งาน CTC2026 ชวนมาอัปเกรดวิธีคิด เพื่อรับมือโลกที่ไม่เหมือนเดิม

          เมื่อความรู้เดิมใช้ไม่ได้ผลในโลกที่มีแต่ความไม่แน่นอน ได้เวลาปลุกพลังคนมองไกล ในเทศกาลแห่งอนาคต ในงาน SUPALAI Presents CREATIVE TALK CONFERENCE 2026: The Festival of Futuristic Minds จัดเต็ม 2 วัน 19-20 มิ.ย. นี้ ณ พารากอน ฮอลล์ และพิเศษสุด ! รับส่วนลด 10% เพียงกรอกโค้ด KAPOOK
          วันนี้ความปั่นป่วนของโลกมีมากมายเกินจะนับด้วยนิ้วมือได้ เราทุกคนต้องเจอบททดสอบที่โหดหินเข้ามาท้าทายอย่างมาก ไม่ว่าจะภาวะสงครามฉุดกระชากต้นทุนให้พุ่งสูง ความผันผวนทางเศรษฐกิจทำให้แผนที่เคยวางไว้ต้องปรับกันใหม่หมด หรือสิ่งที่เคยเป็นท่าไม้ตาย เป็นจุดแข็งเมื่อปีที่แล้ว อาจกลายเป็นเรื่องพื้นฐานในวันนี้ ขณะที่เจ้าของธุรกิจต้องรับมือกับโลกที่การตลาดแบบเดิมใช้ไม่ได้ผล ลูกค้าฉลาดขึ้น มีพฤติกรรมใหม่ ๆ ที่ลึกซึ้งขึ้น เข้าถึงยากขึ้น และไม่เชื่อใจแบรนด์ง่าย ๆ และสุดท้ายกระแสเทคโนโลยีที่เปลี่ยนทิศทุกวันจนหลายคนตกอยู่ในสภาวะไม่รู้จะเริ่มก้าวต่อไปอย่างไร
          นี่คือเหตุผลที่ CREATIVE TALK จับมือ ศุภาลัย (SUPALAI) ประกาศจัดงาน SUPALAI Presents CREATIVE TALK CONFERENCE 2026 (#CTC2026) ภายใต้ธีม The Festival of Futuristic Minds เทศกาลของคนมองไกล คิดต่าง สร้างอนาคต ที่ออกแบบมาเพื่อให้คนทำธุรกิจและคนทำงาน Complete ทุกมิติที่ธุรกิจปี 2026 ต้องมี โดยงานจะจัดขึ้นในวันที่ 19-20 มิถุนายน 2569 ณ พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน
CREATIVE TALK CONFERENCE 2026

          เพราะอนาคตไม่ได้มีด้านเดียว ปีนี้ CTC2026 จึงตกผลึกความคิด และคัดเนื้อหาผ่านการ Curate Session กว่า 100 ชม. เพื่อคนทำงานและคนทำธุรกิจอย่างแท้จริง ! 

งาน SUPALAI Presents CREATIVE TALK CONFERENCE 2026

          ท่ามกลางความผันผวนของโลกยุค AI ที่เทคโนโลยีไม่ได้เข้ามาแทนที่คน แต่เข้ามาขยายศักยภาพให้กว้างไกลกว่าเดิม งาน CTC2026 ในปีนี้จึงถูกออกแบบมาเพื่อเป็นเข็มทิศให้กับคนทำงาน และธุรกิจที่ต้องการเปลี่ยนจากทางตันให้เป็นโอกาส ผ่าน Insight สำคัญ 6 ด้าน ที่จะเปลี่ยนวิธีคิดของคุณไปตลอดกาล
  1. AI + TECHNOLOGY ก้าวข้ามแค่การใช้ Tool สู่การขยายขีดความสามารถ (Expanding Capability) เพื่อให้เทคโนโลยีทำงานแทนเรา ในขณะที่เราใช้สมองไปกับกลยุทธ์
     
  2. CREATIVITY เพราะไอเดียสร้างสรรค์คือทางรอดเดียวในการแก้ปัญหาสถานการณ์เฉพาะหน้าและขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างมีเป้าหมาย รวมไปถึงในโลกที่ AI สร้างงานสวย ๆ ได้ในวินาทีเดียว ความคิดสร้างสรรค์แบบมนุษย์ที่เข้าใจบริบทและความรู้สึก จะกลายเป็นทรัพย์สินที่มีค่าที่สุด
     
  3. MARKETING INTELLIGENCE มองหาตลาดให้เจอผู้บริโภคที่พร้อมเป็นลูกค้า ใช้ดาต้าและเครื่องมือให้ตรงเป้าหมาย พร้อมการสื่อสารอย่างเฉียบคม ให้ความคุ้มค่าของทุกเม็ดเงินโฆษณา รวมไปถึงการสร้างความเชื่อมั่น (Trust) ของแบรนด์ในยุคที่ผู้บริโภคต้องการความมั่นใจและความคุ้มค่า ในช่วงเวลาที่การรับรู้ถูกคาดหวังให้สร้างรายรับได้ในขณะเดียวกัน
     
