ขับรถในซอย นึกว่าอยู่ที่ออสเตรเลีย สุดท้ายเฉลยนี่แหละประเทศไทย อยู่ตรงไหนเนี่ย

ขับรถในซอย นึกว่าอยู่ที่ออสเตรเลีย สุดท้ายเฉลยนี่แหละประเทศไทย อ้าว สถานที่แห่งนี้อยู่ที่ไหน อยู่ในภาคอีสาน
ก่อนหน้านี้ กระปุกดอทคอมเคยลงคอนเทนต์คนไทยไปต่างประเทศ แต่บรรยากาศเหมือนประเทศไทยบ้าง มีที่ไหนบ้าง อย่างไรก็ตาม ตอนนี้มีคอนเทนต์กลับกันแล้ว เมื่อเดินทางในประเทศไทย แต่ไวบ์เหมือนต่างประเทศ คือ ที่ไหน
ภาพจาก TikTok @chompoosaifon
วันที่ 22 พฤษภาคม 2569 TikTok @chompoosaifon มีการลงคลิปในซอยแห่งหนึ่ง มีบ้านเรียงรายริมทางแบบไม่มีรั้ว มีต้นไม้สูงใหญ่สวยงาม บรรยากาศเห็นแล้วนึกว่าอยู่ออสเตรเลียก็คงมีคนเชื่อ
ภาพจาก TikTok @chompoosaifon
ภาพจาก TikTok @chompoosaifon
จุดสำคัญที่ทำให้คนเชื่อคือ ปกติซอยบ้านคนไทย มักจะมีรั้วสูง และต้นไม้อยู่ในรั้ว ไม่ค่อยมีใครปลูกต้นไม้หรือใช้รั้วเตี้ยแบบนี้
สุดท้ายก็มีการเฉลยว่า สถานที่ดังกล่าวอยู่ในพื้นที่บ้านโนนหินแห่ จ.ขอนแก่น ไม่ใช่ออสเตรเลียแต่อย่างใด
ภาพจาก TikTok @chompoosaifon