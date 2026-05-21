ปริศนาสะเทือนใจ ชายเจอเก้าอี้โยกข้างทาง เข้าไปนั่ง ก่อนหมดลมจากไปเงียบ ๆ

ปริศนาชวนสะเทือนใจ กล้องวงจรปิดจับภาพ ชายเดินกางร่มเจอเก้าอี้โยกข้างทาง แล้วเข้าไปนั่ง ก่อนหมดลมหายใจจากไปเงียบ ๆ
ภาพจาก Weibo
ภาพจาก Weibo
ภาพจาก Weibo
ขณะเดียวกันมีผู้คนบางส่วนตั้งข้อสงสัยว่า ชายรายนี้อาจเกิดอาการป่วยกะทันหัน เช่น ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน ซึ่งมักก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานอย่างมาก อย่างไรก็ดี ชายคนนี้ดูสงบและนิ่งมากเกินไป เหตุการณ์นี้จึงจุดประกายการถกเถียงในโลกออนไลน์ โดยมีบางส่วนที่สงสัยในข้อเท็จจริงของคลิปวิดโอนี้ และเชื่อว่าอาจจะเป็นเพียงการจัดฉากหรือสร้างสถานการณ์ขึ้นมา
วันที่ 20 พฤษภาคม 2569 เว็บไซต์ Hk01 เผยว่า เมื่อไม่นานมานี้มีคลิปวิดีโอเหตุการณ์ประหลาดน่าตกใจถูกแชร์เป็นไวรัลบนโซเชียลมีเดียของจีน เมื่อมีชายรายหนึ่งเดินไปเจอเก้าอี้โยกที่ริมทางเดิน เขาจึงเข้าไปนั่ง แต่หลังจากเวลาผ่านไปกลับมีคนไปพบว่าเขาเสียชีวิตแล้ว สร้างความเศร้าและสะเทือนใจให้กับผู้คนในโลกออนไลน์ และกลายเป็นปริศนาที่ทำให้สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้น
ภาพจาก Weibo
คลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดบริเวณถนนที่เกิดเหตุแสดงให้เห็นว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 14.00 น. ของวันที่ 16 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ชายรายดังกล่าวเดินถือร่มมาในมือ ก่อนจะหยุดยืนนิ่ง ๆ ลักษณะคล้ายกับรู้สึกไม่สบาย แต่ไม่ได้แสดงท่าทางผิดปกติหรือต้องการความช่วยเหลือแต่อย่างใด จากนั้นเขาก็เดินเข้าไปนั่งบนเก้าอี้โยกที่ตั้งอยู่ริมทาง โดยใช่ร่มกางปิดร่างกายเอาไว้
ภาพจาก Weibo
ในระหว่างนั้นมีคนที่เดินผ่านไปมาแต่เข้าใจว่าเขากำลังพักผ่อนอยู่ชั่วครู่ จึงไม่มีใครเอะใจหรือสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติใด ๆ จนกระทั่งหลายชั่วโมงผ่านไป มีรายงานว่า มีคนเข้าไปพบชายรายนี้เสียชีวิตแล้ว เขานอนแน่นิ่งอยู่ที่เก้าอี้โยกโดยไร้ลมหายใจ โดยแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ระบุว่า ศพของเขาถูกนำไปดำเนินการตามพิธีท้องถิ่น แต่ไม่ได้เปิดเผยสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัด
ภาพจาก Weibo
หลังจากคลิปวิดีโอเหตุการณ์ถูกนำมาเผยแพร่ ชาวเน็ตต่างพากันเข้าไปแสดงความคิดเห็นหลากหลายมุม โดยส่วนหนึ่งรู้สึกสะเทือนใจ กล่าวว่า ในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิต ชายคนนั้นไม่ได้ร้องขอความช่วยเหลือหรือดิ้นรนอย่างรุนแรง แต่เลือกที่จะบอกลาโลกด้วยวิธีที่สงบอย่างเหลือเชื่อ ทั้งยังประหลาดใจเกี่ยวกับเก้าอี้โยกตัวนี้้ "ดูเหมือนมันกำลังรอคอยการมาถึงของเขา เพื่อมอบที่พึ่งพิงให้กับช่วงเวลาสุดท้ายในชีวิตของเขา"
ขณะเดียวกันมีผู้คนบางส่วนตั้งข้อสงสัยว่า ชายรายนี้อาจเกิดอาการป่วยกะทันหัน เช่น ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน ซึ่งมักก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานอย่างมาก อย่างไรก็ดี ชายคนนี้ดูสงบและนิ่งมากเกินไป เหตุการณ์นี้จึงจุดประกายการถกเถียงในโลกออนไลน์ โดยมีบางส่วนที่สงสัยในข้อเท็จจริงของคลิปวิดโอนี้ และเชื่อว่าอาจจะเป็นเพียงการจัดฉากหรือสร้างสถานการณ์ขึ้นมา
ขอบคุณข้อมูลจาก Hk01