  4. BUSINESS ตั้งเข็มทิศธุรกิจเพื่อรับมือความผันผวน ปรับกลยุทธ์เพื่อวางแผนให้แข็งแกร่งต่อทุกสถานการณ์โลก รวมไปถึงการปลูกฝัง Entrepreneurial Mindset ให้กับทุกคน จึงมีความสำคัญอย่างมาก เพราะในวันนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานหรือเจ้าของ คุณต้องคิดและทำแบบผู้ประกอบการ
     
  5. PEOPLE PERFORMANCE เมื่อโลกเปลี่ยนเร็ว ทีมงานต้องการผู้นำที่ไม่ได้แค่สั่งการ แต่ต้องมีความเข้าอกเข้าใจและยืดหยุ่นสูง เพื่อรักษาหัวใจขององค์กรไว้ ดังนั้น การบริหารคนยุคใหม่ต้องอาศัยทั้ง Empathy และความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) เป็นหัวใจสำคัญ
     
  6. WELL-BEING นิยามใหม่ของอนาคตที่ไม่ใช่แค่การมีอายุยืน แต่คือการมีชีวิตและงานที่ดีขึ้น (Living Better, Working Better)

ไฮไลต์ 3 กิจกรรมใหม่ ยกระดับประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหนือชั้น

          เพื่อให้การมางาน CTC2026 ไม่ใช่แค่นั่งฟัง แต่ต้องได้ทักษะและความรู้กลับไปใช้ได้จริง ปีนี้จึงเปิดตัว 3 กิจกรรมใหม่ที่เป็นหัวใจหลัก
  1. SKILL PASSPORT ยิ่งเรียน ยิ่งได้ ! ให้ผู้เข้าร่วมงานสะสมทักษะ ทำเป็นเช็กลิสต์ของตัวเอง พร้อมเพิ่มความท้าทายสำหรับสายเนิร์ดที่ไม่อยากกลับบ้านมือเปล่า หากเข้าฟัง Session ตามที่กำหนด จะได้รับใบประกาศนียบัตร (Certificate) อย่างเป็นทางการจากงาน เพื่อรับรองทักษะใหม่ที่คุณได้รับ
     
  2. AI NIGHT ! กิจกรรมยามเย็นที่จะเปลี่ยนโลก AI ให้สนุกกว่าเดิม พบกับ Workshop สุดเข้มข้นที่เจาะลึกทั้งปัจจุบันและอนาคตของ AI สำหรับคนไทยโดยเฉพาะ
     
  3. THE BIGGEST WORKSHOP ! ปรากฏการณ์ใหม่กับห้องเรียน Workshop ที่ใหญ่ที่สุด รองรับนักเรียนถึง 500 คน พร้อมทีม TA (Teaching Assistant) กว่า 20 ชีวิต คอยดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ทุกคนทำเป็นจริง
          นอกจาก Session เนื้อหาเข้มข้นกว่า 60 หัวข้อแล้ว ภายในงานยังมีกิจกรรมที่จะช่วยขยายเครือข่ายธุรกิจของคุณ ไม่ว่าจะเป็น
  • FOCUS WORKSHOP เวิร์กช็อปสุด Exclusive สำหรับผู้ที่ต้องการเจาะลึกเฉพาะทางแบบตัวต่อตัว
     
  • PARTNERS ACTIVITIES สนุกและได้รับความรู้คู่ไปกับกิจกรรมจากพาร์ตเนอร์และสปอนเซอร์ชั้นนำ
     
  • CTC’s LOYALTY PROGRAM โปรแกรมพิเศษที่เชื่อมต่อความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงาน แบรนด์ และพาร์ตเนอร์ ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
     
  • BUSINESS NETWORKING & MENTORING พื้นที่แห่งการแลกเปลี่ยนไอเดียและรับคำปรึกษาจากกูรูผู้มากประสบการณ์
     
  • PROFESSIONAL CERTIFICATES กิจกรรมที่ออกแบบมาเพื่อพาคุณไปสู่ความเป็นมืออาชีพ พร้อมรับใบเซอร์ฯ การันตีความสามารถ
     
  • 5 MINUTES TALK เวทีเปิดโอกาสให้คนกล้าส่งต่อเรื่องราวและมุมมองความคิดในเวลาสั้น ๆ แต่เปี่ยมด้วยพลัง

          งาน #CTC2026 ในปีนี้คาดการณ์ว่าจะมีผู้เข้าชมงานกว่า 10,000 คน พร้อมด้วย Speaker ระดับแนวหน้ากว่า 120 ท่าน บน 4 เวทีใหญ่ ที่จะพลิกโฉมวงการสร้างสรรค์และธุรกิจไทย

          เตรียมตัวให้พร้อม ! แล้วมานิยามอนาคตของคุณให้ชัดเจนกว่าที่เคย ในงาน SUPALAI Presents CREATIVE TALK CONFERENCE 2026 

📅 วันที่ : 19-20 มิถุนายน 2569
📍 สถานที่ : Paragon Hall, Bangkok
🎖️ซื้อบัตรได้ที่ : www.zipeventapp.com
กรอกโค้ด KAPOOK รับส่วนลด 10% สำหรับซื้อบัตรปกติ

          ทั้งนี้ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและซื้อบัตรได้ที่ www.zipeventapp.com

          #CTC2026 #TheFestivalofFuturisticMinds #CREATIVETALK #SUPALAI

