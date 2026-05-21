เพจทางการแมนยู ลงภาพผู้เล่นคว้ารางวัลใหญ่ แต่คนหลุดโฟกัสที่แคปชั่นไทย ช่วยแปลให้สุดพีค

เพจทางการ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด โพสต์ภาพ บรูโนรับรางวัลใหญ่ แต่ชาวเน็ตไทยหลุดโฟกัสที่แคปชั่นภาษาไทย ก่อนแห่คอมเมนต์สนั่น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Manchester United
วันที่ 20 พฤษภาคม 2569 เพจเฟซบุ๊กทางการของ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ซึ่งมีผู้ติดตาม 86 ล้านคน โพสต์ภาพ บรูโน เฟอร์นานเดส กัปตันทีม ปีศาจแดง ขณะชูรางวัลนักฟุตบอลยอดเยี่ยมแห่งปี 2025/26 จากสมาคมนักข่าวฟุตบอล (FWA) แต่สิ่งที่หลายคนสะดุดตา กลับเป็นแคปชั่นภาษาไทยที่ระบุว่า "คุณรู้จักผมน้อยไป"
สำหรับรางวัลดังกล่าว ถือเป็นอีกความสำเร็จสำคัญของ บรูโน เฟอร์นานเดส หลังเพิ่งสร้างสถิติทำแอสซิสต์สูงสุดของพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลปัจุบัน ที่จำนวน 20 ครั้ง ขณะเดียวกัน เจ้าตัวยังกลายเป็นผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด คนแรกที่ได้รับรางวัล FWA นับตั้งแต่ เวย์น รูนีย์ เคยทำได้เมื่อปี 2553
"เผื่อคนต่างชาติไม่เข้าใจครับ
You know me a little go!!"
"เพจจริงป่ะเนี่ย ถึงกับต้องกดเข้าไปโปรไฟล์"
"อย่าให้เจอแถว ชลบุรี นะ บรูโน่"
"สุดท้าย ไหว้สวย อันนี้เพจแมนยูใช่ไหมนี่"