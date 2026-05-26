โปรดเกล้าฯ นายทหารสัญญาบัตร พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์ประจำพระองค์ คือ พล.ท. พงษ์ศักดิ์ เปรมทองสุข ตั้งแต่ 21 พ.ค. 69
วันที่ 26 พฤษภาคม 2569 ราชกิจจานุเบกษา มีการลงประกาศให้นายทหารสัญญาบัตร พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์ประจำพระองค์ รายละเอียดมีดังนี้
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายทหารสัญญาบัตร พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์ประจำพระองค์
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่ง พ.ร.ฎ.จัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 6 มาตรา 9 และมาตรา 13 แห่ง พ.ร.บ.ราชองครักษ์ พ.ศ. 2480
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.ท. พงษ์ศักดิ์ เปรมทองสุข ตำแหน่งเจ้ากรมฝ่ายกำลังพล (อ) ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กรมการเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการ ถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์ประจำพระองค์
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ค. 2569
ประกาศ ณ วันที่ 25 พ.ค. 2569