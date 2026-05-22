เปิดภาพล่าสุด โรงแรมพัทยา หลังไฟไหม้กลางดึก เสียหาย 25 ล้าน สั่งระงับใช้อาคาร

คืบหน้าไฟไหม้ดาดฟ้าโรงแรมหรูพัทยา อพยพนักท่องเที่ยวหนีตายวุ่น ทางการสั่งระงับใช้อาคารชั่วคราวหวั่นผลกระทบต่อโครงสร้าง เบื้องต้นเสียหายกว่า 25 ล้านบาท
วันที่ 22 พฤษภาคม 2569 เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบสาเหตุเพลิงไหม้รุนแรงภายในโรงแรมแห่งหนึ่งบนถนนพัทยาสาย 3 พื้นที่ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี หลังเพลิงลุกไหม้บริเวณชั้นดาดฟ้าและพื้นที่ให้บริการด้านบนของอาคาร ส่งผลให้ต้องอพยพผู้เข้าพักกว่า 200 คนออกจากโรงแรมกลางดึก เบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม 4 ราย ขณะที่เมืองพัทยามีคำสั่งระงับการใช้อาคารเป็นการชั่วคราว เพื่อรอผลตรวจสอบความมั่นคงของโครงสร้างอย่างละเอียด
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณ 22.00 น. วันที่ 21 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยเพลิงได้ลุกไหม้อย่างรุนแรงบริเวณชั้นดาดฟ้า ซึ่งเป็นโซนร้านอาหาร จุดชมวิว สระว่ายน้ำ และบาร์บนชั้นบนสุดของโรงแรม กลุ่มควันจำนวนมากพวยพุ่งปกคลุมพื้นที่ เจ้าหน้าที่ดับเพลิงพร้อมหน่วยกู้ภัยระดมกำลังเข้าควบคุมสถานการณ์ และสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ในเวลาประมาณ 23.00 น.
จากการตรวจสอบในช่วงเช้าวันที่ 22 พฤษภาคม พบว่าพื้นที่บนดาดฟ้าได้รับความเสียหายเกือบทั้งหมด อุปกรณ์เครื่องเสียง เครื่องครัว เฟอร์นิเจอร์ และทรัพย์สินจำนวนมากถูกไฟเผาทำลาย ฝ้าเพดานบางส่วนพังถล่มลงมา ผนังและโครงสร้างด้านบนปรากฏร่องรอยไหม้เสียหาย ขณะที่กระจกแตกกระจัดกระจายทั่วบริเวณ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมอาคารและฝ่ายตรวจสอบอาคาร เมืองพัทยา ได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย พร้อมมีคำสั่งระงับการใช้อาคารชั่วคราว โดยระบุว่าจำเป็นต้องให้วิศวกรผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบโครงสร้างอย่างละเอียดอีกครั้ง เพื่อประเมินว่ามีผลกระทบต่อความแข็งแรงของอาคารหรือไม่ ก่อนพิจารณาอนุญาตให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ
ผู้บริหารโรงแรมเปิดเผยว่า ขณะเกิดเหตุมีผู้เข้าพักประมาณ 240 คน จาก 120 ห้องพัก คิดเป็นสัดส่วนชาวต่างชาติราวร้อยละ 80 ทันทีที่เกิดเหตุ โรงแรมได้ดำเนินการตามแผนฉุกเฉิน ให้พนักงานเคาะประตูห้องเพื่ออพยพผู้เข้าพักออกจากอาคารไปยังจุดรวมพลด้านหน้า ใช้เวลาประมาณ 10 นาที และสามารถอพยพผู้เข้าพักได้ทั้งหมด โดยไม่มีผู้ใดติดค้างภายในอาคาร
ผู้บริหารโรงแรมระบุเพิ่มเติมว่า หลังเกิดเหตุได้ย้ายผู้เข้าพักทั้งหมดไปยังโรงแรมใกล้เคียงเป็นการชั่วคราว พร้อมยืนยันว่าจะรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ รวมถึงอำนวยความสะดวกให้ลูกค้ากลับเข้าตรวจสอบทรัพย์สิน หลังผ่านการประเมินความปลอดภัยตามขั้นตอนแล้ว
ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน ภาค 2 ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ เพื่อสืบหาสาเหตุที่แท้จริงของเพลิงไหม้ โดยผู้บริหารโรงแรมเปิดเผยว่า จากข้อมูลเบื้องต้น คาดว่าสาเหตุอาจเกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณพื้นที่ดาดฟ้า อย่างไรก็ตาม ยังต้องรอผลตรวจสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง
ส่วนมูลค่าความเสียหาย เบื้องต้นประเมินว่าอยู่ที่ประมาณ 20-25 ล้านบาท ขณะที่พื้นที่โซนร้านอาหาร บาร์ จุดชมวิว และสระว่ายน้ำบนดาดฟ้า ได้รับความเสียหายเกือบทั้งหมดจากไฟไหม้ในครั้งนี้
ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักข่าวไทย, ข่าวช่่องวัน, ThaiPBS