักชิมใจหาย บอกลาอีกร้านอร่อย อัปเดตล่าสุด 21 พฤษภาคม 2569 เวลา 11:30:17
