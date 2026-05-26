งามหน้า อดีตนักขับ F1 ชาวฟินแลนด์ ถูกทำร้ายที่ไทย ขณะข้ามทางม้าลาย เจอมีดกรีดเป็นแผลลึกที่ขา เลือดโชก ชี้ไม่ได้โดนแค่คนเดียว เซ็งแผนพักผ่อนในไทยหยุดชะงัก
วันที่ 23 พฤษภาคม 2569 เว็บไซต์มิร์เรอร์ รายงานข่าวอื้อฉาว เมื่อ มิกา ซาโล (Mika Salo) อดีตนักขับ F1 และอดีตนักขับเฟอร์รารี่ ชาวฟินแลนด์ ถูกทำร้ายด้วยอาวุธมีดโดยผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ขณะมาพักผ่อนที่ประเทศไทย จนมีแผลเปิดขนาดใหญ่ โดยเหตุเกิดขึ้นขณะที่เขากำลังเดินข้ามทางม้าลายในกรุงเทพฯ
ภาพจาก Instagram mikasaloofficial
มิกา ซาโล เปิดเผยว่า ขณะที่เขากำลังเดินข้ามทางม้าลายตามปกติเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา (19 พฤษภาคม) มีรถจักรยานยนต์คันหนึ่งขับผ่านเขาไป ตอนนั้นเขารู้สึกอยู่ว่ามีอะไรมาโดน แต่ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น จนมีคนที่เดินผ่านมาบอกว่ามีเลือดไหลจากขาของเขา
"ผมก้มลงไปมองก็เห็นว่ารองเท้าของผมชุ่มไปด้วยเลือด" อดีตนักขับ F1 เผยกับสื่อ IS ของฟินแลนด์
ภาพจาก Instagram mikasaloofficial
เขาพยายามจะทำความสะอาดแผลที่น่องด้วยตัวเอง แต่ก็รู้ได้อย่างรวดเร็วว่ามันเป็นแผลลึก คนขับแท็กซี่ที่อยู่ใกล้ ๆ จึงรีบพาเขาไปโรงพยาบาล หมอดูลักษณะแผลแล้วก็สงสัยว่าน่าจะเกิดจากอาวุธมีด แม้จะยังไม่แน่ชัด ที่น่าตกใจคือเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแจ้งให้เขาทราบว่ายังมีผู้ป่วยอีกหลายรายที่ได้รับบาดเจ็บลักษณะเดียวกันในเย็นวันนั้น ดูเหมือนว่าคนขับจักรยานยนต์ดังกล่าว จะไล่กรีดคนไปเรื่อย ๆ
"พวกเขาบอกผมว่ามีบาดแผลลักษณะเดียวกันหลายเคสในเย็นและคืนวันนั้น" มิกา ซาโล ระบุ
ภาพจาก Instagram mikasaloofficial
แม้จะโชคดีที่แผลของเขาไม่ได้ติดเชื้อ แต่เหตุการณ์นี้ทำให้แผนมาพักผ่อนของเขาต้องหยุดชะงัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องดูแลไม่ให้แผลเปียกน้ำ นั่นหมายถึงเขาถูกห้ามว่ายน้ำหรือออกกำลังกายหนัก ๆ ที่จะทำให้มีเหงื่อออก และเนื่องจากสภาพอากาศร้อนชื้นในประเทศแถบนี้ ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อจึงสูงกว่าปกติ
"น่าเสียดาย คุณว่ายน้ำหรือทำอะไรไม่ได้เลย ต้องใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในห้องโรงแรม แผลจะแห้งเมื่ออยู่ในห้องแอร์ หมอยังบอกว่าห้ามเดินไกล ๆ แต่ผมยังสามารถเดิน 1 - 2 กิโลเมตรได้แบบชิล ๆ ผมไม่เจ็บแผลและไม่ต้องกินยาแก้ปวดใด ๆ แค่ต้องกินยาปฏิชีวินะตามที่หมอสั่ง" มิกา ซาโล ระบุ
ภาพจาก Instagram mikasaloofficial
อย่างไรก็ตาม แม้จะเกิดเรื่องแบบนี้เขายังไม่กลัวคนขี่จักรยานยนต์ส่วนมากในเมือง โดยมองว่า มักจะมีพวกโง่เง่าอยู่ตามเมืองใหญ่เสมอ โชคดีที่ครั้งนี้เขาโดนแค่ขา ไม่ใช่จุดอื่น พวกนั้นแค่พยายามจะทำให้เกิดความเสียหาย หากเป็นการจงใจ แต่ถ้าพวกเขาต้องการทำให้เกิดความเสียหายมากกว่านี้ พวกนั้นคงพยายามทำมันกับร่างกายส่วนบนของใครสักคนไปแล้ว
ภาพจาก Instagram mikasaloofficial
ขอบคุณข้อมูลจาก Mirror