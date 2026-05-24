HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

อย. นราธิวาส เตือน 2 สินค้า เครื่องสำอางสมุนไพร - กาแฟซอง ปนเปื้อนสารอันตราย

 
          อย. นราธิวาส ออกประกาศเตือนประชาชน หลังพบเครื่องสำอางสมุนไพรปนเปื้อนสารปรอท และกาแฟซองมีสารซิลเดนาฟิล เสี่ยงกระทบสุขภาพ 

สารปรอท
ภาพจาก เฟซบุ๊ก FDA Narathiwat - อย.นราธิวาส  

          วันที่ 20 พฤษภาคม 2569 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส โดยกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการซื้อและใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ หลังมีการตรวจพบผลิตภัณฑ์ต้องสงสัยมีสารอันตรายปนเปื้อน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อร่างกายอย่างรุนแรง โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือใช้ต่อเนื่องเป็นเวลานาน ประกอบด้วย

เครื่องสำอาง จันทร์หอมขมิ้นไพลสด สูตรดั้งเดิม 


          เลขที่จดแจ้ง 72-1-6600034042 วันเดือนปีที่ผลิต 28/06/2025 หมดอายุ 28/06/2028 ตรวจพบ สารปรอท ซึ่งเป็นสารอันตรายที่ห้ามใช้ในเครื่องสำอาง เพราะอาจทำให้เกิดอาการแพ้ ผื่นแดง ผิวหน้าดำ ผิวบางลง และหากใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน สารปรอทอาจสะสมในร่างกาย ส่งผลต่อตับ ไต ระบบเลือด ทางเดินปัสสาวะ รวมถึงอาจกระทบต่อทารกในครรภ์ และทำให้เด็กมีพัฒนาการผิดปกติได้

สารปรอท
ภาพจาก เฟซบุ๊ก FDA Narathiwat - อย.นราธิวาส  

สารปรอท
ภาพจาก เฟซบุ๊ก FDA Narathiwat - อย.นราธิวาส  

กาแฟปรุงสำเร็จ KOPI MUTIARA 


          ผลิตโดย Iman Herbs ประเทศมาเลเซีย ซึ่งตรวจพบ ยาซิลเดนาฟิล หรือ Sildenafil เป็นยาควบคุมพิเศษที่มีฤทธ์ขยายหลอดเลือด ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ ผู้ที่มีการทำงานของตับไตผิดปกติ ทำให้เกิดความดันโลหิตต่ำ หัวใจล้มเหลว กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

สารปรอท
ภาพจาก เฟซบุ๊ก FDA Narathiwat - อย.นราธิวาส  

สารปรอท
ภาพจาก เฟซบุ๊ก FDA Narathiwat - อย.นราธิวาส  


          จึงขอเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงการซื้อ ใช้ หรือบริโภคผลิตภัณฑ์ดังกล่าว หากพบการจำหน่าย หรือพบผลิตภัณฑ์ต้องสงสัย สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส โทร. 073-532063 หรือสายด่วน อย. 1556

          ทั้งนี้ ประชาชนควรตรวจสอบเลข อย. ฉลากสินค้า แหล่งจำหน่าย และไม่หลงเชื่อคำโฆษณาเกินจริง โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่อ้างว่าเห็นผลเร็ว ขาวเร็ว ผอมเร็ว หรือเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ เพราะอาจแฝงสารอันตรายที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวได้


ขอบคุณข้อมูลจาก  เฟซบุ๊ก FDA Narathiwat - อย.นราธิวาส 






เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อย. นราธิวาส เตือน 2 สินค้า เครื่องสำอางสมุนไพร - กาแฟซอง ปนเปื้อนสารอันตราย โพสต์เมื่อ 24 พฤษภาคม 2569 เวลา 08:53:05 31,094 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ดาวซัลโว วันวิสาขบูชา ดูดวง 2569 ข่าวฟุตบอลโลก ปฏิทินวันหยุด 2569 ทีมฟุตบอลโลก calendar 2569 ไทยช่วยไทยพลัส ฟุตบอลโลก 2026 ตารางฟุตบอลโลก
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันสำคัญ 2569 เป๋าตัง ราคาน้ำมันวันนี้ ทราย สก๊อต พาย สุนิษฐ์ World Cup 2026
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย