HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

นึกว่าเปิดผิดช่อง ! อ.ยิ่งศักดิ์ จัดโหนกระแสแทน หนุ่ม กรรชัย โดนเส้นทุกชอต

            คนดูขยี้ตา อาจารย์ยิ่งศักดิ์ นั่งจัดโหนกระแสแทน หนุ่ม กรรชัย นึกว่าเปิดผิดช่อง บอกเลยขยี้มันส์ไม่แพ้ครูหนุ่ม ดูสนุกเวอร์ - หนุ่ม เผยแล้วหายไปไหน

อาจารย์ยิ่งศักดิ์ จัดโหนกระแส


            ทำเอาแฟน ๆ รายการโหนกระแส ทางช่อง 3 ต่างเซอร์ไพรส์ไปตาม ๆ กัน หลังพบว่าในวันนี้ (25 พฤษภาคม 2569) ทางรายการได้มี อาจารย์ยิ่งศักดิ์ มานั่งทำหน้าที่พิธีกรแทน หนุ่ม กรรชัย ที่ติดธุระสำคัญ จนหลาย ๆ คนแอบขยี้ตา คิดไม่ถึงว่าจะได้เห็นอาจารย์ยิ่งศักดิ์ในรายการนี้ และต่างสงสัยกันว่าวันนี้อาจารย์หนุ่มหายไปไหน

อาจารย์ยิ่งศักดิ์ จัดโหนกระแส
ภาพจาก โหนกระแส

            โดยทาง อาจารย์ยิ่งศักดิ์ ถึงกับฝากแฟนรายการว่า "แล้วก็อย่าเพิ่งไปไหน ให้อยู่เป็นกำลังใจให้เดี๊ยนด้วย ไม่ใช่ว่าวันนี้คุณหนุ่มกลับมา มาตำหนิ เดี๊ยนมาดำเนินรายการแล้วแฟนหายไปเนี่ย ไม่ได้นะคะ"

อาจารย์ยิ่งศักดิ์ จัดโหนกระแส
ภาพจาก โหนกระแส

            แต่แม้จะออกตัวแบบนี้ บอกเลยว่าลีลาการดำเนินรายการอันเป็นเอกลักษณ์ของ อาจารย์ยิ่งศักดิ์ โดนเส้นแฟน ๆ โหนกระแสอย่างมาก บอกเลยว่าขยี้โหดไม่แพ้ หนุ่ม กรรชัย แถมยังมีฝีปากไม่ธรรมดา แพ้เสียงในหัวและบ่นแทนผู้เสียหายก็หลายชอต ทำให้รายการสนุกสุด ๆ บางคนยังแซวด้วยว่าทางรายการได้เปิดตัวอาจารย์คนใหม่แล้ว 


            และพากันมาคอมเมนต์เพียบ เช่น 

            - นึกว่าเปิดผิดช่อง 
            - ถึงกับต้องกดออกแล้วเข้ามาใหม่นึกว่าผิดช่อง
            - ผอ. มาเอง ครูใหญ่หลบไป
            - โหนกะเดี๊ยน
            - แวบแรกนึกว่าผู้เสียหาย
            - ให้อารมณ์ป้าข้างบ้านสุด (ชมใช่มั้ย)
            - แซ่บไม่แพ้พี่หน่วงแน่นวล

อาจารย์ยิ่งศักดิ์ จัดโหนกระแส
ภาพจาก โหนกระแส

            ขณะที่ล่าสุด หนุ่ม กรรชัย ยังโพสต์ภาพการจัดรายการในวันนี้ของ อาจารย์ยิ่งศักดิ์ พร้อมระบุว่า "ดีใจที่ทุกคนชอบโหนกระแสวันนี้นะครับ... ขอบคุณอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาก ๆ นะครับ ดีใจที่ผมโทร. ไปชวนแล้วอาจารย์รับปากมาแบบไม่มีอิดออดเลย ไว้มาอีกบ่อย ๆ นะครับ ผมอยากเที่ยวครับ"

อาจารย์ยิ่งศักดิ์ จัดโหนกระแส
ภาพจาก เฟซบุ๊ก หนุ่ม กรรชัย

            เรียกว่างานนี้ทุกคนได้หายกันสงสัยเสียที ว่าพี่หนุ่มไปไหน ที่แท้ก็ลาไปเที่ยวนี่เอง และใครที่ยังอยากเห็นอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาจัดโหนกระแสอีก ก็ต้องคอยติดตามดูว่าพี่หนุ่มจะลาอีกเมื่อไหร่


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
นึกว่าเปิดผิดช่อง ! อ.ยิ่งศักดิ์ จัดโหนกระแสแทน หนุ่ม กรรชัย โดนเส้นทุกชอต โพสต์เมื่อ 25 พฤษภาคม 2569 เวลา 16:01:20
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ดาวซัลโว วันวิสาขบูชา ดูดวง 2569 ข่าวฟุตบอลโลก ปฏิทินวันหยุด 2569 ทีมฟุตบอลโลก calendar 2569 ไทยช่วยไทยพลัส ฟุตบอลโลก 2026 ตารางฟุตบอลโลก
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันสำคัญ 2569 เป๋าตัง ราคาน้ำมันวันนี้ ทราย สก๊อต พาย สุนิษฐ์ World Cup 2026
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย