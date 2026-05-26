ร้านอาหารญี่ปุ่น ปิดสาขาในห้างดังระดับประเทศ 3 มิ.ย. 69 ทั้งที่อยู่มานานเกิน 10 ปี

ร้านอาหารญี่ปุ่น ปิดสาขาในห้างดังระดับประเทศ 3 มิถุนายน 2569 พร้อมเผยรายชื่อสาขาที่เหลืออีก 6 สาขา ลูกค้าต่างเสียดายอยู่ที่นี่มานานมาก
วันที่ 26 พฤษภาคม 2569 เฟซบุ๊ก Saboten Thailand ร้านอาหารญี่ปุ่นชื่อดัง มีการโพสต์ประกาศปิดสาขาในห้างสรรพสินค้าดังอย่างเซ็นทรัลเวิลด์ ในวันที่ 3 มิถุนายน 2569 พร้อมกับขอบคุณลูกค้าที่ให้การสนับสนุนเสมอมา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Saboten Thailand
สำหรับสาขาอื่น ๆ ที่ทางร้านยังคงเปิดให้บริการ มีดังนี้
1. สาขาเซ็นทรัลพระราม 9 ชั้น 7 (ติดกับ B2S)
2. สาขาเดอะพรอมานาด ชั้น 2
3. สาขาเจ-พาร์ค ศรีราชา จ.ชลบุรี ชั้น 1
4. สาขา Terminal 21 พระราม 3 ชั้น 1 ริมแม่น้ำ
5. สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ชั้น G
6. สาขา เซ็นทรัล พัทยา ชั้น 5
