ติดไฟแดงอยู่ดี ๆ จากที่น่าหงุดหงิดกลายเป็นเรื่องดี ๆ ดูจบแล้วใจฟูมาก

ไวรัลน่ารักบนท้องถนน คนขับรถขยับจอดบังแดดให้มอเตอร์ไซค์ตอนติดไฟแดง งานนี้ชาวเน็ตแห่ชื่นชม น้ำใจเล็ก ๆ ที่ทำให้วันธรรมดาดูน่าอยู่ขึ้น
ภาพจาก TikTok @teep1982
วันที่ 22 พฤษภาคม 2569 กลายเป็นคลิปไวรัลที่หลายคนดูแล้วอมยิ้มตาม เมื่อผู้ใช้ TikTok @teep1982 เผยเหตุการณ์ขณะรถติดไฟแดง ที่กลายเป็นช่วงเวลาอบอุ่นหัวใจแบบไม่คาดคิด
โดยในคลิปรถของผู้โพสต์ค่อย ๆ ขยับเข้าไปจอดด้านหลังรถมอเตอร์ไซค์อย่างพอดี เพื่อช่วยบังแดดให้คนขี่และคนซ้อนที่ต้องจอดรอสัญญาณไฟแดงอยู่กลางแดดแรง ๆ แม้จะเป็นการกระทำเพียงเล็กน้อย แต่กลับทำเอาหลายคนที่เห็นคลิปรู้สึกใจฟู เพราะแสดงถึงความมีน้ำใจบนท้องถนน
จากเดิมที่หลายคนอาจรู้สึกหงุดหงิดกับการต้องรอไฟแดงนาน ๆ แต่เหตุการณ์ในคลิปนี้กลับทำให้เห็นว่าบางครั้งช่วงเวลาธรรมดาบนท้องถนนก็สามารถกลายเป็นเรื่องราวดี ๆ ได้เหมือนกัน
จนคนดูจำนวนมากเข้ามาคอมเมนต์ เช่น ใจดี มีน้ำใจฝุด ๆ, เเค่เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็ทำให้ใจฟูได้นะคะ, ชอบแบบนี้แม้แค่เรื่องเล็กน้อยก็ไม่มองผ่านเป็นคนที่มีจิตใจละเอียดถึงคิดได้..ขอบคุณแทนเด็กน้อยด้วยค่ะ, มิตรภาพบนท้องถนน น่ารักเสมอ เป็นต้น