นักการเมืองหญิง โดนจับผิดแอบเล่น AV ออกมาโต้กลับ ผู้เชี่ยวชาญเผยความเห็น

          นักการเมืองหญิงญี่ปุ่น กลายเป็นประเด็นฉาว หลังโดนจับผิดรับจ๊อบเล่น AV ก่อนเจ้าตัวออกมาโต้กลับ ด้านผู้เชี่ยวชาญเผยความเห็น 

          วันที่ 21 พฤษภาคม 2569 เว็บไซต์ ETtoday เผยว่า ภาพยนตร์ AV ของญี่ปุ่นที่เผยแพร่เมื่อ 2 ปีก่อน ซึ่งรับบทโดยนักแสดงสาวมือสมัครเล่นรายหนึ่ง กลายเป็นกระแสร้อนแรงบนโลกออนไลน์ ภายหลังจากมีผู้ชมตาดีตั้งข้อสังเกตและกล่าวาหาว่า นางเอกสาวรายนี้มีความคล้ายคลึงกับนักการเมืองหญิงท้องถิ่นคนหนึ่ง จนกลายเป็นประเด็นที่ถกเถียงอย่างดุเดือด   

ภาพจาก X @sxzBST

          โดยเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อมีผู้ใช้โซเชียลในญี่ปุ่นได้โพสต์ภาพเปรียบเทียบระหว่างนักแสดงสาว AV กับ โอคาโมโตะ ซายูริ (Okamoto Sayuri) สมาชิกสภาเทศบาลเมืองคาวากุจิ จังหวัดไซตามะ โดยชี้ให้เห็นว่า ไฝ 3 จุดบนใบหน้าของทั้งสองคนนั้นคล้ายกันมาก โดยแต่ละจุดอยู่ในตำแหน่งเดียวกัน อีกทั้งรูปทรงของฟันและน้ำเสียงก็คล้ายมาก จึงทำให้เกิดการสงสัยว่าเป็นคนเดียวกันหรือไม่ 

ภาพจาก X @sxzBST

ภาพจาก X @sxzBST

          เรื่องราวนี้ได้กลายเป็นประเด็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้างอย่างรวดเร็ว หลังจากนั้นไม่นาน นักการเมืองหญิงรายนี้ได้ออกมาตอบโต้โดยปฏิเสธว่า "บุคคลในวิดีโอไม่ใช่เธออย่างแน่นอน" พร้อมทั้งชี้แจงว่า ในช่วงเวลาที่มีการกล่าวอ้างนั้น เธอกำลังทำกิจกรรมอาสาสมัครทางการเมือง ทั้งนี้ ยังเน้นย้ำว่า รูปร่างของเธอแตกต่างจากนักแสดงหญิงในวิดีโออย่างสิ้นเชิง

          อย่างไรก็ดี ยังมีคนตั้งข้อสันนิษฐานคาดเดาว่า หนังเรื่องนี้อาจเป็นการนำผลงานเก่ามาฉายซ้ำ ซึ่งซายูริได้ตอบโต้ประเด็นนี้เช่นเดียวกันว่า หากย้อนไปในช่วงเวลาก่อนหน้านั้น เธอได้ตั้งครรภ์ลูกคนแรกและเพิ่งคลอดลูก ทำให้มีอาการบวมน้ำทั่วร่างกาย ซึ่งไม่ตรงกับรูปร่างของเธอในวิดีโออย่างแน่นอน 

          ซายูริ ยืนยันต่อสาธารณะว่า เธอจะไม่ฟ้องร้องชาวเน็ตที่เผยแพร่ข่าวลือและใส่ร้ายป้ายสี โดยอธิบายว่าเธอไม่ต้องการให้สาธารณชนมองว่างานประเภทนั้นเป็นเรื่องน่าอับอาย เธอเชื่อว่าการดำเนินคดีทางกฎหมายอย่างจริงจังอาจยิ่งทำให้เกิดอคติและการเลือกปฏิบัติต่อดารา AV มากขึ้น แต่สำหรับคนที่ใช้คำพูดล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศ เธอจะดำเนินการตามกฎหมาย  

          ด้าน อวี้เจียน ฮวน ชุนชิว ผู้เชี่ยวชาญ AV ญี่ปุ่นในไต้หวัน ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า หลังจากดูภาพยนตร์แล้ว เห็นว่าตำแหน่งของไฝในวิดีโอนั้นตรงกันจริง ๆ แต่เขาไม่สามารถยืนยันได้ว่าไฝนั้นเป็นของจริงหรือถูกตัดต่อ และไม่สามารถให้คำตอบที่ชัดเจนได้ว่าทั้งสองเป็นคนเดียวกันหรือไม่ 

ภาพจาก X @sxzBST

ภาพจาก X @sxzBST



ขอบคุณข้อมูลจาก ETtoday





โพสต์เมื่อ 21 พฤษภาคม 2569 เวลา 16:50:41
