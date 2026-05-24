ไวรัลชวนฮา หนุ่มดูแวบแรก นึกว่า กกน. มีความเซ็กซี่ ดูดี ๆ อื้อหือ สาหร่ายเน้น ๆ

 
            ไวรัลทดสอบจิตใจ หนุ่มโพสต์ภาพ นึกว่าใครตากชุดชั้นในนอกระเบียง เกือบจะเป็นเรื่องหวิว แต่ดูดี ๆ ถึงกับเอ๊ะ ใครเห็นเหมือนกันบ้าง ?

ภาพทดสอบจิตใจ
ภาพจาก Threads @ken.ogiso

           เป็นภาพไวรัลที่ได้รับความสนใจอย่างมากบนโซเชียลฝั่งญี่ปุ่น เมื่อผู้ใช้ Threads @ken.ogiso ได้เผยภาพ ๆ หนึ่ง ที่มองดูจากระยะไกลแล้วแอบมีความสยิว ลักษณะคล้ายกางเกงในเซ็กซี่ที่นำมาแขวนตากไว้เต็มระเบียง แต่พอจ้องดูให้ดี ๆ เท่านั้น ถึงกับทำเอาคนส่องหงายเงิบ 

           โดยผู้โพสต์ระบุว่า "นึกว่าชุดชั้นในสุดเซ็กซี่เลย… แต่ที่แท้คือสาหร่ายแห้งนี่หว่า"

           กลายเป็นว่าสิ่งที่ดูคล้ายกางเกงในลูกไม้ตัวบาง ๆ นั้น แท้จริงคือสาหร่ายที่ถูกนำมาตากแห้งไว้นอกระเบียงบ้านนั่นเอง ซึ่งยิ่งซูมดูให้ดี ๆ ก็ยิ่งเห็นชัดในความสาหร่ายที่เรียงกันเป็นเส้น ๆ ทำเอาภาพ ๆ นี้ กลายมาเป็นภาพทดสอบจิตใจคนดูขึ้นมาเลยทีเดียว 

           โดยหลังจากภาพดังกล่าวถูกโพสต์เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2569 ก็กลายมาเป็นไวรัลที่มีคนไลก์และแชร์จำนวนมาก หลาย ๆ คนยังเข้ามาคอมเมนต์ เช่น 

           "พี่สาวเซ็กซี่คงไม่มาอยู่ในบ้านแบบนี้หรอกมั๊ง"

           "ได้หัวเราตั้งแต่เช้าเลย"

           "นั่นมันเส้น...อ้าว สาหร่ายนี่เอง ไม่มีทางน่ะ"
 


 

