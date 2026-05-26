HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

สาววีแกนต่างชาติมาเมืองไทย เจอโซนผลไม้ในห้างถึงกับเซอร์ไพรส์ นี่มันสวรรค์ชัด ๆ

          สาววีแกนต่างชาติมาเที่ยวเมืองไทย เจอโซนผลไม้ในห้างถึงกับเซอร์ไพรส์ ร้องว้าวจนตาค้าง บอกเลยนี่มันสวรรค์ชัด ๆ 

ผลไม้ไทย

          สาววีแกนต่างชาติมาเที่ยวเมืองไทย เจอโซนผลไม้ในห้างถึงกับเซอร์ไพรส์ ร้องว้าวจนตาค้าง บอกเลยนี่มันสวรรค์ชัด ๆ 

          เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2569 นักท่องเที่ยวสาวชาวต่างชาติสายวีแกนรายหนึ่ง ได้โพสต์คลิปวิดีโอเผยความประทับใจขณะมาเที่ยวที่ประเทศไทย และได้เจอโซนผลไม้ในห้างสรรพสินค้า ทำให้เธอรู้สึกตกตะลึงมาก เมื่อได้เจอความหลากหลายของทั้งผักและผลไม้ รวมไปถึงการจัดเรียงสินค้าที่น่าทึ่ง เรียกว่าโดนใจสายวีแกนแบบสุด ๆ  

ผลไม้ไทย
ภาพจาก Instagram ms.fitvegan

          โดยในคลิปวิดีโอนักท่องเที่ยวสาวได้พาเดินทัวร์โซนจำหน่ายผลไม้ พร้อมบรรยายอย่างตื่นเต้นว่า เมื่อคุณอยู่ในประเทศไทย คุณจะได้เจอผลไม้แบบไม่จำกัด ต่างจากอยู่ที่อเมริกา มีผลไม้หลากหลายประเภทให้เลือกทั้งแบบสด ๆ มาทั้งลูก หรือแบบพร้อมกินที่ดูน่ากินไปทั้งหมด ส่วนโซนผักสลัดก็มีผักให้เลือกหลากหลาย 

ผลไม้ไทย
ภาพจาก Instagram ms.fitvegan

          นักท่องเที่ยวรายนี้แสดงความเซอร์ไพรส์กับความอลังการจัดเต็มของโซนขายผลไม้ในห้างไทย เธอเผยว่าตั้งแต่เธอเป็นวีแกนมา 16 ปี ที่ประเทศไทยคือสวรรค์ของชาววีแกนที่แท้จริง และเมื่อเธอเดินไปเจอโซนมะม่วง ทำให้เธอประหลาดใจอย่างไม่หยุดหย่อน มะม่วงมีหลากหลายสายพันธุ์ให้เลือกซื้อ พร้อมที่ป้ายข้อมูลบอกรายละเอียดแต่ละชนิดให้พร้อม รวมไปถึงรสชาติของแต่ละชนิด

ผลไม้ไทย
ภาพจาก Instagram ms.fitvegan

          เธอขอเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นปรากฏการณ์ ในขณะที่เธอเดินไปสำรวจโซนผักออร์แกนิก มีหลากหลายสายพันธุ์ให้เลือกซื้ออย่างไม่จำกัด ไม่เหมือนกับในอเมริกาที่มีเพียงผักไม่กี่ชนิดให้เลือก ราวกับว่าประเทศไทยอยากให้ผู้คนมีสุขภาพที่ดี มองไปทางไหนก็มีแต่ผักและผลไม้จนสุดสายตา ทำให้เธอประหลาดใจมากอย่างไม่น่าเชื่อ 

ผลไม้ไทย
ภาพจาก Instagram ms.fitvegan

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สาววีแกนต่างชาติมาเมืองไทย เจอโซนผลไม้ในห้างถึงกับเซอร์ไพรส์ นี่มันสวรรค์ชัด ๆ โพสต์เมื่อ 26 พฤษภาคม 2569 เวลา 11:59:35 2,000 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ดาวซัลโว วันวิสาขบูชา ดูดวง 2569 ข่าวฟุตบอลโลก ปฏิทินวันหยุด 2569 ทีมฟุตบอลโลก calendar 2569 ไทยช่วยไทยพลัส ฟุตบอลโลก 2026 ตารางฟุตบอลโลก
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันสำคัญ 2569 เป๋าตัง ราคาน้ำมันวันนี้ ทราย สก๊อต พาย สุนิษฐ์ World Cup 2026
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย