ครบ 120 ปีชาตกาล “พุทธทาสภิกขุ” เปิด Roadmap พุทธทาส AI เชื่อมธรรมะสู่ยุคดิจิทัล

120 ปีชาตกาลท่านพุทธทาสภิกขุ เปิด Roadmap "พุทธทาส AI" เชื่อมต่อคำสอนท่านพุทธทาสที่ยังเป็นคำตอบของโลกวันนี้ สู่ทุกยุคสมัย
ในวาระสำคัญ 120 ปีชาตกาลท่านพุทธทาสภิกขุนี้ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพ) สานต่อวิสัยทัศน์และพันธกิจหลักในการสืบสานงานธรรมตามปณิธานของท่านพุทธทาส ที่มุ่งเน้นการเป็นหอจดหมายเหตุทางศาสนธรรม และเป็นแหล่งเรียนรู้ตามมาตรฐานสากล รวมถึงการนำพาผู้คนให้เข้าถึงแก่นแท้อันเป็นหัวใจของพุทธศาสนา ผ่านกระบวนการเรียนรู้ทางจิตใจและปัญญา โดยประกาศ Roadmap transform ข้อมูลคำสอนของท่านพุทธทาส ในหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ สู่ยุค AI
พุทธทาส AI : ธรรมะที่มีชีวิตในยุคดิจิทัล
หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพ) ร่วมกับ สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดตัว “พุทธทาส Ai” โครงการพัฒนาฐานข้อมูลจดหมายเหตุพุทธทาสดิจิทัล เพื่อรวบรวม จัดระบบ และต่อยอดองค์ความรู้จากเอกสาร หนังสือ เสียงปาฐกถา และงานเผยแผ่ธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ ให้อยู่ในรูปแบบที่ค้นคว้า อ้างอิง และเข้าถึงได้ง่ายขึ้นในยุคดิจิทัล
โดยในวันที่ 25 พ.ค. 2569 มีคณะพัฒนาระบบและผู้ทรงคุณวุฒิได้มาร่วมเสวนาเปิดตัว "พุทธทาส AI" Roadmap รวมถึงเเลกเปลี่ยนเเนวคิดของยุค AI ในความเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศานาในหลากหลายมิติ อาทิ พระไพศาล วิสาโล, ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ, รองศาสตราจารย์ ดร.เถกิง วงศ์ศิริโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ เเละทีมจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมถึง นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช, นายกรุณพล พานิช จากหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เเละคุณวรรณสิงห์ ประเสริฐกุล
ทั้งนี้ โครงการมุ่งเน้นการพัฒนาฐานข้อมูลจดหมายเหตุและองค์ความรู้ของท่านพุทธทาสภิกขุในรูปแบบดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า และการเข้าถึงข้อมูลในระยะยาว
เป้าหมายสำคัญของโครงการไม่ใช่การสร้าง AI ที่มาแทนการศึกษาธรรมะ แต่เป็นการสร้าง "โครงสร้างพื้นฐานทางองค์ความรู้" ที่ช่วยให้ข้อมูลจดหมายเหตุสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบ ทั้งในด้านการศึกษา งานวิจัย และการสื่อสารกับคนรุ่นใหม่
อีกหนึ่งหลักการสำคัญของโครงการ คือ การให้ความสำคัญกับความถูกต้องของข้อมูล ความโปร่งใสในการอ้างอิง และการออกแบบระบบที่สามารถระบุขอบเขตของคำตอบได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะในประเด็นที่ข้อมูลยังไม่ชัดเจนหรือไม่เพียงพอ
ในช่วงเวลาที่ข้อมูลจำนวนมากถูกผลิตและเผยแพร่อย่างรวดเร็ว การจัดการฐานข้อมูลจดหมายเหตุอย่างเป็นระบบ ไม่เพียงเป็นการอนุรักษ์มรดกทางปัญญาของท่านพุทธทาสภิกขุ แต่ยังเป็นการสร้างรากฐานสำคัญสำหรับการเรียนรู้ในอนาคตอีกด้วย
ระบบ AI ที่พัฒนาขึ้นในปัจจุบัน เป็นเพียงต้นแบบเบื้องต้นสำหรับการทดลองใช้งาน โดยพระอาจารย์ไพศาลท่านได้กล่าวไว้ในช่วงพูดคุยว่า “พุทธทาส AI ถือว่าเป็น Spiritual Innovation ของโลกปัจจุบัน” ซึ่งทางคณะผู้พัฒนาจะยังคงมีการปรับปรุงพัฒนาร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูล เทคโนโลยี และพระพุทธศาสนาต่อไป
สวนโมกข์กรุงเทพ 15 ปี : สะพานเชื่อมธรรมะสู่คนเมือง
และในวาระพิเศษนี้ยังถือเป็นการร่วมเฉลิมฉลองสวนโมกข์กรุงเทพครบ 15 ปี ที่สวนโมกข์กรุงเทพทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมธรรมะสู่คนเมือง ทั้งด้านข้อมูลองค์ความรู้ธรรมของหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ที่เข้าถึงได้ผ่านห้องสมุดค้นคว้าและเทคโนโลยี และกิจกรรมวิถีธรรมปัญญากับชีวิตปัจจุบัน โดยจะได้จัดให้มีกิจกรรมร่วมกับพันธมิตรและนิทรรศการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2569 จนถึงตลอดทั้งปี เพื่อสร้างการรับรู้ในวงกว้างเกี่ยวกับประวัติท่านพุทธทาส ทั้งทางผลงานธรรม รวมถึงการได้รับการเชิดชูเกียรติจากองค์กร UNESCO ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก (World’s Great Personality) ในปี พ.ศ. 2549 ทั้งหมดนี้เป็นการตอกย้ำการคงอยู่ของคำสอนของท่านพุทธทาสที่ผ่านมาแล้ว 120 ปีแต่ยังเป็นคำตอบของโลกวันนี้
ไฮไลต์กิจกรรมสำคัญตลอดทั้งปี
- Walk with The Cloud @สวนโมกข์กรุงเทพ
- เปิดตัว Roadmap "พุทธทาส AI" (Buddhadasa AI)
- งาน "ล้ออายุ" 120 ปี พุทธทาสภิกขุที่สวนโมกข์ไชยา และสวนโมกข์กรุงเทพ
- งาน Phra Talk
- งานสติ Festival
