ระทึกหน้าโรงเรียน หนุ่มซิ่งหนี ตร. ขอตรวจค้น เจอ 2 นร. ใจเด็ดช่วยรวบทันควัน

เปิดนาทีระทึกหน้าโรงเรียน โจ๋ซิ่งท่อดัง บิดเครื่องหนีตรวจค้น ตร. 2 นายเอาไม่อยู่ ก่อนได้ 2 นักเรียนใจเด็ดโดดช่วยชาร์จจนอยู่หมัด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทิร์น part 7
วันที่ 21 พฤษภาคม 2569 เพจเฟซบุ๊ก อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทิร์น part 7 ลงคลิปเหตุการณ์ชวนระทึกหน้าโรงเรียนแห่งหนึ่งใน จ.นครศรีธรรมราช หลังตำรวจเรียกตัวชายที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์แต่งท่อดังเพื่อจะตรวจค้น แต่กลับกลายเป็นจังหวะชุลมุนกว่าที่คาด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทิร์น part 7
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทิร์น part 7
จากคลิปเผยให้เห็นว่าชายที่ถูกตำรวจเรียกมาข้างทาง จู่ ๆ ก็พยายามขี่รถหลบหนี ทำเอาตำรวจ 2 คนต้องรีบล็อกตัวเอาไว้ แต่ชายคนดังกล่าวไม่ยอมปล่อยมือจากรถ และยังเร่งเครื่องเสียงดัง แม้จะโดนรวบก็ไม่ยอมปล่อยมือจากคันเร่ง
ในจังหวะนั้น มีนักเรียนชาย 2 คนวิ่งเข้าไปช่วยเหลือตำรวจในการจับตัวชายที่ขัดขืนการจับกุม จนยอมลงจากรถได้สำเร็จ ก่อนที่สถานการณ์จะคลี่คลายลงในทันที
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทิร์น part 7
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทิร์น part 7
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทิร์น part 7
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทิร์น part 7