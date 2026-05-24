ทำเนียบขาว ระทึก เจ้าหน้าที่วิสามัญมือปืน พลเรือนเจ็บ 1 ราย - ทรัมป์ ยังปลอดภัย

มือปืนวัย 21 ปี ยิงใส่จุดตรวจทำเนียบขาว จนท. ยิงตอบโต้และวิสามัญผู้ก่อเหตุ พลเรือนเจ็บสาหัส 1 ราย ด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ปลอดภัยดี
วันที่ 24 พฤษภาคม 2569 ซีเอ็นเอ็น รายงานว่า เกิดเหตุยิงปะทะใกล้พื้นที่ทำเนียบขาวของสหรัฐฯ เมื่อช่วงเย็นวันเสาร์ที่ผ่านมา ตามเวลาท้องถิ่น โดยหน่วยอารักขาประธานาธิบดีสหรัฐฯ (Secret Service) เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ได้ยิงตอบโต้และวิสามัญชายรายหนึ่ง หลังผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่บริเวณจุดตรวจรักษาความปลอดภัย ส่งผลให้มีประชาชนผู้ไม่เกี่ยวข้องได้รับบาดเจ็บและยังอยู่ในอาการวิกฤต
โฆษกหน่วยอารักขาประธานาธิบดีสหรัฐ ระบุว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนเวลา 18.00 น. ตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐฯ เมื่อชายคนหนึ่งเดินเข้ามายังจุดตรวจด้านนอกพื้นที่ทำเนียบขาว ก่อนเปิดฉากยิงใส่เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่จึงยิงตอบโต้จนผู้ก่อเหตุได้รับบาดเจ็บสาหัส และเสียชีวิตในเวลาต่อมาที่โรงพยาบาลในพื้นที่
ระหว่างการยิงปะทะ มีประชาชนรายหนึ่งถูกกระสุนปืนเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าผู้บาดเจ็บถูกยิงจากการเปิดฉากลั่นไกของผู้ต้องสงสัย หรือได้รับบาดเจ็บระหว่างการยิงปะทะกันในเวลาต่อมา โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายระบุว่า ผู้บาดเจ็บยังคงมีอาการวิกฤต
ต่อมา หน่วยอารักขาประธานาธิบดีสหรัฐฯ ยืนยันว่า ไม่มีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้ ขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งอยู่ภายในที่พักในขณะเกิดเหตุ ไม่ได้รับผลกระทบ และได้รับรายงานสรุปสถานการณ์แล้ว
สำหรับผู้ต้องสงสัย ถูกระบุตัวว่าเป็น นาซีร์ เบสต์ (Nasire Best) อายุ 21 ปี ซึ่งแหล่งข่าวเปิดเผยว่า เคยมีประวัติเข้ามายุ่งกับหน่วยอารักขาประธานาธิบดีสหรัฐฯ มาก่อน โดยในเดือนมิถุนายน 2568 เขาเคยขัดขวางเส้นทางเข้าบริเวณทำเนียบขาว พร้อมอ้างว่าตนเองคือ "พระเจ้า" ก่อนถูกควบคุมตัวและส่งเข้ารับการประเมินด้านสุขภาพจิตที่สถาบันจิตเวชในกรุงวอชิงตัน
ต่อมาในเดือนกรกฎาคม ปีเดียวกัน เบสต์ถูกจับกุมอีกครั้ง หลังพยายามเข้าไปยังพื้นที่ทางเข้าของทำเนียบขาว และต่อมาศาลมีคำสั่งห้ามเข้าใกล้พื้นที่ดังกล่าว
แหล่งข่าวยังเปิดเผยว่า ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลในอดีต เจ้าหน้าที่พบโพสต์บนโซเชียลมีเดียบางส่วนที่เบสต์อ้างว่าตนเองเป็น "โอซามา บิน ลาเดนตัวจริง" รวมถึงมีข้อความอย่างน้อยหนึ่งโพสต์ที่สื่อถึงความต้องการทำร้ายประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ เจ้าหน้าที่ไม่เคยพบพฤติกรรมใช้ความรุนแรงหรือการพกพาอาวุธของผู้ต้องสงสัยมาก่อน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้ยินเสียงที่คล้ายเสียงปืนดังขึ้นหลายสิบนัดใกล้ทำเนียบขาว ส่งผลให้มีการสั่งล็อกดาวน์ หลังเกิดเหตุ สามารถเห็นเจ้าหน้าที่อารักขาประธานาธิบดี พร้อมอาวุธปืนยาว เคลื่อนกำลังในพื้นที่สนามหญ้าฝั่งเหนือ และปิดกั้นบริเวณห้องแถลงข่าวของทำเนียบขาว โดยการล็อกดาวน์ถูกยกเลิกในเวลาประมาณ 45 นาทีต่อมา
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่ถึงหนึ่งเดือน หลังเคยมีเหตุยิงใกล้พื้นที่ทำเนียบขาวอีกครั้ง ซึ่งในครั้งก่อนหน้า ผู้ต้องสงสัยถูกดำเนินคดีในข้อหาพยายามลอบสังหารประธานาธิบดีทรัมป์ และข้อหาอื่นเพิ่มเติม โดยเจ้าตัวยังคงให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
ขอบคุณข้อมูลจาก CNN