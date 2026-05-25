สลด ครูอุ้มลูกทารก โดนยิงดับคารถ ขณะรอรับลูกอีกคน เหตุ 4 คนร้ายประกบยิงผัวตำรวจ

สลด 4 คนร้ายประกบยิง ด.ต. บาดเจ็บ สลดเมียครูอุ้มลูกวัยทารกอยู่ในรถ ถูกกระสุนดับ ขณะรอรับลูกอีกคนหน้าโรงเรียน
วันที่ 25 พฤษภาคม 2569 เฟซบุ๊ก เพจ สวท.ยะลา กรมประชาสัมพันธ์ รายงานว่า เมื่อเวลา 15.30 น. เกิดเหตุคนร้าย 4 คน ใช้อาวุธประกบยิงตำรวจได้รับบาดเจ็บ ขณะที่ภรรยาถูกกระสุนเสียชีวิตคารถยนต์ ขณะอุ้มลูกวัยทารก โดยเหตุเกิดบริเวณหน้าใกล้โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เพจ สวท.ยะลา กรมประชาสัมพันธ์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เพจ สวท.ยะลา กรมประชาสัมพันธ์
รายงานเผยว่า คนร้าย 4 คน ขี่รถจักรยานยนต์มา 2 คัน ก่อนใช้อาวุธปืนยิง ด.ต. อดุลย์ สังกัด สภ.ยะหริ่ง ซึ่งอยู่ระหว่างจอดรถรับลูกอีกคน ก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะหลบหนีไป โดยเหตุการณ์นี้เป็นผลให้ นางฟาตีเม๊าะ ภรรยาของ ด.ต. อดุลย์ ซึ่งเป็นครูโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ เสียชีวิตในรถ
ทั้งนี้ หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่นำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลแล้ว พร้อมจัดกำลังปิดล้อมพื้นที่ และตั้งจุดสกัดเพื่อเร่งล่าตัวผู้ก่อเหตุ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เพจ สวท.ยะลา กรมประชาสัมพันธ์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เพจ สวท.ยะลา กรมประชาสัมพันธ์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เพจ สวท.ยะลา กรมประชาสัมพันธ์