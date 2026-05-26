สาววีแกนต่างชาติมาเมืองไทย เจอโซนผลไม้ในห้างถึงกับเซอร์ไพรส์ นี่มันสวรรค์ชัด ๆ

สาววีแกนต่างชาติมาเที่ยวเมืองไทย เจอโซนผลไม้ในห้างถึงกับเซอร์ไพรส์ ร้องว้าวจนตาค้าง บอกเลยนี่มันสวรรค์ชัด ๆ
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2569 นักท่องเที่ยวสาวชาวต่างชาติสายวีแกนรายหนึ่ง ได้โพสต์คลิปวิดีโอเผยความประทับใจขณะมาเที่ยวที่ประเทศไทย และได้เจอโซนผลไม้ในห้างสรรพสินค้า ทำให้เธอรู้สึกตกตะลึงมาก เมื่อได้เจอความหลากหลายของทั้งผักและผลไม้ รวมไปถึงการจัดเรียงสินค้าที่น่าทึ่ง เรียกว่าโดนใจสายวีแกนแบบสุด ๆ
โดยในคลิปวิดีโอนักท่องเที่ยวสาวได้พาเดินทัวร์โซนจำหน่ายผลไม้ พร้อมบรรยายอย่างตื่นเต้นว่า เมื่อคุณอยู่ในประเทศไทย คุณจะได้เจอผลไม้แบบไม่จำกัด ต่างจากอยู่ที่อเมริกา มีผลไม้หลากหลายประเภทให้เลือกทั้งแบบสด ๆ มาทั้งลูก หรือแบบพร้อมกินที่ดูน่ากินไปทั้งหมด ส่วนโซนผักสลัดก็มีผักให้เลือกหลากหลาย
นักท่องเที่ยวรายนี้แสดงความเซอร์ไพรส์กับความอลังการจัดเต็มของโซนขายผลไม้ในห้างไทย เธอเผยว่าตั้งแต่เธอเป็นวีแกนมา 16 ปี ที่ประเทศไทยคือสวรรค์ของชาววีแกนที่แท้จริง และเมื่อเธอเดินไปเจอโซนมะม่วง ทำให้เธอประหลาดใจอย่างไม่หยุดหย่อน มะม่วงมีหลากหลายสายพันธุ์ให้เลือกซื้อ พร้อมที่ป้ายข้อมูลบอกรายละเอียดแต่ละชนิดให้พร้อม รวมไปถึงรสชาติของแต่ละชนิด
เธอขอเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นปรากฏการณ์ ในขณะที่เธอเดินไปสำรวจโซนผักออร์แกนิก มีหลากหลายสายพันธุ์ให้เลือกซื้ออย่างไม่จำกัด ไม่เหมือนกับในอเมริกาที่มีเพียงผักไม่กี่ชนิดให้เลือก ราวกับว่าประเทศไทยอยากให้ผู้คนมีสุขภาพที่ดี มองไปทางไหนก็มีแต่ผักและผลไม้จนสุดสายตา ทำให้เธอประหลาดใจมากอย่างไม่น่าเชื่อ
