ทราย สก๊อต รับถูกล่วงละเมิดตั้งแต่อายุ 9 -15 ปี บีบให้เสพยา มอง มายด์ คือเหยื่อ
            ช็อกซ้ำ ทราย สมุทร ถูกล่วงละเมิดตั้งแต่ 9 ขวบ ถึง 15 ปี มอง มายด์ คือเหยื่ออีกคน ที่พี่ชายใช้เพื่อเก็บความลับ ไม่มีความเป็นผู้ชาย - ยันคลิปเสียงของจริง คดีล่วงละเมิด ยังไม่หมดอายุความ



            วันที่ 25 พฤษภาคม 2569 ทราย สมุทร หรือ ทราย สก๊อต เดินทางมายังบ้านพระอาทิตย์ เพื่อขอคำปรึกษาจากมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน โดยต่อมามีการเปิดเผยเรื่องราวสุดช็อก เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต และความลับสุดดาร์กที่เพิ่งจะเปิดปากเล่าให้สังคมได้ฟัง 
            
            โดย ทราย สมุทร เล่าว่า หลังเราได้ทบทวนข้อมูลแบบลึก ๆ ตอนนี้สามารถยืนยันได้ว่าตนถูกล่วงละเมิดทางเพศ และถูกกระทำชำเรา ตั้งแต่อายุ 9-15 ปี ซึ่งช่วงนั้นมีการกดดันให้เสพยาต่าง ๆ ด้วย นี่เป็นเรื่องที่ตนสามารถพูดออกมาได้แล้ว ต่อจากนี้ไปตนจะมอบหน้าที่การเจรจา และการสื่อสารเรื่องเกี่ยวกับคดีให้กับมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน เราก็จะเดินทางและทำงานด้วยกัน อยู่ด้วยกัน วันที่ 10 มิถุนายน ที่ตนต้องขึ้นศาล
            
            สาเหตุที่เงียบมาตลอด เพราะคนที่เจออะไรแบบนี้คงไม่อยากยอมรับกับตัวเองหรอก ว่ามันเจอมาเยอะขนาดนั้น เรายังมีความเกรงกลัว เพราะถูกเก็บเสียงมาทั้งชีวิต การที่เราไม่พูดไม่ใช่เพราะเราคิดเจาะจงว่าจะต้องพูดเวลาไหน แต่เรายังเกรงใจ รู้สึกว่าไม่อยากทำร้ายครอบครัวของเรา แต่วันนี้เราต้องเลือกระหว่างชีวิตของเรา กับภาพลักษณ์ของคนอื่น ๆ 
            
            ทั้งนี้ หากอีกฝั่งมีการติดต่อเข้ามาขอเจรจา ทราย มองว่าก็เป็นทิศทางที่ถูกต้อง ตนพร้อมที่จะพูดคุยเสมอ แต่ดูจากพฤติกรรมเขาไม่เคยพร้อม "จริง ๆ เขากล้านะ ที่จะทำร้ายเด็ก ตอนเราเป็นเด็ก แต่ตอนเราโตแล้วไม่กล้ามาเจอหน้าเราเลย

ภาพจาก เฟซบุ๊ก มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน

            สิ่งที่อยากฝากถึงพี่ชาย ทราย เผยว่า "ทรายไม่มีอะไรที่จะพูดกับเขา" และคิดว่าหลาย ๆ อย่างที่ตนอ่านบนโซเชียล หลาย ๆ คนก็พูดแทนตนไปหมดแล้ว
            

            เชื่อพี่ชายไม่คิดว่าตนจะสู้ คงไม่รู้ว่าสักวันความจริงจะถูกแฉ

            
            ทราย ยังเปิดใจว่า จากประสบการณ์ของตน คนที่ทำร้ายเด็กเขาไม่มีวันรับรู้ได้ว่าคน ๆ นั้นจะโตขึ้นมาแล้วไม่ใช่เหยื่อ เพราะตอนที่เขาทำร้ายเรา เขาก็คิดว่าเราด้อยกว่าเขา แล้วเขาก็คงมองเราต่อแบบนั้น 

ภาพจาก เฟซบุ๊ก มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน
            
            นอกเหนือจากนั้นทางพี่ชายก็รู้ว่ามีระบบครอบครัวปกป้องอยู่ ตระกูลปกป้องเขามาตลอด แม่ก็ปกป้องเขา ที่ดินหัวหินที่จะฟ้องร้องแล้วเขาเป็นพยาน ก็เป็นที่ดินที่เขาจะได้เหมือนกัน เขาเกิดมาบนกองเงินกองทองมาเสมอ เขาไม่เคยนึกหรอกว่าสักวันสิ่งที่เขาทำในความมืดจะเห็นแสง แล้วคงไม่คิดว่าเหยื่อจะกลายเป็นนักสู้ นั่นคือสิ่งที่เขาพลาด นั่นคือกรรมของเขา 
            
            ทรายว่าคนวิปริตแบบนี้เขาแพ้ภัยตัวเอง เขานึกว่าโลกมันบิดเบี้ยวเหมือนที่เขาเป็น เขาคิดว่าแม่จะปกป้องเขาได้ตลอดชีวิต แต่มันถึงเวลาที่เขาต้องโตขึ้นแล้วรับในสิ่งที่เขาทำได้แล้ว ไม่ใช่ให้เมียมารับ ให้คนอื่นมารับ คือเขาต้องรับเอง 
            

