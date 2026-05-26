โทชิฟูมิ ซูซูกิ บิดาร้าน 7-Eleven ญี่ปุ่น เสียชีวิตแล้ว หลังหัวใจล้มเหลว สิริอายุ 93 ปี

           โทชิฟูมิ ซูซูกิ บิดาร้าน 7-Eleven ญี่ปุ่น เสียชีวิตแล้ว จากภาวะหัวใจล้มเหลว สิริอายุ 93 ปี หลังสร้างอาณาจักรร้านสะดวกซื้อใหญ่ 

           วันที่ 25 พฤษภาคม 2569 สำนักข่าวซีเอ็นเอ็น รายงานว่า บริษัท เซเว่น แอนด์ ไอ โฮลดิ้งส์ (Seven & i Holdings) เปิดเผยว่า โทชิฟูมิ ซูซูกิ (Toshifumi Suzuki) ผู้ก่อตั้งและอดีตประธาน เซเว่น-อีเลฟเว่น ญี่ปุ่น ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งอุตสาหรรมร้านสะดวกซื้อญี่ปุ่น เสียชีวิตแล้วด้วยภาวะหัวใจล้มเหลว เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ขณะอายุ 93 ปี 

           สำหรับ โทชิฟูมิ ซูซูกิ เกิดที่เมืองนากาโนะ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อปี 2475 เขาร่วมงานกับบริษัทค้าปลีก อิโต-โยคาโดะ หลังจากทำงานเป็นผู้ค้าส่งหนังสือ จากนั้นเขาก็ได้ร่วมมือกับบริษัทเซาธ์แลนด์ คอร์ป ผู้ดำเนินกิจการ 7-Eleven ในสหรัฐฯ เพื่อเปิดตัวเซเว่น-อีเลฟเว่น ญี่ปุ่น ในปี 2516 ก่อนจะเปิดร้านแห่งแรกที่กรุงโตเกียวในปีถัดมา 
 
           เขายังเป็นผู้บุกเบิกการนำข้อมูลมาปรับโครงสร้างและสร้างโมเดลธุรกิจที่มีศูนย์กลางเป็นอาหารพร้อมทาน และการระบายสินค้าคงเหลืออย่างรวดเร็ว ช่วยเปลี่ยนร้านสะดวกซื้อในกลายมาเป็นรากฐานสำคัญของวงการค้าปลีกญี่ปุ่น

ภาพจาก JIJI PRESS / JIJI PRESS / AFP

           นอกจากนี้ ซูซูกิยังเป็นผู้นำในการปรับโครงสร้างและกอบกู้บริษัทเซาธ์แลนด์ได้สำเร็จ หลังจากที่บริษัทแม่ขอ 7-Eleven ยื่นล้มละลายเนื่องจากหนี้สินจำนวนมหาศาล จากการซื้อกิจการโดยใช้เงินกู้

           ต่อมา ซูซูกิ ก่อตั้งบริษัท เซเว่น แอนด์ ไอ โฮลดิ้งส์ เมื่อปี 2548 และดูแลการขยายตัวจนกลายเป็นกลุ่มธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ ซึ่งแม้ในเวลาต่อมาเขาจะก้าวลงจากตำแหน่งประธาน แต่ก็ยังคงเป็นบุคคลผู้ทรงอิทธิพลในวงการค้าปลีกของญี่ปุ่น 
 

ขอบคุณข้อมูลจาก CNN


