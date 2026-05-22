HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

เปิดภาพล่าสุด โรงแรมพัทยา หลังไฟไหม้กลางดึก เสียหาย 25 ล้าน สั่งระงับใช้อาคาร

 
           คืบหน้าไฟไหม้ดาดฟ้าโรงแรมหรูพัทยา อพยพนักท่องเที่ยวหนีตายวุ่น ทางการสั่งระงับใช้อาคารชั่วคราวหวั่นผลกระทบต่อโครงสร้าง เบื้องต้นเสียหายกว่า 25 ล้านบาท

ไฟไหม้โรงแรมหรูพัทยาสาย 3
ภาพจาก สำนักข่าวไทย

ไฟไหม้โรงแรมหรูพัทยาสาย 3
ภาพจาก สำนักข่าวไทย

           วันที่ 22 พฤษภาคม 2569 เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบสาเหตุเพลิงไหม้รุนแรงภายในโรงแรมแห่งหนึ่งบนถนนพัทยาสาย 3 พื้นที่ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี หลังเพลิงลุกไหม้บริเวณชั้นดาดฟ้าและพื้นที่ให้บริการด้านบนของอาคาร ส่งผลให้ต้องอพยพผู้เข้าพักกว่า 200 คนออกจากโรงแรมกลางดึก เบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม 4 ราย ขณะที่เมืองพัทยามีคำสั่งระงับการใช้อาคารเป็นการชั่วคราว เพื่อรอผลตรวจสอบความมั่นคงของโครงสร้างอย่างละเอียด

           เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณ 22.00 น. วันที่ 21 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยเพลิงได้ลุกไหม้อย่างรุนแรงบริเวณชั้นดาดฟ้า ซึ่งเป็นโซนร้านอาหาร จุดชมวิว สระว่ายน้ำ และบาร์บนชั้นบนสุดของโรงแรม กลุ่มควันจำนวนมากพวยพุ่งปกคลุมพื้นที่ เจ้าหน้าที่ดับเพลิงพร้อมหน่วยกู้ภัยระดมกำลังเข้าควบคุมสถานการณ์ และสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ในเวลาประมาณ 23.00 น.

           จากการตรวจสอบในช่วงเช้าวันที่ 22 พฤษภาคม พบว่าพื้นที่บนดาดฟ้าได้รับความเสียหายเกือบทั้งหมด อุปกรณ์เครื่องเสียง เครื่องครัว เฟอร์นิเจอร์ และทรัพย์สินจำนวนมากถูกไฟเผาทำลาย ฝ้าเพดานบางส่วนพังถล่มลงมา ผนังและโครงสร้างด้านบนปรากฏร่องรอยไหม้เสียหาย ขณะที่กระจกแตกกระจัดกระจายทั่วบริเวณ

ไฟไหม้โรงแรมหรูพัทยาสาย 3
ภาพจาก สำนักข่าวไทย

           เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมอาคารและฝ่ายตรวจสอบอาคาร เมืองพัทยา ได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย พร้อมมีคำสั่งระงับการใช้อาคารชั่วคราว โดยระบุว่าจำเป็นต้องให้วิศวกรผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบโครงสร้างอย่างละเอียดอีกครั้ง เพื่อประเมินว่ามีผลกระทบต่อความแข็งแรงของอาคารหรือไม่ ก่อนพิจารณาอนุญาตให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ

           ผู้บริหารโรงแรมเปิดเผยว่า ขณะเกิดเหตุมีผู้เข้าพักประมาณ 240 คน จาก 120 ห้องพัก คิดเป็นสัดส่วนชาวต่างชาติราวร้อยละ 80 ทันทีที่เกิดเหตุ โรงแรมได้ดำเนินการตามแผนฉุกเฉิน ให้พนักงานเคาะประตูห้องเพื่ออพยพผู้เข้าพักออกจากอาคารไปยังจุดรวมพลด้านหน้า ใช้เวลาประมาณ 10 นาที และสามารถอพยพผู้เข้าพักได้ทั้งหมด โดยไม่มีผู้ใดติดค้างภายในอาคาร

ไฟไหม้โรงแรมหรูพัทยาสาย 3
ภาพจาก สำนักข่าวไทย

           สำหรับผู้ได้รับบาดเจ็บ มีทั้งหมด 4 ราย ประกอบด้วยหญิงไทย 2 ราย เด็กชายชาวอินโดนีเซีย 1 ราย ซึ่งมีอาการสำลักควันและได้รับบาดเจ็บระหว่างอพยพ ส่วนอีกรายเป็นพนักงานโรงแรมชาย อายุ 40 ปี ซึ่งพยายามเข้าระงับเหตุ ทำให้ถูกไฟคลอกประมาณ 20% ของร่างกาย และมีอาการสำลักควันจนได้รับบาดเจ็บสาหัส ทั้งหมดถูกนำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียง โดยล่าสุดอาการมีแนวโน้มดีขึ้น

           ผู้บริหารโรงแรมระบุเพิ่มเติมว่า หลังเกิดเหตุได้ย้ายผู้เข้าพักทั้งหมดไปยังโรงแรมใกล้เคียงเป็นการชั่วคราว พร้อมยืนยันว่าจะรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ รวมถึงอำนวยความสะดวกให้ลูกค้ากลับเข้าตรวจสอบทรัพย์สิน หลังผ่านการประเมินความปลอดภัยตามขั้นตอนแล้ว

ไฟไหม้โรงแรมหรูพัทยาสาย 3
ภาพจาก สำนักข่าวไทย

           ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน ภาค 2 ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ เพื่อสืบหาสาเหตุที่แท้จริงของเพลิงไหม้ โดยผู้บริหารโรงแรมเปิดเผยว่า จากข้อมูลเบื้องต้น คาดว่าสาเหตุอาจเกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณพื้นที่ดาดฟ้า อย่างไรก็ตาม ยังต้องรอผลตรวจสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง

           ส่วนมูลค่าความเสียหาย เบื้องต้นประเมินว่าอยู่ที่ประมาณ 20-25 ล้านบาท ขณะที่พื้นที่โซนร้านอาหาร บาร์ จุดชมวิว และสระว่ายน้ำบนดาดฟ้า ได้รับความเสียหายเกือบทั้งหมดจากไฟไหม้ในครั้งนี้

ไฟไหม้โรงแรมหรูพัทยาสาย 3
ภาพจาก สำนักข่าวไทย

ไฟไหม้โรงแรมหรูพัทยาสาย 3
ภาพจาก สำนักข่าวไทย

ไฟไหม้โรงแรมหรูพัทยาสาย 3
ภาพจาก สำนักข่าวไทย

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักข่าวไทย, ข่าวช่่องวัน, ThaiPBS
 
เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เปิดภาพล่าสุด โรงแรมพัทยา หลังไฟไหม้กลางดึก เสียหาย 25 ล้าน สั่งระงับใช้อาคาร โพสต์เมื่อ 22 พฤษภาคม 2569 เวลา 16:08:23 19,063 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ดาวซัลโว วันวิสาขบูชา ดูดวง 2569 ข่าวฟุตบอลโลก ปฏิทินวันหยุด 2569 ทีมฟุตบอลโลก calendar 2569 ไทยช่วยไทยพลัส ฟุตบอลโลก 2026 ตารางฟุตบอลโลก
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันสำคัญ 2569 เป๋าตัง ราคาน้ำมันวันนี้ ทราย สก๊อต พาย สุนิษฐ์ World Cup 2026
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย