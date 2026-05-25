ส่องคอมเมนต์ สุริยะ ออกจาก รพ. ดิ่งตรงไปงานบวช หลังวูบ-ต้องทำ CPR

ภาพจาก เฟซบุ๊ก สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ - Suriya Jungrungreangkit﻿

           เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจจากประชาชน หลังมีกระแสข่าว นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วูบหมดสติกลางโรงแรม ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลกลางดึก โดยมีรายงานว่าแพทย์ต้องปั๊มหัวใจจนชีพจรกลับมา และเข้ารักษาตัวใน ICU นั้น

ภาพจาก เฟซบุ๊ก สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ - Suriya Jungrungreangkit﻿

           ล่าสุด (25 พฤษภาคม 2569) นายสุริยะ อาการดีขึ้นแล้ว ออกจากโรงพยาบาลได้ในช่วงเช้าที่ผ่านมา ก่อนเดินทางไปร่วมงานบวช นายราเชน ศิลปะรายะ อดีตอธิบดีกรมฝนหลวงฯ ที่ จ.อุดรธานี และได้ร่วมแห่นาค โดยมีทีมงานและรถพยาบาลคอยดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งนายสุริยะยังคงมีสีหน้ายิ้มแย้ม

ภาพจาก เฟซบุ๊ก สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ - Suriya Jungrungreangkit﻿

           แถมต่อมา นายสุริยะ ยังลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ การบริหารจัดการน้ำ และรับฟังปัญหาจากพี่น้องประชาชน ณ ประตูระบายน้ำสามพร้าว จ.อุดรธานี โดยมีนายวัชระพล ขาวขำ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและท้องถิ่นเข้าร่วม 

ภาพจาก เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว﻿

           จากข่าวดังกล่าว พบว่ามีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่ นายสุริยะ วูบถึงขั้นต้องทำ CPR แต่ผ่านไปแค่คืนเดียวก็ยังสามารถมาออกงานได้ ซึ่งมีคอมเมนต์ เช่น 





           อย่างไรก็ตาม ในส่วนที่คนสงสัยว่าเหตุใดเพิ่งเข้าโรงพยาบาลยังจะมาออกงานอีก นายสุริยะ ได้โพสต์เฟซบุ๊กอธิบายว่า "แม้จะไม่สบายแต่ได้นัดชาวบ้านไว้แล้ว ว่าจะแก้ปัญหา ใจเกินร้อยครับ"





ส่องคอมเมนต์ สุริยะ ออกจาก รพ. ดิ่งตรงไปงานบวช หลังวูบ-ต้องทำ CPR โพสต์เมื่อ 25 พฤษภาคม 2569 เวลา 17:52:05
