ระทึกกลางรายการ หญิงถูกข่มขู่ตอนออกโหนกระแส หนุ่ม กรรชัย ต้องให้ จนท. คุมเข้ม

 
          โหนกระแสเจอบรรยากาศตึงเครียด หญิงผู้เสียหายถูกควบคุมและทำร้าย ก่อนมีข้อความฝ่ายชายข่มขู่กลางรายการ จน หนุ่ม กรรชัย ต้องกำชับ รปภ. คุมเข้มทันที

ภาพจาก โหนกระแส

            วันที่ 21 พฤษภาคม 2569 รายการโหนกระแส ทางช่อง 3 เปิดใจคุยกับ คุณปู หญิงผู้เสียหาย ถูกสามีทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรง ต้นเหตุจากความหึงหวงอย่างหนักจนใช้ชีวิตยากลำบาก นอกจากนี้ฝ่ายชายยังมีพฤติกรรมข่มขู่คนใกล้ชิด จุดแตกหักคือการโดนฝ่ายชายขนทัพย์สินหนีไปกว่า 6 แสนบาทจนต้องเข้าแจ้งความ

            คุณปู เล่าว่า รู้จักกับสามีมาตั้งแต่ปี 2554 ก่อนจะห่างหายกันไป และกลับมาคบหากันอีกครั้งในช่วงปี 2564-2565 โดยช่วงแรกของความสัมพันธ์ ฝ่ายชายดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี จนตัดสินใจจดทะเบียนสมรส เพราะเชื่อว่าสามารถฝากชีวิตไว้ได้

            อย่างไรก็ตาม หลังคบหากันได้ประมาณ 1 ปี พฤติกรรมฝ่ายชายเริ่มเปลี่ยนไป มีอารมณ์ฉุนเฉียวง่าย แสดงความหึงหวงรุนแรง และเริ่มควบคุมการใช้ชีวิต โดยบังคับให้เธอต้องวิดีโอคอลตลอดเวลา แม้ขณะปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลก็ต้องเปิดกล้องวางไว้บนโต๊ะ เพื่อให้อีกฝ่ายรับรู้ว่าเธอกำลังพูดคุยหรือทำอะไรอยู่

ภาพจาก โหนกระแส

            นอกจากการติดตามระหว่างทำงานแล้ว คุณปูระบุว่า เธอต้องรายงานทุกความเคลื่อนไหว แม้แต่เวลาจะเข้าห้องน้ำก็ต้องแจ้ง และเมื่อกลับออกมาก็ต้องบอกอีกครั้ง หากพลาดไม่รายงานในช่วงที่อีกฝ่ายโทร. มา ก็มักกลายเป็นชนวนทะเลาะทันที จนทำให้ชีวิตส่วนตัวและความสัมพันธ์กับคนรอบตัวค่อย ๆ หายไป เพราะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมแทบทุกด้าน

            เธอยังเปิดเผยว่า ตลอดเวลาที่ผ่านมา พยายามอดทนและให้โอกาสอีกฝ่ายปรับตัว แต่หากเกิดเรื่องไม่เป็นไปตามที่เขาต้องการ ก็มักนำไปสู่การใช้อารมณ์ หรือโดนเช็กโทรศัพท์ของเธออยู่เสมอ หากไม่ยินยอมก็อาจเเจอทั้งการด่าทอหรือการใช้ความรุนแรงใส่

ภาพจาก โหนกระแส

ภาพจาก โหนกระแส


คนก่อเหตุขู่กลางรายการ บรรยากาศตึงเครียด


            บรรยากาศในรายการยิ่งตึงเครียด เมื่อมีข้อความถูกส่งมายังน้องสาวของผู้เสียหาย โดยมีเนื้อหาขอให้ออกรายการด้วยการ "พูดกันดี ๆ" พร้อมข้อความที่สื่อถึงการยอมที่จะไม่มีชีวิตอยู่ต่อไป หากสถานการณ์มาถึงทางตัน ขณะที่น้องสาวของผู้เสียหายระบุเพิ่มเติมว่า อีกฝ่ายเคยพูดในลักษณะจะพาผู้เสียหายเสียชีวิตไปด้วยกัน

            ต่อมา มีการแจ้งเข้ามาว่าฝ่ายชายกำลังติดตามรับชมรายการอยู่และพร้อมพูดคุย ทำให้ หนุ่ม กรรชัย ผู้ดำเนินรายการ กำชับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอย่างชัดเจนว่า ห้ามบุคคลแปลกหน้าขึ้นมายังอาคาร พร้อมพยายามเตือนสติให้ใช้การพูดคุยแทนความรุนแรง และคำนึงถึงผลกระทบต่อคนรอบข้างให้มากที่สุด

            ขณะที่ ป๊อป ชายคนดังกล่าวโทร. มาเปิดใจในรายการ ยอมรับว่าตัวเองอยากกลับไปคืนดีกับฝ่ายหญิงอยู่และพร้อมปรับปรุงตัว แต่จากที่เห็นฝ่ายหญิงมาออกรายการแบบนี้น่าจะชัดเจนแล้วว่ามันคงไม่เกิดขึ้น และสิ่งที่อีกฝ่ายพูดในรายการหลายเรื่องก็ไม่จริง ทำให้ไร้ทางออกแล้ว ยอมแล้ว ไม่อยากรับรู้อะไรแล้ว 

ภาพจาก โหนกระแส

ภาพจาก โหนกระแส


ขอบคุณข้อมูลจาก โหนกระแส



