ไต้หวันช็อก ปลาจระเข้ยักษ์ เครื่องรางนำโชคประจำสวน อยู่มา 20 ปี โดนจับไปลงจาน

           เรื่องราวชวนช็อกในไต้หวัน ปลาจระเข้ยักษ์ เครื่องรางนำโชคประจำสวนอนุสรณ์สันติภาพ อยู่มานานกว่า 20 ปี โดนจับไปทำเมนูอาหารลงจาน 

ปลาจระเข้ยักษ์
ภาพจาก Threads

           วันที่ 26 พฤษภาคม 2569 เว็บไซต์ ETtoday รายงานว่า เกิดเหตุน่าตกใจขึ้นที่ไต้หวัน เมื่อปลาอัลลิเกเตอร์การ์ หรือปลาจระเข้ยักษ์โบราณที่อยู่ภายในสระน้ำของสวนอนุสรณ์สันติภาพ 228 กรุงไทเป มานานกว่า 20 ปี และเปรียบเสมือนเป็น "เครื่องรางนำโชค" สำหรับผู้มาเยือน กลับกลายไปเป็นเมนูในจานอาหาร หลังจากมีสมาชิกของชมรมตกปลาของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเข้าไปจับ โดยอ้างว่าเพื่อกำจัดสายพันธุ์รุกรานต่างถิ่น  

           เมื่อเร็ว ๆ นี้ มีผู้ใช้โซเชียลรายหนึ่งได้โพสต์บนแพลตฟอร์ม Threads ระบุว่า มีสมาชิกของชมรมตกปลามหาวิทยาลัยแห่งชาติเฉิงกง (National Cheng Kung University หรือ NCKU) ไปที่สวนอนุสรณ์สันติภาพ 228 กรุงไทเป เพื่อจับปลาอัลลิเกเตอร์การ์ที่มีความยาวมากกว่า 1 เมตร แล้วนำไปผัดที่ร้านอาหาร และอัปโหลดภาพขั้นตอนการปรุงและจานอาหารที่ทำเสร็จแล้วโชว์ให้เห็นด้วย  โดยพวกเขาอ้างว่า "กำลังช่วยกำจัดปลาสายพันธุ์รุกรานต่างถิ่น 

ปลาจระเข้ยักษ์
ภาพจาก Threads

           อย่างไรก็ตาม รายงานระบุว่า การจับปลาเป็นสิ่งต้องห้ามในสวนอนุสรณ์สันติภาพดังกล่าว และบ่อน้ำภายในนั้นก็เป็นบ่อปิดที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะ ปลาอัลลิเกเตอร์การ์อาศัยอยู่ที่นั่นมานานกว่า 20 ปี โดยได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นั่นหมายความว่า ผู้รุกรานทั้งสองรายนี้ได้ละเมิดกฎระเบียบการจัดการของทางสถานที่ และจับปลาไปทำอาหารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

           เจ้าหน้าที่ของสวนอนุสรณ์สันติภาพ เปิดเผยว่า ปลาอัลลิเกเตอร์การ์อยู่ที่บ่อปลาแห่งนี้มาตั้งแต่ปี 2546-2547 เดิมทีมันถูกนำเข้ามาเป็นปลาสวยงาม แต่ต่อมามันกินจุและมีขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตาม มันไม่ได้ก่อให้เกิดอันตรายใด ๆ จึงยังคงอาศัยอยู่ในบ่อปลาบริเวณศาลาแปดเหลี่ยมในสวนสาธารณะ และกลายเป็นมาสคอตนำโชคสำหรับนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน 

ปลาจระเข้ยักษ์
ภาพจาก Threads

           เหตุการณ์นี้ได้สร้างความตกใจและกลายเป็นประเด็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างดุเดือดบนโลกออนไลน์ โดยเฉพาะผู้ที่รู้จักและเคารพสถานที่แห่งนี้ รวมไปถึงปลาโบราณที่พวกเขาจดจำได้เป็นอย่างดี หลายคนรู้สึกโกรธและตำหนิต่อว่าอย่างรุนแรง "ฉันตกใจและเศร้ามาก ฉันเห็นมันมานานกว่า 10 ปีแล้ว", "ฉันเคยเห็นปลาตัวนี้มาตั้งแต่ตอนเด็ก ๆ", "พฤติกรรมแบบนี้รับไม่ได้อย่างยิ่ง สมควรได้รับโทษอย่างเหมาะสม" 

           สำหรับปลาอัลลิเกเตอร์การ์ (Alligator gar) หรือที่คนรู้จักในชื่อ ปลาจระเข้ เป็นปลาน้ำจืดโบราณขนาดใหญ่ที่มีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกาเหนือ ได้รับฉายาว่าเป็น "ฟอสซิลมีชีวิต"

ปลาจระเข้ยักษ์
ภาพจาก Threads

           จากนั้นทาง ชมรมตกปลาแห่งมหาวิทยาลัย NCKU ได้ออกแถลงการณ์ขอโทษและชี้แจงว่า บุคคลทั้งสองเป็นศิษย์เก่า ไม่ได้เป็นสมาชิกของชมรมในปัจจุบัน ทั้งคู่ใช้บัญชีของชมรมในการโพสต์โดยไม่ได้รับความยินยอมหรือการตรวจสอบจากชมรม ทางชมรมขออภัยอย่างจริงใจสำหรับการละเลยในการจัดการบัญชีบนโซเชียลมีเดีย โดยเบื้องต้นได้ติดต่อไปยังพวกเขาแล้ว   

           ทางชมรมระบุว่า ผู้ก่อเหตุทั้งสองรายได้แสดงความเสียใจ เนื่องจากขาดความเข้าใจในกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง พวกเขาจึงตัดสินใจผิดพลาด ทำให้เกิดความขัดแย้งและความเดือดร้อนอย่างมาก พวกเขาได้กล่าวขอโทษต่อทุกคน ส่วนทางชมรมจะดำเนินการจัดการ และจะส่งเสริมแนวคิดการตกปลาที่ถูกกฎหมาย และเคารพต่อสิ่งแวดล้อมในกลุ่มสมาชิกต่อไป

           อย่างไรก็ดี ไม่มีรายงานว่าบุคคลทั้งสองได้รับโทษ หรือดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างไรหรือไม่ 

ขอบคุณข้อมูลจาก ETtoday 