            ทราย มอง มายด์ คือเหยื่อ ถูกใช้เพื่อปกปิดความลับอีกที

            
            ในส่วนของ มายด์ ลภัสลัล ซึ่งเป็นพี่สะใภ้ ทรายคิดว่าเธอก็เป็นเหยื่อที่ถูกพี่ชายทำร้ายเหมือนกัน ในมิติที่คุณหลอกคนนึงเขามาแต่งงาน แล้วเสียสละวัยและร่างกายของเขาในการแต่งงาน ไม่ต่างจากการที่เขาล่วงละเมิดทางเพศตน แต่เขาใช้ร่างกายของคนอื่นมาเป็นที่เก็บความลับของเขาต่อ ทรายว่ามันไม่แฟร์ต่อมายด์เลย
            
            เมื่อถามว่าคิดอย่างไร ที่ตั้งแต่วันแรกพี่ชายให้ภรรยาออกหน้ารับมาตลอด ทราย ระบุว่า "ขี้ขลาดครับ แต่เขาไม่มีความเป็นผู้ชายอยู่แล้วคนนั้น คนที่เป็นผู้ชายเขาไม่ล่วงละเมิดเด็กครับ"

ภาพจาก เฟซบุ๊ก มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน
            

            มูลนิธิฯ ยัน คลิปเสียงเป็นของจริง 

            
            ตัวแทนจากมูลนิธิฯ ระบุว่า คลิปเสียงนั้น จากการตรวจสอบข้อมูลที่ฝังอยู่ในคลิปหรือถอดออกมาเป็นคลื่นสัญญาณเสียง ไม่มีตรงไหนที่บ่งบอกว่าคลิปเสียงนี้เป็นการตัดต่อหรือใช้ AI เลย ซึ่ง ณ วันที่ ทราย อัดเสียง ก็น่าจะยังไม่มี AI ในการทำขนาดนี้ ตรวจสอบได้ง่ายมาก ดังนั้นในส่วนคลิปเสียงนี้ ทางมูลนิธิจะนำไปทำต่อและนำไปใช้ในชั้นศาล 
            
            แต่จะใช้ในชั้นศาลได้หรือไม่ก็ต้องขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานประกอบด้วย ไม่ว่าจะเป็นแชตจากไลน์ พยานบุคคลที่อยู่ในช่วงและระยะเวลาเดียวกันกับที่เกิดคลิปเสียงนี้ขึ้นมา เราไม่ได้มองว่าคลิปใช้ได้หรือไม่ มันจะมีน้ำหนักเมื่อนำหลักฐานมาประกอบกัน แต่จากการพิสูจน์สรุปได้แล้วว่าคลิปเสียงนี้ เป็น "คลิปเสียงจริง" สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ 
            

            ย้ำเอาผิดทั้งแพ่ง-อาญา คดียังไม่หมดอายุความ

            
            ด้าน นายคมสัน โพธิ์คง นักวิชาการด้านกฎหมาย ระบุว่า กรณีของทราย พบประเด็นทางกฎหมายทั้งในทางแพ่งและอาญา ในทางแพ่งพบว่า ข้อต่อสู้คดีที่ทรายจะสู้คดีที่มีการฟ้องนั้น ทรายมีข้อมูลเพียงพอที่จะต่อสู้ได้ และมีโอกาสชนะค่อนข้างเยอะ  และประเด็นปัญหาเรื่องการฟ้องที่จะไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็มีอยู่

ภาพจาก เฟซบุ๊ก มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน
            
            ในส่วนคดีอาญาเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศ ต้องยืนยันว่าอายุความของคดียังเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 5-9 ปี แล้วแต่ว่าบุคคลผู้ใดกระทำในช่วงใด จากการตรวจสอบพบว่าที่ถูกล่วงละเมิดตั้งแต่อายุ 9 - 15 ปี อายุความยังเหลือเยอะ ทั้งเรื่องการกระทำชำเราและอนาจาร อายุความค่อนข้างเยอะ 
            
            นอกจากนี้ยังมีพยานหลักฐานหลายประการที่ทรายนำมาให้ ซึ่งสะท้อนว่าทรายยังไม่ได้รับประโยชน์หลายอย่างที่ตัวเองต้องพึงได้รับในฐานะทายาทผู้รับมรดกจากคุณตาและคุณยาย เรามีเอกสารที่ชี้ได้ชัดว่าอาจจะมีปัญหาในทางคดีอาญา กับบุคลที่กระทำการเบียดบังกระทำเอาทรัพย์นั้นไป ซึ่งอาจจะมีการดำเนินคดีในเรื่องเหล่านี้ต่อในอนาคต คือเป็นการเรียกร้องไม่ใช่แค่ทางแพ่ง แต่ทางอาญาด้วย ใครเบียดบังทรัพย์ไปก็คงต้องเอามาคืน ไม่งั้นก็คงต้องรับผลในทางอาญาที่เยอะขึ้น ในฐานะเบียดบังทรัพย์มรดก หรือยักยอกทรัพย์มรดก

ขอบคุณข้อมูลจาก มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน

ทราย สก๊อต รับถูกล่วงละเมิดตั้งแต่อายุ 9 -15 ปี บีบให้เสพยา มอง มายด์ คือเหยื่อ อัปเดตล่าสุด 25 พฤษภาคม 2569 เวลา 16:35:17
