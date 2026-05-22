ใครเคยดูโคนันต้องคุ้นทริกนี้เป็นอย่างดี เปิดไฟฉายตอนไฟดับ แล้วอยากได้ไฟสว่างขึ้น เจอทริกนี้แทบร้องว้าว
ผู้ใช้ TikTok @office_bpfloor ได้แชร์ทริกดี ๆ เอาไว้ใช้ในยามไฟดับ เปิดไฟฉายแล้วไฟสว่างไม่ทั่วห้อง อยากได้ไฟสว่างกว่านี้ เพียงเตรียมแค่สองอย่าง คือนมและขวดน้ำดื่ม เทนมลงไปในน้ำแล้วเขย่า เอาไปไว้ตรงไฟฉายสักพัก ไฟก็จะสว่างกว่าเดิม
โดยหลักวิทยาศาสตร์ เรียกว่าปรากฏการณ์ทินดอลล์ (Tyndall Effect) เป็นการกระเจิงของแสง เมื่อแสงเดินทางผ่านตัวกลางคอลลอยด์ หรือของเหลวที่มีอนุภาคขนาดเล็กกระจายอยู่ ในกรณีนี้คือสสารต่าง ๆ ที่อยู่ในนม แสงเลยกระทบกับอนุภาคเล็ก ๆ พวกนั้นแล้วสะท้อนไปมากับอนุภาคอื่น ๆ เลยเหมือนเรืองแสงได้เยอะขึ้นสว่างขึ้น ในการ์ตูนญี่ปุ่นดังเรื่อง ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน ก็เคยเอาหลักวิทยาศาสตร์นี้มาพูดถึงเช่นกัน
