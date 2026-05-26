งามหน้า อดีตนักขับ F1 ถูกทำร้ายที่ไทย มือมีดปริศนากรีดขา ขณะข้ามทางม้าลาย

           งามหน้า อดีตนักขับ F1 ชาวฟินแลนด์ ถูกทำร้ายที่ไทย ขณะข้ามทางม้าลาย เจอมีดกรีดเป็นแผลลึกที่ขา เลือดโชก ชี้ไม่ได้โดนแค่คนเดียว เซ็งแผนพักผ่อนในไทยหยุดชะงัก 

           วันที่ 23 พฤษภาคม 2569 เว็บไซต์มิร์เรอร์ รายงานข่าวอื้อฉาว เมื่อ มิกา ซาโล (Mika Salo) อดีตนักขับ F1 และอดีตนักขับเฟอร์รารี่ ชาวฟินแลนด์ ถูกทำร้ายด้วยอาวุธมีดโดยผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ขณะมาพักผ่อนที่ประเทศไทย จนมีแผลเปิดขนาดใหญ่ โดยเหตุเกิดขึ้นขณะที่เขากำลังเดินข้ามทางม้าลายในกรุงเทพฯ 

ภาพจาก Instagram mikasaloofficial

           มิกา ซาโล เปิดเผยว่า ขณะที่เขากำลังเดินข้ามทางม้าลายตามปกติเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา (19 พฤษภาคม) มีรถจักรยานยนต์คันหนึ่งขับผ่านเขาไป ตอนนั้นเขารู้สึกอยู่ว่ามีอะไรมาโดน แต่ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น จนมีคนที่เดินผ่านมาบอกว่ามีเลือดไหลจากขาของเขา 

           "ผมก้มลงไปมองก็เห็นว่ารองเท้าของผมชุ่มไปด้วยเลือด" อดีตนักขับ F1 เผยกับสื่อ IS ของฟินแลนด์
  
ภาพจาก Instagram mikasaloofficial

           เขาพยายามจะทำความสะอาดแผลที่น่องด้วยตัวเอง แต่ก็รู้ได้อย่างรวดเร็วว่ามันเป็นแผลลึก คนขับแท็กซี่ที่อยู่ใกล้ ๆ จึงรีบพาเขาไปโรงพยาบาล หมอดูลักษณะแผลแล้วก็สงสัยว่าน่าจะเกิดจากอาวุธมีด แม้จะยังไม่แน่ชัด ที่น่าตกใจคือเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแจ้งให้เขาทราบว่ายังมีผู้ป่วยอีกหลายรายที่ได้รับบาดเจ็บลักษณะเดียวกันในเย็นวันนั้น ดูเหมือนว่าคนขับจักรยานยนต์ดังกล่าว จะไล่กรีดคนไปเรื่อย ๆ 

           "พวกเขาบอกผมว่ามีบาดแผลลักษณะเดียวกันหลายเคสในเย็นและคืนวันนั้น" มิกา ซาโล ระบุ 

ภาพจาก Instagram mikasaloofficial

           แม้จะโชคดีที่แผลของเขาไม่ได้ติดเชื้อ แต่เหตุการณ์นี้ทำให้แผนมาพักผ่อนของเขาต้องหยุดชะงัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องดูแลไม่ให้แผลเปียกน้ำ นั่นหมายถึงเขาถูกห้ามว่ายน้ำหรือออกกำลังกายหนัก ๆ ที่จะทำให้มีเหงื่อออก และเนื่องจากสภาพอากาศร้อนชื้นในประเทศแถบนี้ ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อจึงสูงกว่าปกติ 

           "น่าเสียดาย คุณว่ายน้ำหรือทำอะไรไม่ได้เลย ต้องใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในห้องโรงแรม แผลจะแห้งเมื่ออยู่ในห้องแอร์ หมอยังบอกว่าห้ามเดินไกล ๆ แต่ผมยังสามารถเดิน 1 - 2 กิโลเมตรได้แบบชิล ๆ ผมไม่เจ็บแผลและไม่ต้องกินยาแก้ปวดใด ๆ แค่ต้องกินยาปฏิชีวินะตามที่หมอสั่ง" มิกา ซาโล ระบุ

ภาพจาก Instagram mikasaloofficial

           อย่างไรก็ตาม แม้จะเกิดเรื่องแบบนี้เขายังไม่กลัวคนขี่จักรยานยนต์ส่วนมากในเมือง โดยมองว่า มักจะมีพวกโง่เง่าอยู่ตามเมืองใหญ่เสมอ โชคดีที่ครั้งนี้เขาโดนแค่ขา ไม่ใช่จุดอื่น พวกนั้นแค่พยายามจะทำให้เกิดความเสียหาย หากเป็นการจงใจ แต่ถ้าพวกเขาต้องการทำให้เกิดความเสียหายมากกว่านี้ พวกนั้นคงพยายามทำมันกับร่างกายส่วนบนของใครสักคนไปแล้ว 

ภาพจาก Instagram mikasaloofficial


ขอบคุณข้อมูลจาก Mirror


งามหน้า อดีตนักขับ F1 ถูกทำร้ายที่ไทย มือมีดปริศนากรีดขา ขณะข้ามทางม้าลาย โพสต์เมื่อ 26 พฤษภาคม 2569 เวลา 10:06:18
