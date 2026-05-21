ระทึก ! เก๋งไฟไหม้บนทางด่วน M81 เผยนาทีชีวิต ช่วย 4 ชีวิตในรถหนีออกทัน
           เหลือแต่ซาก เก๋งยี่ห้อดังถูกไฟลุกวอด บนทางด่วน M81 คนขับระทึกเล่านาทีหนีตาย ผวามีลูก 2 คนอยู่บนรถ พลเมืองดีช่วยออกมาทันก่อนระเบิด

           วันที่ 21 พฤษภาคม 2569 โหนกระแส รายงานว่า เมื่อเวลา 11.30 น. เกิดเหตุระทึกบนมอเตอร์เวย์สายบางใหญ่-กาญจนบุรี (M81) หลักกิโลเมตรที่ 41+600 อ. เมือง จ. นครปฐม พบรถเก๋งมีไฟลุกไหม้อย่างรุนแรง มีเสียงระเบิดดังขึ้นเป็นระยะ เจ้าหน้าที่ตำรวจและกู้ภัย พร้อมดับเพลิงเข้าระงับเหตุอย่างเร่งด่วน โดยภายหลังฉีดน้ำจนเพลิงสงบแล้ว พบว่ารถเสียหายทั้งคัน
           
           จากการสอบถามพลเมืองดี ที่ขับรถตามหลังมา เล่าว่า สังเกตเห็นเปลวไฟบริเวณซุ้มล้อและใต้ท้องรถด้านขวา ตนจึงบีบแตรเป็นสัญญาณ พร้อมทำไฟกะพริบเพื่อบอกให้คนขับรู้ตัว ทางคนขับจึงรีบนำรถจอดเข้าข้างทาง 
           
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจทางหลวง M81

           จากนั้นตนรีบจอดรถและวิ่งเข้าไปช่วยนำเด็ก ๆ และครอบครัวดังกล่าวออกจากรถมายังที่ปลอดภัย โดยสามารถช่วยทั้ง 4 คนไว้ได้อย่างทันท่วงที เพราะหลังจากนั้นรถก็ระเบิดและเกิดไฟลุกไหม้ ไฟลุกโหมเร็วมากจนไม่สามารถเข้าไปดึงเบรกมือหรือขนย้ายทรัพย์สินอะไรออกมาได้ ทำให้ทรัพย์สินต่าง ๆ ถูกเผาวอด ส่วนคนขับถูกไฟลวกที่ขาเล็กน้อย 

ภาพจาก เฟซบุ๊ก เทศบาลเมืองนครปฐม ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
           
           ด้านเจ้าของรถที่ไฟไหม้ เผยถึงนาทีหนีตายว่า พวกตนกำลังเดินทางตามปกติ จู่ ๆ ไฟเตือนเครื่องยนต์ที่หน้าปัดก็สว่างขึ้น จึงตัดสินใจหักเลี้ยวจอดไหล่ทางทันที โดยที่ยังไม่ทันทราบว่ามีไฟลุกอยู่ใต้ท้องรถ โชคดีที่มีพลเมืองดีเข้าช่วย จึงสามารถนำภรรยากับลูก ๆ ออกมาได้ทัน

ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจทางหลวง M81

ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจทางหลวง M81
           
           ทั้งนี้ เบื้องต้นพบว่ารถยนต์คันดังกล่าว เป็นเครื่องยนต์น้ำมัน ไม่ใช่รถยนต์ EV และทางตำรวจกับพิสูจน์หลักฐานจะตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุของเพลิงไหม้ต่อไป 

ขอบคุณข้อมูลจาก โหนกระแส

โพสต์เมื่อ 21 พฤษภาคม 2569 เวลา 15:41:08
