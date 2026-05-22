ร้านไก่ปิ้งกลายเป็นไวรัล เพราะอุปกรณ์ชิ้นเดียว นี่สินะเคล็ดลับความอร่อย

ไวรัลร้านไก่ปิ้งสะดุดตาชาวเน็ตเต็ม ๆ ไม่ใช่เพราะไก่หรือเตา แต่เป็นเขียงที่ใหญ่ระดับตำนาน เห็นแล้วหลายคนถึงกับแซวว่า นี่มันมาจากต้นไม้ทั้งต้นเลยหรือเปล่า
โดยในคลิปจะเห็นว่าเขียงดังกล่าวมีขนาดใหญ่มาก จนหลายคนแซวว่าใหญ่เหมือนยกตอไม้ทั้งต้นมาใช้งาน บางคอมเมนต์ถึงกับบอกว่า สับไปเรื่อย ๆ เป็นหลุมอยู่ตรงกลาง ได้ครกตำส้มตำต่อ ขณะที่อีกหลายคนอดสงสัยไม่ได้ว่า ต้องใช้ต้นไม้ขนาดไหนถึงจะทำเขียงออกมาได้ใหญ่ขนาดนี้
ภาพจาก TikTok @doublebeees
หลังคลิปถูกแชร์ออกไป ชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์กันสนุกสนาน เช่น
ภาพจาก TikTok @doublebeees
เป็นคลิปไวรัลที่เรียกเสียงฮือฮาจากชาวเน็ตไม่น้อย เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2569 ผู้ใช้ TikTok @doublebeees ได้เผยบรรยากาศร้านไก่ปิ้งริมทาง แต่สิ่งที่คนดูสะดุดตากลับไม่ใช่ไก่ปิ้งหรือควันหอม ๆ จากเตา หากเป็น เขียงไม้ ขนาดมหึมาที่ใช้สับและหั่นวัตถุดิบภายในร้าน
โดยในคลิปจะเห็นว่าเขียงดังกล่าวมีขนาดใหญ่มาก จนหลายคนแซวว่าใหญ่เหมือนยกตอไม้ทั้งต้นมาใช้งาน บางคอมเมนต์ถึงกับบอกว่า สับไปเรื่อย ๆ เป็นหลุมอยู่ตรงกลาง ได้ครกตำส้มตำต่อ ขณะที่อีกหลายคนอดสงสัยไม่ได้ว่า ต้องใช้ต้นไม้ขนาดไหนถึงจะทำเขียงออกมาได้ใหญ่ขนาดนี้
ภาพจาก TikTok @doublebeees
นอกจากขนาดที่สะดุดตาแล้ว หลายคนยังมองว่าเขียงลักษณะนี้ดูแข็งแรง ทนทาน และให้อารมณ์ร้านอาหารแบบดั้งเดิม เหมือนร้านเก่าแก่ที่ใช้งานกันมานานหลายสิบปี จนกลายเป็นเสน่ห์อีกอย่างของร้านไปโดยปริยาย
หลังคลิปถูกแชร์ออกไป ชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์กันสนุกสนาน เช่น
- แม่เรียกให้หยิบเขียง หยิบแม่มาหาเขียงง่ายกว่า
- วันไหนเขียงขึ้นรา ก็เอาเลื่อยมาตัดออก ใช้ต่อได้ 5555
- สับไปสับมาเดี๋ยวก็บางเอง
- ร้านนี้เขียงไม่ได้ยึดด้วยตะปูนะคับ ยึดด้วยรากไม้
- ย้ายร้านไม่ได้ เขียงไม่ไปด้วย
- มันบ่แม่นเขียงแต่มันคือเขียงงงง !!!!!!!
ภาพจาก TikTok @doublebeees