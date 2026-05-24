อย. นราธิวาส เตือน 2 สินค้า เครื่องสำอางสมุนไพร - กาแฟซอง ปนเปื้อนสารอันตราย

อย. นราธิวาส ออกประกาศเตือนประชาชน หลังพบเครื่องสำอางสมุนไพรปนเปื้อนสารปรอท และกาแฟซองมีสารซิลเดนาฟิล เสี่ยงกระทบสุขภาพ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก FDA Narathiwat - อย.นราธิวาส
วันที่ 20 พฤษภาคม 2569 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส โดยกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการซื้อและใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ หลังมีการตรวจพบผลิตภัณฑ์ต้องสงสัยมีสารอันตรายปนเปื้อน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อร่างกายอย่างรุนแรง โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือใช้ต่อเนื่องเป็นเวลานาน ประกอบด้วย
เครื่องสำอาง จันทร์หอมขมิ้นไพลสด สูตรดั้งเดิม
เลขที่จดแจ้ง 72-1-6600034042 วันเดือนปีที่ผลิต 28/06/2025 หมดอายุ 28/06/2028 ตรวจพบ สารปรอท ซึ่งเป็นสารอันตรายที่ห้ามใช้ในเครื่องสำอาง เพราะอาจทำให้เกิดอาการแพ้ ผื่นแดง ผิวหน้าดำ ผิวบางลง และหากใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน สารปรอทอาจสะสมในร่างกาย ส่งผลต่อตับ ไต ระบบเลือด ทางเดินปัสสาวะ รวมถึงอาจกระทบต่อทารกในครรภ์ และทำให้เด็กมีพัฒนาการผิดปกติได้
กาแฟปรุงสำเร็จ KOPI MUTIARA
ผลิตโดย Iman Herbs ประเทศมาเลเซีย ซึ่งตรวจพบ ยาซิลเดนาฟิล หรือ Sildenafil เป็นยาควบคุมพิเศษที่มีฤทธ์ขยายหลอดเลือด ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ ผู้ที่มีการทำงานของตับไตผิดปกติ ทำให้เกิดความดันโลหิตต่ำ หัวใจล้มเหลว กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
ทั้งนี้ ประชาชนควรตรวจสอบเลข อย. ฉลากสินค้า แหล่งจำหน่าย และไม่หลงเชื่อคำโฆษณาเกินจริง โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่อ้างว่าเห็นผลเร็ว ขาวเร็ว ผอมเร็ว หรือเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ เพราะอาจแฝงสารอันตรายที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวได้
ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก FDA Narathiwat - อย.นราธิวาส