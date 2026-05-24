อึ้ง ไลฟ์สยิวว่อนเฟซ 7 ชม. ยังไม่แบน สดจน กรมควบคุมโรคต้องเข้า - แจงเหตุโผล่ดู

 
           โซเชียลอึ้ง ไลฟ์สยิวว่อนเฟซบุ๊ก เกิน 7 ชั่วโมงยังไม่ถูกแบน ร้อนจน กรมควบคุมโรค ยังต้องเข้า แจงแล้วทำไมโผล่ชมคลิป - เพจดังยังแซวความขยัน

           เป็นเรื่องฮือฮาที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ (23 พฤษภาคม 2569) เมื่อผู้ใช้งานเฟซบุ๊กหลายรายยืนยัน พบไลฟ์อนาจารในลักษณะร่วมเพศกันอย่างโจ่งแจ้ง เปิดเผย ว่อนทั่วเฟซบุ๊กจำนวนมาก แถมยังมีการไลฟ์ติดต่อกันเป็นเวลาเกิน 7 ชั่วโมง ท่ามกลางความตกตะลึงของชาวเน็ตที่ระบบปล่อยให้ไลฟ์ดังกล่าวดำเนินต่อไป โดยไม่ถูกปิดหรือแบนบัญชี 

           ยิ่งไปกว่านั้นยังมีคนตาดีพบว่า หนึ่งในบรรดาผู้ที่เข้าไปชมไลฟ์ดังกล่าว คือบัญชีทางการของ "กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข" จนเกิดกระแสแซวหนัก ว่าเป็นไลฟ์ที่กรมควบคุมโรคยังเข้า เรียกว่ามาถูกหน่วยงานด้วย เพราะในไลฟ์ร่วมเพศดังกล่าว ไม่มีการใช้ถุงยางอนามัยในการป้องกันโรค 

           กระทั่งต่อมา ทางเพจ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข ก็ได้เข้ามาชี้แจง ถึงเหตุผลที่เข้าไปรับชมไลฟ์ "สด" ดังกล่าว โดยระบุว่า "สวัสดีครับ มีลูกเพจส่งลิงก์มาครับ แอดเลยเข้าไปตรวจสอบเลยเจออย่างที่พบเห็น ต้องขออภัยด้วยนะครับ ตอนนี้ได้ส่งแจ้งสแปมแล้วครับ"

           นอกจากนี้ ทางเพจยังได้ใช้โอกาสนี้ คอมเมนต์ถึงชาวเน็ตที่ติดตามประเด็นไลฟ์อนาจารกันอยู่ โดยย้ำถึงความอันตรายของการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน พร้อมเชิญชวนมารับชมคลิปเรื่องการป้องกันควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมถึงวิธีเบิกถุงยางอนามัยมาใช้ฟรี

           โดยระบุว่า "สวัสดีครับ ท่านที่มาดูทุกท่านครับ การที่มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันเป็นอันตรายอย่างยิ่ง กรมควบคุมโรคขอเชิญชวนท่าน ดูคลิปเรื่องการป้องกันควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และวิธีการ เบิกถุงยางอนามัยมาใช้ในคลิปนี้นะครับ ขอบคุณมากครับ  

           ตรวจสอบเร็ว ตอบโต้ทัน ป้องกันได้ อยากได้ถุงยางอนามัย อยากได้ชุดตรวจ HIV เบิกได้ ฟรีๆ นะจ๊ะ รู้ยัง"

คลิกชมคลิปจาก กรมควบคุมโรค 

           เจอแบบนี้ทำเอาเพจดังอย่าง Drama-addict ยังขอแซว ที่แอดมินกรมนี้ยังปฏิบัติหน้าที่อย่างแข็งขัน แม้อยู่นอกเวลาราชการ พร้อมช่วยประชาสัมพันธ์เรื่องการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ให้ด้วย ส่วนที่เพจของตัวเองเข้าไปดูไลฟ์ด้วยนั้น ทางเพจชี้แจงว่า

           "ขอแถลงว่าที่เข้าไปชมนั้นเป็นการปฎิบัติธรรม เพื่อวิปัสสนากรรมฐาน โดยเป็นการฝึกสติเพื่อมองเห็นความจริงว่าสังขารไม่เที่ยงนั่นเอง

           ปล. จริง ๆ จ่า Report Facebook ไปตั้งแต่ตอนบ่ายสองตอนนั้น คนดูยังไม่เยอะขนาดนี้แต่ระบบไม่จัดการเลย อะไรของมัน ก็ไม่รู้"

           ทั้งนี้ เพจ สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว รายงานว่า หลังจากไลฟ์ดังกล่าวมีการถ่ายทอดยาวนาน ในที่สุดไลฟ์ก็ปลิวในเวลา 23.56 น. 




โพสต์เมื่อ 24 พฤษภาคม 2569 เวลา 09:38:53
