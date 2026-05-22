HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

หนุ่มโดนสลับร่างสร้างรัก สูญ 7 ล้าน เอะใจอัดเสียงจนโป๊ะแตก สาวในรูปโผล่ชี้แจงแล้ว

          หนุ่มนักธุรกิจตกเป็นเหยื่อหญิงสร้างตัวตนปลอดตีสนิท สูญเงินกว่า 7 ล้าน เอะใจอัดเสียงจับพิรุธได้ในรถ ด้านหญิงตัวจริงในรูปโผล่ยืนยันความจริงแล้ว

หลอกโอนเงิน

          วันที่ 22 พฤษภาคม 2569 คุณเปา หนุ่มเจ้าของธุรกิจ ออกมาร้องทุกข์พร้อมกับเตือนภัยสังคม หลังตนเองตกเป็นผู้เสียหายถูกหญิงคนหนึ่งใช้โปรไฟล์ปลอมหลอกเข้ามาตีสนิทจนเชื่อใจมาตลอดหลายปี และเสียเงินไปกว่า 7 ล้านบาท

หลอกโอนเงิน
ภาพจาก โหนกระแส

          คุณเปา เล่าว่า จุดเริ่มต้นเกิดขึ้นช่วงกลางปี 2563 เมื่อหญิงรายหนึ่งใช้ชื่อในไลน์ว่า แอล ติดต่อเข้ามาพูดคุย โดยใช้รูปโปรไฟล์หญิงหน้าตาดี ซึ่งภายหลังพบว่าเป็นภาพของบุคคลอื่นที่ถูกนำมาใช้แอบอ้าง แม้ในช่วงแรกคุณเปาจะระบุชัดว่าตนมีครอบครัวแล้ว เพื่อหลีกเลี่ยงการพัฒนาความสัมพันธ์ แต่อีกฝ่ายยืนยันว่าจะไม่สร้างปัญหาให้ จนทำให้มีการพูดคุยต่อเนื่องและสนิทกันมากขึ้น

          ต่อมา หญิงรายดังกล่าวได้แนะนำบุคคลอีกคนชื่อ โอ้ ซึ่งอ้างว่าเป็นพี่สาว พร้อมขอให้ช่วยหางานทำ เนื่องจากเพิ่งพ้นโทษจากคดีที่อ้างว่าไม่ได้ก่อขึ้นจริง เมื่อมีการนัดพบตัวจริง คุณเปาพบว่าโอ้เป็นหญิงรูปร่างใหญ่ น้ำหนักประมาณ 100 กิโลกรัม และได้ช่วยประสานงานหางานให้ แต่สุดท้ายมีการปฏิเสธงานโดยอ้างปัญหาด้านสุขภาพ


หลอกโอนเงิน
ภาพจาก โหนกระแส

          แม้จะเคยพบกับโอ้หลายครั้ง แต่คุณเปาระบุว่า ตลอดเวลายังคงเชื่อว่า โอ้ และ แอล เป็นคนละคน เนื่องจากน้ำเสียงผ่านโทรศัพท์มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน อีกทั้งแอลมักอ้างปัญหาสุขภาพและหลีกเลี่ยงการพบเจอตัวจริงมาตลอด

          หลังจากนั้น แอล มีการร้องขอความช่วยเหลือหลายรูปแบบ ทั้งการเดินทางไปต่างจังหวัด การจัดการเรื่องเอกสาร การช่วยออกค่าใช้จ่าย รวมถึงการอ้างว่าครอบครัวมีทรัพย์สินมรดกที่ต้องดำเนินการ โดยคุณเปาระบุว่า เคยขับรถพาโอ้เดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เพื่อจัดการเอกสารเกี่ยวกับมรดกที่ถูกกล่าวอ้าง และทุกครั้งเป็นผู้รับผิดชอบค่าเดินทางและค่าที่พักทั้งหมด

หลอกโอนเงิน
ภาพจาก โหนกระแส

          นอกจากนี้ ยังมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องตลอดหลายปี ไม่ว่าจะเป็นค่ากินอยู่ ค่าเช่ารถ ค่าเช่าที่พัก ค่าเดินทาง รวมถึงค่าใช้จ่ายรายวัน โดยอีกฝ่ายมักให้เหตุผลว่า เมื่อได้รับเงินมรดกแล้วจะนำมาคืนทั้งหมด ทำให้คุณเปายังคงช่วยเหลือต่อเนื่องด้วยความเชื่อใจและความสัมพันธ์ในลักษณะคู่รัก

          คุณเปาเปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมา เงินที่สูญเสียไปทั้งจากการโอนช่วยเหลือและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมแล้วสูงกว่า 7 ล้านบาท ถึงขั้นต้องขายทรัพย์สินบางส่วนเพื่อนำเงินมาใช้ช่วยเหลือ ขณะที่ตนไม่เคยพบหญิงสาวในรูปโปรไฟล์ตัวจริงแม้แต่ครั้งเดียว

          จุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ระหว่างเดินทางไปทำธุระที่เขาใหญ่ คุณเปาเริ่มสงสัยพฤติกรรมบางอย่าง จึงนำโทรศัพท์อีกเครื่องซ่อนไว้ในรถพร้อมเปิดบันทึกเสียงทิ้งไว้ ภายหลังเมื่อนำคลิปเสียงกลับมาฟัง กลับพบว่า เสียงหญิงสาวที่โทรศัพท์พูดคุยกับตนในฐานะ แอล เป็นเสียงเดียวกับหญิงร่างใหญ่ที่อยู่ภายในรถ ทำให้เกิดข้อสงสัยว่า บุคคลทั้งสองอาจเป็นคนเดียวกัน 

          หลังทราบเรื่อง คุณเปาได้ส่งข้อความไปสอบถามและต่อว่าอีกฝ่าย โดยได้รับคำตอบว่าจะเข้ามอบตัวและยอมรับผิด แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถติดต่อได้อีก

หลอกโอนเงิน


          คุณเปาเปิดใจเพิ่มเติมผ่านรายการโหนกระแสว่า ตนเองยอมรับหากสังคมจะตั้งคำถามหรือวิพากษ์วิจารณ์ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แต่เหตุผลที่ตัดสินใจออกมาเปิดเผยเรื่องราว เพราะต้องการให้คดีมีความคืบหน้าโดยเร็ว รวมถึงต้องการติดตามหาตัวหญิงสาวเจ้าของภาพที่ถูกนำไปใช้เป็นรูปโปรไฟล์ เพื่อยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าว

          เบื้องต้น คุณเปาระบุว่า ได้เข้าแจ้งความไว้แล้ว และยืนยันว่าจะดำเนินการทางกฎหมายจนถึงที่สุด พร้อมต้องการให้เรื่องราวนี้เป็นอุทาหรณ์เตือนภัยเกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์ผ่านโลกออนไลน์ ซึ่งอาจนำไปสู่ความเสียหายทั้งด้านทรัพย์สินและความเชื่อใจได้ในระยะยาว

หลอกโอนเงิน
ภาพจาก โหนกระแส

          ต่อมา คุณจุ๊บ หญิงที่ถูกภาพไปแอบอ้าง ยืนยันว่ารูปเป็นตัวเองจริง และไม่รู้จักกับเปาแต่อย่างใด ยอมรับว่าตกใจมากกับเรื่องที่เกิดขึ้น เพราะเพิ่งรู้ว่าตนเองโดนมิจฉาชีพนำไปแอบอ้าง และยินดีที่จะไปเป็นพยานให้กับผู้เสียหาย

          ด้าน พ่อของโอ้ ยืนยันว่าไม่ทราบพฤติกรรมของลูกที่ไปสร้างตัวตนหลอกคนอื่น โดยที่ผ่านมาลูกไม่ได้ทำมาหากินอะไรเพราะมีแฟนเลี้ยงดูตลอด ส่วนเรื่องมรดกของปู่ยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องจริง 

หลอกโอนเงิน
ภาพจาก โหนกระแส


ขอบคุณข้อมูลจาก
เที่ยงวันทันเหตุการณ์, โหนกระแส


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
หนุ่มโดนสลับร่างสร้างรัก สูญ 7 ล้าน เอะใจอัดเสียงจนโป๊ะแตก สาวในรูปโผล่ชี้แจงแล้ว โพสต์เมื่อ 22 พฤษภาคม 2569 เวลา 16:35:28 30,133 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ดาวซัลโว วันวิสาขบูชา ดูดวง 2569 ข่าวฟุตบอลโลก ปฏิทินวันหยุด 2569 ทีมฟุตบอลโลก calendar 2569 ไทยช่วยไทยพลัส ฟุตบอลโลก 2026 ตารางฟุตบอลโลก
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันสำคัญ 2569 เป๋าตัง ราคาน้ำมันวันนี้ ทราย สก๊อต พาย สุนิษฐ์ World Cup 2026
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย