กยศ. ส่งจดหมายเพิ่มถึง นายจ้าง 5,200 แห่ง หักตรงเงินเดือนพนักงานชำระหนี้ เริ่ม พ.ค. นี้

 
           กยศ. เดินหน้าส่งหนังสือถึงองค์กรนายจ้างกว่า 5,200 แห่ง  เริ่มหักเงินเดือนผู้กู้ยืมเพื่อชำระคืนกองทุนตั้งแต่เดือน พ.ค. 69 พร้อมเตือนผู้มีหนี้ค้างเร่งเคลียร์ก่อนเข้าสู่ระบบ
            วันที่ 21 พฤษภาคม 2569 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ขอความร่วมมือองค์กรนายจ้างกว่า 5,200 แห่ง ที่จะเริ่มดำเนินการหักเงินเดือนและนำส่งเงินคืนกองทุนผ่านระบบรับชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนผ่านกรมสรรพากร (e-PaySLF) ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2569 สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่เว็บไซต์ กยศ. เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามกฎหมาย

            กยศ. ขอแจ้งว่าขณะนี้ กยศ. ได้จัดส่งหนังสือแจ้งองค์กรนายจ้างที่มีพนักงานหรือลูกจ้างที่เป็นผู้กู้ยืมเงินเพิ่มเติมกว่า 5,200 แห่ง ให้เริ่มหักเงินเดือนเพื่อชำระเงินคืน กยศ. ผ่านระบบรับชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนผ่านกรมสรรพากร (e-PaySLF) ซึ่งเริ่มดำเนินการหักเงินเดือนและนำส่งเงินกู้ยืมคืนกองทุนตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป โดยขอให้ดำเนินการนำส่งเงินภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2569 และนำส่งเงิน ครั้งถัดไปภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน 

            สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่มีภาระหนี้ค้างชำระก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการ หักเงินเดือน ขอให้ชำระยอดค้างด้วยตนเองให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามกฎหมาย กยศ. ขอเชิญองค์กรนายจ้างลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อศึกษารายละเอียด ขั้นตอน และวิธีการใช้งานระบบ e-PaySLF ได้ที่เว็บไซต์ www.studentloan.or.th และหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางไลน์บัญชีทางการ "กยศ.องค์กรนายจ้าง"

            กยศ. ขอขอบคุณองค์กรนายจ้างทุกแห่งที่ให้ความร่วมมือในการหักเงินเดือนและนำส่งเงินกู้ยืมคืนกองทุน ซึ่งนอกจากจะช่วยให้ผู้กู้ยืมสามารถชำระหนี้ได้อย่างต่อเนื่องแล้ว ยังเป็นส่วนสำคัญในการส่งต่อทุนหมุนเวียนเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนและนักศึกษารุ่นต่อไปอย่างยั่งยืน

กยศ. ส่งจดหมายเพิ่มถึง นายจ้าง 5,200 แห่ง หักตรงเงินเดือนพนักงานชำระหนี้ เริ่ม พ.ค. นี้ โพสต์เมื่อ 22 พฤษภาคม 2569 เวลา 10:58:34
