ปวดท้องจนเดินตัวงอ สุดท้ายหมอผ่าตัด เจอของแปลกปลอมในท้อง คนไทยชอบกิน

          ปวดท้องจนเดินตัวงอ หายใจหอบติดขัดจนถึงขั้นต้องผ่าตัด เจอตัวการอยู่ในท้อง ร้ายแรงมาก ทำลำไส้ขาดจนตัดทิ้ง

          วันที่ 26 พฤษภาคม 2569 เฟซบุ๊ก Surasak Ketsen มีการเล่าประสบการณ์แม่ปวดท้องจนเดินตัวงอ ความดันเกิน 180 หายใจหอบติดขัด ผลตรวจสุขภาพกลับแย่กว่าที่คิด รายละเอียดมีดังนี้

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Surasak Ketsen

          เช้าวันนี้แม่เรามีอาการปวดท้องจนเดินตัวงอ จนต้องส่งโรงพยาบาล ความดันเกิน 180 มีอาการหายใจหอบติดขัดจนต้องใส่ท่อ ผลเอ็กซเรย์ พบว่า กระเพาะอาหารทะลุ หมอจึงผ่าตัดเมื่อเวลา 19.00 น. จนเวลา 21.20 น. คุณหมอเลยเรียกให้ไปดูเจอเม็ดกระท้อน 2 เม็ด ซึ่งแม่เรากลืนมันลงไป

          แต่มันไม่จบแค่กระเพาะเพราะสำไส้ก็ฉีกขาด จนหมอต้องตัดทิ้งไปประมาณข้อมือ หมอได้ต่อทวารเทียมให้ และแม่ก็มีการติดเชื้อในกระแสเลือด ตอนนี้แม่พักฟื้นในห้อง ICU ซึ่งหมอก็ไม่สามารถระบุได้ว่าแผนการรักษาจะยาวนานขนาดไหน

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Surasak Ketsen

          แค่เม็ดกระท้อนมันอาจจะพรากชีวิตคนได้เลย อยากจะเตือนให้ทุกคนระมัดระวัง ห้ามกลืนเด็ดขาด เพราะร่างกายเราไม่สามารถย่อยมันได้ ยิ่งคนอายุเยอะ ๆ ยิ่งอันตราย และจริง ๆ ไม่ว่าวัยไหนก็ห้ามกลืน

          สุดท้ายขอบคุณคุณหมอ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ดูแลแม่จนผ่าตัดสำเร็จ จะต้องอยู่ รพ. นานแค่ไหนก็ต้องอยู่จนจะดีขึ้น

          ส่วนฉันคืนนี้นอนที่จุดพักญาติ หายไว ๆ นะแม่ หนูลาพักผ่อนยาว ๆ มาเฝ้าละ



