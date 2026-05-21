เพจทางการแมนยู ลงภาพผู้เล่นคว้ารางวัลใหญ่ แต่คนหลุดโฟกัสที่แคปชั่นไทย ช่วยแปลให้สุดพีค

 
           เพจทางการ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด โพสต์ภาพ บรูโนรับรางวัลใหญ่ แต่ชาวเน็ตไทยหลุดโฟกัสที่แคปชั่นภาษาไทย ก่อนแห่คอมเมนต์สนั่น

บรูโน เฟอร์นานเดส
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Manchester United﻿

           วันที่ 20 พฤษภาคม 2569 เพจเฟซบุ๊กทางการของ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ซึ่งมีผู้ติดตาม 86 ล้านคน โพสต์ภาพ บรูโน เฟอร์นานเดส กัปตันทีม ปีศาจแดง ขณะชูรางวัลนักฟุตบอลยอดเยี่ยมแห่งปี 2025/26 จากสมาคมนักข่าวฟุตบอล (FWA) แต่สิ่งที่หลายคนสะดุดตา กลับเป็นแคปชั่นภาษาไทยที่ระบุว่า "คุณรู้จักผมน้อยไป"

           สำหรับรางวัลดังกล่าว ถือเป็นอีกความสำเร็จสำคัญของ บรูโน เฟอร์นานเดส หลังเพิ่งสร้างสถิติทำแอสซิสต์สูงสุดของพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลปัจุบัน ที่จำนวน 20 ครั้ง ขณะเดียวกัน เจ้าตัวยังกลายเป็นผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด คนแรกที่ได้รับรางวัล FWA นับตั้งแต่ เวย์น รูนีย์ เคยทำได้เมื่อปี 2553

          อย่างไรก็ตาม หลังโพสต์ถูกเผยแพร่ออกไป บรรดาแฟนบอลชาวไทยต่างเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันอย่างคึกคัก เพราะคุ้น ๆ กับแคปชั่นนี้ไม่เบา จนบางส่วนยังช่วยกันแปลข้อความเป็นภาษาอังกฤษแบบชวนขำ จนกลายเป็นอีกสีสันใต้โพสต์อีกเพียบ ตัวอย่างคอมเมนต์ เช่น

          "เผื่อคนต่างชาติไม่เข้าใจครับ
          You know me a little go!!"

          "เพจจริงป่ะเนี่ย ถึงกับต้องกดเข้าไปโปรไฟล์"

          "อย่าให้เจอแถว ชลบุรี นะ บรูโน่"

          "สุดท้าย ไหว้สวย อันนี้เพจแมนยูใช่ไหมนี่"





เพจทางการแมนยู ลงภาพผู้เล่นคว้ารางวัลใหญ่ แต่คนหลุดโฟกัสที่แคปชั่นไทย ช่วยแปลให้สุดพีค โพสต์เมื่อ 21 พฤษภาคม 2569 เวลา 13:53:30
