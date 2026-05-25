นึกว่าเปิดผิดช่อง ! อ.ยิ่งศักดิ์ จัดโหนกระแสแทน หนุ่ม กรรชัย โดนเส้นทุกชอต

คนดูขยี้ตา อาจารย์ยิ่งศักดิ์ นั่งจัดโหนกระแสแทน หนุ่ม กรรชัย นึกว่าเปิดผิดช่อง บอกเลยขยี้มันส์ไม่แพ้ครูหนุ่ม ดูสนุกเวอร์ - หนุ่ม เผยแล้วหายไปไหน
ทำเอาแฟน ๆ รายการโหนกระแส ทางช่อง 3 ต่างเซอร์ไพรส์ไปตาม ๆ กัน หลังพบว่าในวันนี้ (25 พฤษภาคม 2569) ทางรายการได้มี อาจารย์ยิ่งศักดิ์ มานั่งทำหน้าที่พิธีกรแทน หนุ่ม กรรชัย ที่ติดธุระสำคัญ จนหลาย ๆ คนแอบขยี้ตา คิดไม่ถึงว่าจะได้เห็นอาจารย์ยิ่งศักดิ์ในรายการนี้ และต่างสงสัยกันว่าวันนี้อาจารย์หนุ่มหายไปไหน
โดยทาง อาจารย์ยิ่งศักดิ์ ถึงกับฝากแฟนรายการว่า "แล้วก็อย่าเพิ่งไปไหน ให้อยู่เป็นกำลังใจให้เดี๊ยนด้วย ไม่ใช่ว่าวันนี้คุณหนุ่มกลับมา มาตำหนิ เดี๊ยนมาดำเนินรายการแล้วแฟนหายไปเนี่ย ไม่ได้นะคะ"
แต่แม้จะออกตัวแบบนี้ บอกเลยว่าลีลาการดำเนินรายการอันเป็นเอกลักษณ์ของ อาจารย์ยิ่งศักดิ์ โดนเส้นแฟน ๆ โหนกระแสอย่างมาก บอกเลยว่าขยี้โหดไม่แพ้ หนุ่ม กรรชัย แถมยังมีฝีปากไม่ธรรมดา แพ้เสียงในหัวและบ่นแทนผู้เสียหายก็หลายชอต ทำให้รายการสนุกสุด ๆ บางคนยังแซวด้วยว่าทางรายการได้เปิดตัวอาจารย์คนใหม่แล้ว
และพากันมาคอมเมนต์เพียบ เช่น
- นึกว่าเปิดผิดช่อง
- ถึงกับต้องกดออกแล้วเข้ามาใหม่นึกว่าผิดช่อง
- ผอ. มาเอง ครูใหญ่หลบไป
- โหนกะเดี๊ยน
- แวบแรกนึกว่าผู้เสียหาย
- ให้อารมณ์ป้าข้างบ้านสุด (ชมใช่มั้ย)
- แซ่บไม่แพ้พี่หน่วงแน่นวล
ขณะที่ล่าสุด หนุ่ม กรรชัย ยังโพสต์ภาพการจัดรายการในวันนี้ของ อาจารย์ยิ่งศักดิ์ พร้อมระบุว่า "ดีใจที่ทุกคนชอบโหนกระแสวันนี้นะครับ... ขอบคุณอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาก ๆ นะครับ ดีใจที่ผมโทร. ไปชวนแล้วอาจารย์รับปากมาแบบไม่มีอิดออดเลย ไว้มาอีกบ่อย ๆ นะครับ ผมอยากเที่ยวครับ"
เรียกว่างานนี้ทุกคนได้หายกันสงสัยเสียที ว่าพี่หนุ่มไปไหน ที่แท้ก็ลาไปเที่ยวนี่เอง และใครที่ยังอยากเห็นอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาจัดโหนกระแสอีก ก็ต้องคอยติดตามดูว่าพี่หนุ่มจะลาอีกเมื่อไหร่