เปิดไฟฉายตอนไฟดับ แล้วอยากได้ไฟสว่างขึ้น เจอทริกนี้แทบร้องว้าว

       ใครเคยดูโคนันต้องคุ้นทริกนี้เป็นอย่างดี เปิดไฟฉายตอนไฟดับ แล้วอยากได้ไฟสว่างขึ้น เจอทริกนี้แทบร้องว้าว

           ผู้ใช้ TikTok @office_bpfloor ได้แชร์ทริกดี ๆ เอาไว้ใช้ในยามไฟดับ เปิดไฟฉายแล้วไฟสว่างไม่ทั่วห้อง อยากได้ไฟสว่างกว่านี้ เพียงเตรียมแค่สองอย่าง คือนมและขวดน้ำดื่ม เทนมลงไปในน้ำแล้วเขย่า เอาไปไว้ตรงไฟฉายสักพัก ไฟก็จะสว่างกว่าเดิม

           โดยหลักวิทยาศาสตร์ เรียกว่าปรากฏการณ์ทินดอลล์ (Tyndall Effect) เป็นการกระเจิงของแสง เมื่อแสงเดินทางผ่านตัวกลางคอลลอยด์ หรือของเหลวที่มีอนุภาคขนาดเล็กกระจายอยู่ ในกรณีนี้คือสสารต่าง ๆ ที่อยู่ในนม แสงเลยกระทบกับอนุภาคเล็ก ๆ พวกนั้นแล้วสะท้อนไปมากับอนุภาคอื่น ๆ เลยเหมือนเรืองแสงได้เยอะขึ้นสว่างขึ้น ในการ์ตูนญี่ปุ่นดังเรื่อง ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน ก็เคยเอาหลักวิทยาศาสตร์นี้มาพูดถึงเช่นกัน

เปิดไฟฉาย

ภาพจาก TikTok @office_bpfloor
อัปเดตล่าสุด 22 พฤษภาคม 2569 เวลา 16:19:53 14,093 อ่าน
