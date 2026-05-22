ไอเดียเจ๋ง สาวผุดธุรกิจ รับถักเปียหน้าโรงเรียน คิดหัวละ 20 ช่วยประหยัดเวลาพ่อแม่

           สาวปราจีนบุรี รับถักเปียให้เด็กนักเรียนหน้าโรงเรียน คิดราคาเบา ๆ แค่หัวละ 20 บาท แถมโปรโมชั่นหวีฟรี หวังช่วยผู้ปกครองประหยัดเวลาในเช้า 

           วันที่ 22 พฤษภาคม 2569 รายการเรื่องเล่าเช้านี้ ช่อง 3 พาไปดูไอเดียทำอาชีพเสริมสร้างรายได้ที่กำลังได้รับความสนใจ หลังหญิงวัย 31 ปี ในจังหวัดปราจีนบุรี เปิดรับถักเปียให้เด็กนักเรียนบริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาล 3 ในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี คิดค่าบริการหัวละ 20 บาท โดยหวังช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ปกครองที่ต้องเร่งรีบไปทำงานในช่วงเช้า

ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้

           จุดให้บริการดังกล่าวเป็นร้านขนาดเล็ก จัดวางเพียงโต๊ะพับและเก้าอี้ไม่กี่ตัว พร้อมติดป้ายข้อความประชาสัมพันธ์ว่า "รับถักเปีย หัวละ 20 บาท โปรโมชั่น หวีฟรี" ซึ่งในช่วงเช้ามีผู้ปกครองทยอยพาบุตรหลานเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง หลังทราบข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์

ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้

           ผู้ปกครองรายหนึ่งเปิดเผยว่า ตัดสินใจพาลูกมาใช้บริการหลังเห็นในโซเชียล และมองว่าเป็นทางเลือกที่ช่วยอำนวยความสะดวกได้มาก เนื่องจากหลายครอบครัวต้องรีบเดินทางไปทำงานตั้งแต่เช้า จึงไม่มีเวลาจัดแต่งทรงผมให้ลูกก่อนมาโรงเรียน

ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้

           ด้านนางสาวรัตนา อายุ 31 ปี เจ้าของไอเดีย เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้เคยทำงานก่อสร้าง และปัจจุบันขายของตามตลาดนัดสัปดาห์ละประมาณ 2 วัน แต่ด้วยสภาพเศรษฐกิจและรายได้ที่ไม่แน่นอน จึงมองหาแนวทางสร้างรายได้เพิ่ม กระทั่งเกิดไอเดียนำทักษะที่ใช้ถักผมและผูกโบว์ให้หลานก่อนมาโรงเรียน มาต่อยอดเป็นบริการรับถักเปียหน้าโรงเรียน

ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้

           สาเหตุที่เริ่มทำอาชีพนี้ เพราะมองว่าผู้ปกครองหลายคนอาจประสบปัญหาเดียวกัน คือมีเวลาจำกัดในช่วงเช้า จึงอยากช่วยแบ่งเบาภาระและลดความเร่งรีบก่อนส่งบุตรหลานเข้าเรียน ขณะเดียวกันยังเป็นอีกช่องทางในการสร้างรายได้เสริมให้กับตัวเอง

ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้

ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้


