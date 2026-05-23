รถพ่วงขึ้นป้ายเดือด ฉุนยางแตกกลับถูกล็อกล้อ ตร. แจงอีกมุม จ่อแจ้งหมิ่นประมาทเพิ่ม

 
            คนขับรถพ่วงสุดทน ยางแตกจอดรอเปลี่ยนแต่กลับถูกล็อกล้อ ก่อนจ้างทำป้ายด่าแรง ขณะที่ตำรวจแจงอีกมุม พร้อมเตรียมแจ้งหมิ่นประมาทเพิ่ม

รถพ่วงขึ้นป้ายด่าตำรวจ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Iady Mindfinz 

            วันที่ 22 พฤษภาคม 2569 ชาวบ้านในพื้นที่ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พบเห็นภาพของรถพ่วงสิบล้อคันหนึ่งนำป้ายไวนิลขนาดใหญ่ที่มีข้อความพาดพิงและตำหนิการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ไปแขวนไว้บริเวณด้านข้างตัวพ่วง โดยรถจอดอยู่ริมถนนหาดใหญ่-พัทลุง ฝั่งขาออกตัวเมืองหาดใหญ่

            ป้ายดังกล่าว ระบุว่า "จอดรถตรงนี้ มันหนักหัวแม่มึงเทรอ ไอ้... มึงอ้างแต่กฎหมาย แต่ไม่ดูความเป็นจริง กูขอสาปแช่งพวกมึง ขอให้แม่มึงสำ… ขอให้เมียมึงมีชู้ ขอให้ครอบครัวพวกมึงพบเจอความวิบัติ กฎหมายหาแดกกับประชาชน ไอ้พวกหน้า... ทั้งหลาย"

            สอบถามคนขับรถพ่วงเปิดเผยว่า สาเหตุที่ติดป้ายดังกล่าวเกิดจากเมื่อช่วงวันอังคารที่ผ่านมา รถเกิดยางระเบิด ทำให้ต้องจอดรอเปลี่ยนยางบริเวณแยกควนลัง โดยร้านยางเปิดให้บริการค่อนข้างสาย จึงจำเป็นต้องนำตัวแม่ที่บรรทุกสินค้าไปส่งก่อน ระหว่างนั้นได้รับแจ้งว่ามีเจ้าหน้าที่จราจรมาล็อกล้อรถ ทั้งที่ยางของส่วนพ่วงเกิดความเสียหายจริง เมื่อกลับมาหลังส่งสินค้าเสร็จจึงพบว่ารถถูกล็อกล้อแล้ว

            คนขับเผยว่า สาเหตุที่ไม่พอใจกับการโดนล็อกล้อจากยางแตก ปกติแล้วพื้นที่ดังกล่าวก็มักเป็นจุดที่รถบรรทุกและรถพ่วงใช้จอดพักเป็นประจำ พร้อมยืนยันว่าแม้เข้าใจกฎหมายเรื่องการจอดไหล่ทาง แต่ในทางปฏิบัติ จุดดังกล่าวถูกใช้เป็นพื้นที่จอดรถ และไม่ได้กีดขวางการจราจรหรือทำให้เกิดอุบัติเหตุ โดยขณะนี้ยังไม่ได้ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และอยู่ระหว่างรอทนายเข้ามาดูเรื่อง

            ด้าน พ.ต.ท. สิทธิชัย ประดับ สว.จราจร สภ.หาดใหญ่ เผยว่า หลังทราบเรื่อง ได้ลงพื้นที่สอบถามเจ้าของร้านยางที่ทำการเปลี่ยนยางให้รถพ่วงคันดังกล่าว ซึ่งเจ้าของร้านยืนยันว่า รถเกิดยางแตกจริงจำนวน 2 เส้น และก่อนร้านเปิด คนขับโทรศัพท์มาแจ้งขอเปลี่ยนยาง ก่อนแยกตัวนำรถส่วนหน้าไปส่งสินค้า เมื่อเปิดร้านจึงให้พนักงานเปลี่ยนยาง และหลังดำเนินการเสร็จพบว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาล็อกล้อ จึงรีบแจ้งคนขับให้ทราบ

            เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยเจ้าหน้าที่พบรถพ่วงจอดถอดหางไว้บริเวณแยกควนลัง แต่ไม่มีเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ารถเกิดความขัดข้อง จึงดำเนินการออกใบสั่งและล็อกล้อตามขั้นตอน

            พร้อมอธิบายว่า ในกรณีรถขนส่งเกิดเสีย ผู้ดูแลหรือผู้ประกอบการจำเป็นต้องติดตั้งสัญลักษณ์เตือน เช่น กรวยหรืออุปกรณ์แสดงจุดอันตราย ทั้งด้านหน้าและด้านหลังในระยะไม่น้อยกว่า 150 เมตร รวมถึงต้องแสดงข้อมูลให้ชัดเจนว่ารถเกิดปัญหาส่วนใด เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางรายอื่นมองเห็นและลดความเสี่ยงอุบัติเหตุ หากไม่ดำเนินการตามข้อกำหนด ผู้ขับขี่อาจมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท ขณะที่เจ้าของรถหรือผู้ประกอบการขนส่งอาจถูกปรับไม่เกิน 50,000 บาท โดยเป็นไปตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส่วนกรณีรถเสียจริง เจ้าหน้าที่อาจพิจารณาเป็นรายกรณี แต่ผู้ขับขี่จำเป็นต้องมีหลักฐานยืนยันและแจ้งต่อเจ้าหน้าที่อย่างเหมาะสม เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาดำเนินการ

            สำหรับข้อความบนป้ายไวนิลที่ปรากฏนั้น พ.ต.ท. สิทธิชัย ระบุว่า ได้ลงบันทึกประจำวันไว้แล้ว และจะตรวจสอบว่าข่ายความผิดฐานหมิ่นประมาทหรือไม่ หากเข้าข่ายก็จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

            ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ยังฝากเตือนไปยังผู้ประกอบการขนส่งและคนขับรถบรรทุกว่า การจอดรถหรือจอดหางพ่วงทิ้งไว้บนเส้นทางหลัก อาจเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุร้ายแรง โดยเฉพาะเมื่อผู้ขับขี่รายอื่นมองไม่เห็นสิ่งกีดขวาง จึงควรจัดวางอุปกรณ์เตือนให้ครบถ้วน และหลีกเลี่ยงการจอดในพื้นที่แสงสว่างไม่เพียงพอ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียชีวิตบนท้องถนน



ขอบคุณข้อมูลจาก โหนกระแส 




รถพ่วงขึ้นป้ายเดือด ฉุนยางแตกกลับถูกล็อกล้อ ตร. แจงอีกมุม จ่อแจ้งหมิ่นประมาทเพิ่ม โพสต์เมื่อ 23 พฤษภาคม 2569 เวลา 15:19:13
