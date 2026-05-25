นักร้องญี่ปุ่นเศร้า บ้านไฟไหม้วอด สูญเกือบ 10 ล้าน ใน 20 นาทีเพราะแบตฯ สำรอง

          นักร้องดังญี่ปุ่น บ้านไฟไหม้วอดทั้งหลังใน 20 นาที เพราะแบตเตอรี่สำรองที่เก็บไว้เฉย ๆ ระเบิด สูญเกือบ 10 ล้านบาท

          วันที่ 24 พฤษภาคม 2569 เว็บไซต์ Daily Shincho รายงานว่า ซูโกะ (ZOOCO) นักร้องแนวโซลชาวญี่ปุ่น เปิดเผยประสบการณ์สูญเสียครั้งใหญ่ หลังบ้านพักในกรุงโตเกียวของเธอถูกไฟไหม้วอดเกือบทั้งหลัง จากเหตุแบตเตอรี่สำรองผลิตในจีนระเบิด ทั้งที่อุปกรณ์ดังกล่าวไม่ได้อยู่ระหว่างชาร์จหรือใช้งานในขณะเกิดเหตุแต่อย่างใด

          เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงที่ ลูกสาววัย 15 ปีของซูโกะ พาสุนัขออกไปเดินเล่นเป็นเวลาประมาณ 20 นาที แต่เมื่อกลับมา กลับพบว่าบริเวณหน้าที่พักเต็มไปด้วยรถดับเพลิงและกลุ่มควันจำนวนมาก ก่อนทราบว่าภายในที่พักของเธอเกิดเพลิงไหม้แล้ว

          ต้นเพลิงถูกระบุว่าเป็นแบตเตอรี่สำรองยี่ห้อ "777SYD" ความจุ 200W ซึ่งซื้อผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ชื่อดัง ตั้งแต่ช่วงการระบาดของโควิด 19 ในปี 2563 โดยใช้งานจริงเพียง 4 ครั้ง ก่อนจะถูกนำไปเก็บไว้ภายในห้องเก็บของ

ภาพจาก เฟซบุ๊ก zooco

          เจ้าหน้าที่ระบุว่า หลังเกิดการระเบิด แบตเตอรี่สร้างความร้อนสูงถึงประมาณ 350–400 องศาเซลเซียส ส่งผลให้สิ่งของภายในบ้านเสียหายเป็นวงกว้าง ทั้งเครื่องปรับอากาศที่ละลาย เฟอร์นิเจอร์ได้รับความเสียหาย รวมถึงประตูห้องน้ำที่เกิดการบิดงอจากความร้อน

          จากเพลิงไหม้ดังกล่าว ส่งผลให้พื้นที่พักอาศัยขนาด 89 ตารางเมตร ได้รับความเสียหายจนไม่สามารถใช้งานได้ โดยมูลค่าความเสียหายรวมอยู่ที่ประมาณ 45 ล้านเยน (ราว 9.45 ล้านบาท) แบ่งเป็นมูลค่าทรัพย์สินภายในบ้านที่ถูกเผาทำลายประมาณ 20 ล้านเยน (ราว 4.2 ล้านบาท) และค่าซ่อมแซมอีกประมาณ 25 ล้านเยน (ราว 5.25 ล้านบาท)

ภาพจาก เฟซบุ๊ก zooco

          ขณะเดียวกัน หลังเกิดเหตุ ซูโกะ พยายามติดต่อแพลตฟอร์มจำหน่ายสินค้าออนไลน์ เพื่อขอให้มีการแจ้งเตือนผู้ซื้อรายอื่นที่อาจใช้ผลิตภัณฑ์รุ่นเดียวกัน แต่การตอบกลับที่ได้รับมีเพียงข้อเสนอคืนเงินค่าสินค้าประมาณ 14,499 เยน (ราว 3,045 บาท) เท่านั้น ก่อนที่เธอจะยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับความเสี่ยงของแบตเตอรี่ดังกล่าว

          แม้ความเสียหายทางการเงินจะอยู่ในระดับสูง แต่สิ่งที่เจ้าตัวยอมรับว่าสูญเสียมากที่สุด ไม่ใช่ทรัพย์สินราคาแพง หากเป็นความทรงจำที่สะสมมาตลอดหลายปี ทั้งรูปถ่ายครอบครัว ข้อมูลผลงานเพลง ชุดขึ้นเวทีตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี เครื่องดนตรี รวมถึงชุดนักเรียนของลูกสาว

ภาพจาก เฟซบุ๊ก zooco

          อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สร้างบาดแผลทางใจมากที่สุด คือรอยขีดบันทึกส่วนสูงของลูกสาวตลอด 15 ปีบนเสาภายในบ้าน ซึ่งถูกไฟเผาจนสูญหายไปทั้งหมด

          ภายหลังเหตุการณ์ เธอระบุว่าสิ่งที่น่ากังวลยิ่งกว่าความเสียหายของตัวเอง คือความเป็นไปได้ที่อาจยังมีผู้ใช้งานแบตเตอรี่ลักษณะเดียวกันอยู่โดยไม่ทราบถึงความเสี่ยง พร้อมเรียกร้องให้ผู้บริโภคตรวจสอบอุปกรณ์ชาร์จไฟและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แบตเตอรี่ภายในบ้าน โดยเฉพาะสินค้าที่ซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดเหตุสูญเสียเช่นนี้

