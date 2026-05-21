คดีช็อก ! พบคนเสียชีวิตในบ้าน 3 ราย แต่ จนท. 18 นาย ถูกส่ง รพ. หลังสัมผัสสารปริศนา

คดีสะเทือนขวัญในสหรัฐฯ พบคนเสียชีวิตในบ้าน 3 ราย ก่อนเจ้าหน้าที่กู้ภัย 18 นาย ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล หลังสัมผัสสารไม่ทราบชนิดระหว่างช่วยเหลือ
วันที่ 20 พฤษภาคม 2569 เว็บไซต์ Fox News รายงานว่า เกิดคดีสะเทือนขวัญ พบผู้เสียชีวิต 3 ราย ภายในบ้านหลังหนึ่ง ที่เมืองเมาน์เทนแอร์ รัฐนิวเม็กซิโก สหรัฐอเมริกา แต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยจำนวนมากถึง 18 นาย กลับถูกพาส่งโรงพยาบาลและต้องกักตัว หลังจากการสัมผัส "สารไม่ทราบชนิด" ขณะที่เข้าไปปฏิบัติการช่วยเหลือในบ้านหลังดังกล่าว
รายงานระบุว่า เมื่อเวลาประมาณ 11.00 น. ของวันที่ 20 พฤษภาคม ตำรวจรัฐนิวเม็กซิโกได้รับแจ้งเหตุว่ามีกรณีการใช้ยาเกินขนาดที่เกี่ยวข้องกับสารที่ไม่ทราบชนิดในบ้านหลังหนึ่ง เมื่อไปถึงพบคนหมดสติอยู่ภายในบ้าน จำนวน 4 คน โดย 3 รายเสียชีวิตในเวลาต่อมา จากนั้นเจ้าหน้าที่หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่เข้าไปช่วยเหลือเริ่มมีอาการผิดปกติ เช่น คลื่นไส้และเวียนศีรษะ
เจ้าหน้าที่หน่วยฉุกเฉินจำนวน 18 นาย ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนิวเม็กซิโกโดยด่วน และจำเป็นต้องกักตัวตามมาตรการด้านความปลอดภัย เช่นเดียวกับผู้ที่รอดชีวิต 1 ราย โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบ เฝ้าติดตามสังเกตอาการ และยังคงพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ทั้งนี้ รายงานเผยว่ามีเจ้าหน้าที่ 2 ราย อยู่ในอาการรุนแรง
ด้านทีมกู้ภัยและดับเพลิงเมืองอัลบูเคอร์คีของรัฐนิวเม็กซิโก ซึ่งเชี่ยวชาญด้านวัตถุอันตรายกำลังตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับสารดังกล่าว โดยเบื้องต้นเชื่อว่า สารดังกล่าวอาจแพร่กระจายผ่านการสัมผัส แต่ไม่สามารถยืนยันได้ว่าแพร่กระจายทางอากาศหรือไม่
เจ้าหน้าที่ตำรวจเน้นย้ำว่า ขณะนี้สถานการณ์ยังไม่ถึงขั้นเป็นภัยคุกคามต่อประชาชน แต่ได้มีการปิดล้อมพื้นที่จัดตั้งเขตปลอดภัยรอบบ้าน พร้อมแจ้งเตือนให้หลีกเลี่ยงบริเวณดังกล่าว โดยขอให้ตระหนักถึงอันตรายจากผู้ที่ได้รับผลกระทบและเจ้าหน้าที่กู้ภัยทุกคน
ขอบคุณข้อมูลจาก Fox News, New York Post