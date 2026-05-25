ส่องคอมเมนต์ สุริยะ ออกจาก รพ. ดิ่งตรงไปงานบวช หลังวูบ-ต้องทำ CPR พบยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อ ลั่นสัญญากับประชาชนไว้แล้ว
เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจจากประชาชน หลังมีกระแสข่าว นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วูบหมดสติกลางโรงแรม ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลกลางดึก โดยมีรายงานว่าแพทย์ต้องปั๊มหัวใจจนชีพจรกลับมา และเข้ารักษาตัวใน ICU นั้น
ล่าสุด (25 พฤษภาคม 2569) นายสุริยะ อาการดีขึ้นแล้ว ออกจากโรงพยาบาลได้ในช่วงเช้าที่ผ่านมา ก่อนเดินทางไปร่วมงานบวช นายราเชน ศิลปะรายะ อดีตอธิบดีกรมฝนหลวงฯ ที่ จ.อุดรธานี และได้ร่วมแห่นาค โดยมีทีมงานและรถพยาบาลคอยดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งนายสุริยะยังคงมีสีหน้ายิ้มแย้ม
แถมต่อมา นายสุริยะ ยังลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ การบริหารจัดการน้ำ และรับฟังปัญหาจากพี่น้องประชาชน ณ ประตูระบายน้ำสามพร้าว จ.อุดรธานี โดยมีนายวัชระพล ขาวขำ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและท้องถิ่นเข้าร่วม
จากข่าวดังกล่าว พบว่ามีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่ นายสุริยะ วูบถึงขั้นต้องทำ CPR แต่ผ่านไปแค่คืนเดียวก็ยังสามารถมาออกงานได้ ซึ่งมีคอมเมนต์ เช่น
อย่างไรก็ตาม ในส่วนที่คนสงสัยว่าเหตุใดเพิ่งเข้าโรงพยาบาลยังจะมาออกงานอีก นายสุริยะ ได้โพสต์เฟซบุ๊กอธิบายว่า "แม้จะไม่สบายแต่ได้นัดชาวบ้านไว้แล้ว ว่าจะแก้ปัญหา ใจเกินร้อยครับ"
ขอบคุณข้อมูลจาก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์