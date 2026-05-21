ระทึกหน้าโรงเรียน หนุ่มซิ่งหนี ตร. ขอตรวจค้น เจอ 2 นร. ใจเด็ดช่วยรวบทันควัน

 
           เปิดนาทีระทึกหน้าโรงเรียน โจ๋ซิ่งท่อดัง บิดเครื่องหนีตรวจค้น ตร. 2 นายเอาไม่อยู่ ก่อนได้ 2 นักเรียนใจเด็ดโดดช่วยชาร์จจนอยู่หมัด


หนุ่มซิ่งท่อดังบิดหนี ตร.
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทิร์น part 7

           วันที่ 21 พฤษภาคม 2569 เพจเฟซบุ๊ก อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทิร์น part 7 ลงคลิปเหตุการณ์ชวนระทึกหน้าโรงเรียนแห่งหนึ่งใน จ.นครศรีธรรมราช หลังตำรวจเรียกตัวชายที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์แต่งท่อดังเพื่อจะตรวจค้น แต่กลับกลายเป็นจังหวะชุลมุนกว่าที่คาด

           จากคลิปเผยให้เห็นว่าชายที่ถูกตำรวจเรียกมาข้างทาง จู่ ๆ ก็พยายามขี่รถหลบหนี ทำเอาตำรวจ 2 คนต้องรีบล็อกตัวเอาไว้ แต่ชายคนดังกล่าวไม่ยอมปล่อยมือจากรถ และยังเร่งเครื่องเสียงดัง แม้จะโดนรวบก็ไม่ยอมปล่อยมือจากคันเร่ง

           ในจังหวะนั้น มีนักเรียนชาย 2 คนวิ่งเข้าไปช่วยเหลือตำรวจในการจับตัวชายที่ขัดขืนการจับกุม จนยอมลงจากรถได้สำเร็จ ก่อนที่สถานการณ์จะคลี่คลายลงในทันที

          ภายหลังคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตหลายคนต่างชื่นชมในความกล้าของน้องนักเรียนทั้ง 2 คน ขณะที่บางส่วนยอมรับว่ารู้สึกขัดใจกับวิธีการจับกุมของตำรวจ ที่แม้จะมีถึง 2 นาย แต่กลับยืดเยื้อไม่จบง่าย ๆ จนต้องถึงมือนักเรียนเข้ามาช่วยจับคนเพียงคนเดียว เป็นต้น

ระทึกหน้าโรงเรียน หนุ่มซิ่งหนี ตร. ขอตรวจค้น เจอ 2 นร. ใจเด็ดช่วยรวบทันควัน อัปเดตล่าสุด 21 พฤษภาคม 2569 เวลา 15:04:58
