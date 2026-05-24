อาจารย์แพทย์ถูกต่างชาติชนแล้วหนี อาการสาหัส เลือดออกในสมอง พบจับได้แล้ว

 
          ช็อก อาจารย์แพทย์ถูกต่างชาติชนแล้วหนี บาดเจ็บสาหัส เลือดออกในสมอง พบมาช่วยตรวจคนไข้ที่เกาะพะงัน และเกาะข้างเคียง ก่อนเกิดอุบัติเหตุ 
 

 

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Intirarat Wongtawan

            วันที่ 24 พฤษภาคม 2569 เฟซบุ๊ก Drama-addict รายงานกรณีแพทย์ประจำชุมชน ถูกชาวต่างชาติขับรถชนแล้วหนี จนได้รับบาดเจ็บเลือดออกในสมอง โดยเหตุเกิดขึ้นในพื้นที่เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี ขณะนี้อาการยังไม่ดี จึงวอนขอให้สังคมช่วยกันแชร์เรื่องนี้ เพื่อติดตามตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดี 

            โดยเหตุการณ์นี้ ทางเพจได้รับการร้องเรียนมาจากนายแพทย์ท่านหนึ่ง ซึ่งเป็นเพื่อนของ รศ.นพ.ธีรศักดิ์ แก้วอมตวงศ์ หรือ อาจารย์หมอต้น ผู้ได้รับบาดเจ็บ ถูกชาวต่างชาติขับรถจักรยานยนต์ชนแล้วหนี จนได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ มีเลือดออกในสมอง ขณะนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล ผ่าตัดเรียบร้อย แต่อาการยังไม่ดีขึ้น 
 
            สำหรับผู้ประสบเหตุเคยเป็นอาจารย์แพทย์ของสถาบันดัง และไปช่วยออกตรวจที่โรงพยาบาลเกาะพะงัน

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Intirarat Wongtawan

           ขณะที่ข้อมูลจากเพจ Kamonchanok Prammano  ซึ่งได้ออกมาประชาสัมพันธ์ข้อความช่วยเหลือ แจ้งว่า อาจารย์แพทย์ที่ประสบเหตุเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบทางเดินหายใจ มาช่วยดูแลคนไข้ทั้งเกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะข้างเคียง เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมา (23 พฤษภาคม) เวลาประมาณ 20.00-21.00 น. จึงขอวอนหากผู้ใดพบเห็นเหตุการณ์ หรือมีกล้องหน้ารถ กล้องหน้าร้าน ที่บันทึกภาพได้ สามารถส่งมาได้

           ทั้งนี้ พบว่ามีการเผยแพร่ภาพวงจรปิดนาทีเกิดเหตุ ผ่านทางเฟซบุ๊ก Intirarat Wongtawan ซึ่งมีประชาชนร่วมแชร์ต่อกันจำนวนมาก โดยจากคลิปพบว่าคุณหมอเดินอยู่ข้างถนน ก่อนจะถูกรถจักรยานยนต์ของชาวต่างชาติขับชนอย่างจังจนรถล้มกลิ้ง แต่หลังเกิดเหตุกลับหลบหนีไป 

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Intirarat Wongtawan 

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Intirarat Wongtawan 

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Intirarat Wongtawan


           ขณะที่ล่าสุด ทางเพจ สถานีตำรวจภูธรเกาะพะงัน ยืนยันว่า สามารถจับตัวชาวต่างชาติที่ขับรถชนคุณหมอได้แล้ว เมื่อเวลา 13.13 น. และจะดำเนินการทางกฎหมายต่อไป

ภาพจาก เฟซบุ๊ก สถานีตำรวจภูธรเกาะพะงัน

ภาพจาก เฟซบุ๊ก สถานีตำรวจภูธรเกาะพะงัน

ภาพจาก เฟซบุ๊ก สถานีตำรวจภูธรเกาะพะงัน


