อึ้ง ไลฟ์สยิวว่อนเฟซ 7 ชม. ยังไม่แบน สดจน กรมควบคุมโรคต้องเข้า - แจงเหตุโผล่ดู

โซเชียลอึ้ง ไลฟ์สยิวว่อนเฟซบุ๊ก เกิน 7 ชั่วโมงยังไม่ถูกแบน ร้อนจน กรมควบคุมโรค ยังต้องเข้า แจงแล้วทำไมโผล่ชมคลิป - เพจดังยังแซวความขยัน
เป็นเรื่องฮือฮาที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ (23 พฤษภาคม 2569) เมื่อผู้ใช้งานเฟซบุ๊กหลายรายยืนยัน พบไลฟ์อนาจารในลักษณะร่วมเพศกันอย่างโจ่งแจ้ง เปิดเผย ว่อนทั่วเฟซบุ๊กจำนวนมาก แถมยังมีการไลฟ์ติดต่อกันเป็นเวลาเกิน 7 ชั่วโมง ท่ามกลางความตกตะลึงของชาวเน็ตที่ระบบปล่อยให้ไลฟ์ดังกล่าวดำเนินต่อไป โดยไม่ถูกปิดหรือแบนบัญชี
ยิ่งไปกว่านั้นยังมีคนตาดีพบว่า หนึ่งในบรรดาผู้ที่เข้าไปชมไลฟ์ดังกล่าว คือบัญชีทางการของ "กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข" จนเกิดกระแสแซวหนัก ว่าเป็นไลฟ์ที่กรมควบคุมโรคยังเข้า เรียกว่ามาถูกหน่วยงานด้วย เพราะในไลฟ์ร่วมเพศดังกล่าว ไม่มีการใช้ถุงยางอนามัยในการป้องกันโรค
กระทั่งต่อมา ทางเพจ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข ก็ได้เข้ามาชี้แจง ถึงเหตุผลที่เข้าไปรับชมไลฟ์ "สด" ดังกล่าว โดยระบุว่า "สวัสดีครับ มีลูกเพจส่งลิงก์มาครับ แอดเลยเข้าไปตรวจสอบเลยเจออย่างที่พบเห็น ต้องขออภัยด้วยนะครับ ตอนนี้ได้ส่งแจ้งสแปมแล้วครับ"
นอกจากนี้ ทางเพจยังได้ใช้โอกาสนี้ คอมเมนต์ถึงชาวเน็ตที่ติดตามประเด็นไลฟ์อนาจารกันอยู่ โดยย้ำถึงความอันตรายของการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน พร้อมเชิญชวนมารับชมคลิปเรื่องการป้องกันควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมถึงวิธีเบิกถุงยางอนามัยมาใช้ฟรี
โดยระบุว่า "สวัสดีครับ ท่านที่มาดูทุกท่านครับ การที่มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันเป็นอันตรายอย่างยิ่ง กรมควบคุมโรคขอเชิญชวนท่าน ดูคลิปเรื่องการป้องกันควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และวิธีการ เบิกถุงยางอนามัยมาใช้ในคลิปนี้นะครับ ขอบคุณมากครับ
ตรวจสอบเร็ว ตอบโต้ทัน ป้องกันได้ อยากได้ถุงยางอนามัย อยากได้ชุดตรวจ HIV เบิกได้ ฟรีๆ นะจ๊ะ รู้ยัง"
คลิกชมคลิปจาก กรมควบคุมโรค
"ขอแถลงว่าที่เข้าไปชมนั้นเป็นการปฎิบัติธรรม เพื่อวิปัสสนากรรมฐาน โดยเป็นการฝึกสติเพื่อมองเห็นความจริงว่าสังขารไม่เที่ยงนั่นเอง
ปล. จริง ๆ จ่า Report Facebook ไปตั้งแต่ตอนบ่ายสองตอนนั้น คนดูยังไม่เยอะขนาดนี้แต่ระบบไม่จัดการเลย อะไรของมัน ก็ไม่รู้"
ทั้งนี้ เพจ สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว รายงานว่า หลังจากไลฟ์ดังกล่าวมีการถ่ายทอดยาวนาน ในที่สุดไลฟ์ก็ปลิวในเวลา 23.56 น.