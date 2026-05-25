HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

สลด ครูอุ้มลูกทารก โดนยิงดับคารถ ขณะรอรับลูกอีกคน เหตุ 4 คนร้ายประกบยิงผัวตำรวจ
           สลด 4 คนร้ายประกบยิง ด.ต. บาดเจ็บ สลดเมียครูอุ้มลูกวัยทารกอยู่ในรถ ถูกกระสุนดับ ขณะรอรับลูกอีกคนหน้าโรงเรียน

ครูเสียชีวิต หลังคนร้ายยิงผัวตำรวจที่รถ

           วันที่ 25 พฤษภาคม 2569 เฟซบุ๊ก เพจ สวท.ยะลา กรมประชาสัมพันธ์ รายงานว่า เมื่อเวลา 15.30 น. เกิดเหตุคนร้าย 4 คน ใช้อาวุธประกบยิงตำรวจได้รับบาดเจ็บ ขณะที่ภรรยาถูกกระสุนเสียชีวิตคารถยนต์ ขณะอุ้มลูกวัยทารก โดยเหตุเกิดบริเวณหน้าใกล้โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

ครูเสียชีวิต หลังคนร้ายยิงผัวตำรวจที่รถ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เพจ สวท.ยะลา กรมประชาสัมพันธ์

ครูเสียชีวิต หลังคนร้ายยิงผัวตำรวจที่รถ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เพจ สวท.ยะลา กรมประชาสัมพันธ์

           รายงานเผยว่า คนร้าย 4 คน ขี่รถจักรยานยนต์มา 2 คัน ก่อนใช้อาวุธปืนยิง ด.ต. อดุลย์ สังกัด สภ.ยะหริ่ง ซึ่งอยู่ระหว่างจอดรถรับลูกอีกคน ก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะหลบหนีไป โดยเหตุการณ์นี้เป็นผลให้ นางฟาตีเม๊าะ ภรรยาของ ด.ต. อดุลย์ ซึ่งเป็นครูโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ เสียชีวิตในรถ
           
           ทั้งนี้ หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่นำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลแล้ว พร้อมจัดกำลังปิดล้อมพื้นที่ และตั้งจุดสกัดเพื่อเร่งล่าตัวผู้ก่อเหตุ

ครูเสียชีวิต หลังคนร้ายยิงผัวตำรวจที่รถ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เพจ สวท.ยะลา กรมประชาสัมพันธ์

ครูเสียชีวิต หลังคนร้ายยิงผัวตำรวจที่รถ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เพจ สวท.ยะลา กรมประชาสัมพันธ์

ครูเสียชีวิต หลังคนร้ายยิงผัวตำรวจที่รถ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เพจ สวท.ยะลา กรมประชาสัมพันธ์

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สลด ครูอุ้มลูกทารก โดนยิงดับคารถ ขณะรอรับลูกอีกคน เหตุ 4 คนร้ายประกบยิงผัวตำรวจ โพสต์เมื่อ 25 พฤษภาคม 2569 เวลา 18:56:38 3,495 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ดาวซัลโว วันวิสาขบูชา ดูดวง 2569 ข่าวฟุตบอลโลก ปฏิทินวันหยุด 2569 ทีมฟุตบอลโลก calendar 2569 ไทยช่วยไทยพลัส ฟุตบอลโลก 2026 ตารางฟุตบอลโลก
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันสำคัญ 2569 เป๋าตัง ราคาน้ำมันวันนี้ ทราย สก๊อต พาย สุนิษฐ์ World Cup 2026
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย