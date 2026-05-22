เปิดเหตุผล รพ.เชียงแสน เจอวิกฤตแพทย์ วอนคนป่วยไม่หนักรักษาใกล้บ้านแทน

รพ.เชียงแสน ขาดแคลนแพทย์ แจ้งปรับรูปแบบการบริการเน้นเคสฉุกเฉินเป็นหลัก วอนผู้ป่วยทั่วไปรักษาใกล้บ้านแทน เริ่มมิถุนายนนี้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โรงพยาบาลเชียงแสน
วันที่ 21 พฤษภาคม 2569 เพจเฟซบุ๊ก โรงพยาบาลเชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เผยแพร่ประกาศ เรื่องการให้บริการในช่วงสถานการณ์ขาดแคลนแพทย์ (เดือนมิถุนายน) ระบุว่า
โรงพยาบาลเชียงแสน ขอแจ้งให้ทราบว่า ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ โรงพยาบาลกำลังประสบภาวะขาดแคลนแพทย์ เนื่องจากมีแพทย์ลาออกและไปศึกษาต่อรวม 4 ท่าน ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างรอการจัดสรรแพทย์จากส่วนกลางเพิ่มเติม
ทางโรงพยาบาลได้ประสานขอรับการสนับสนุนแพทย์จากโรงพยาบาลเครือข่ายแล้ว แต่เนื่องจากหลายพื้นที่ประสบปัญหาเช่นเดียวกัน จึงทำให้มีข้อจำกัดด้านกำลังคนในบางช่วงเวลา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โรงพยาบาลเชียงแสน
ด้วยเหตุนี้ โรงพยาบาลจึงมีความจำเป็นต้อง ปรับรูปแบบการให้บริการชั่วคราว ซึ่งอาจส่งผลให้ระยะเวลารอคอยนานขึ้น โดยทางเราจำเป็นต้อง จัดลำดับการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ป่วยวิกฤตเป็นลำดับแรก ทางโรงพยาบาลจึงขอความร่วมมือจากทุกท่าน ดังนี้
อาการเจ็บป่วยทั่วไป (ไม่รุนแรง)
ขอความร่วมมือท่านเข้ารับบริการเบื้องต้นได้ที่ รพ.สต. ใกล้บ้าน, คลินิก หรือร้านยาคุณภาพใกล้บ้าน
กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน/วิกฤต
โรงพยาบาลยังคงเปิดให้บริการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง ตามปกติ
ขอความกรุณาเผื่อเวลาในการเข้ารับบริการ และทางโรงพยาบาลต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้