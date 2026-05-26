HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

โปรดเกล้าฯ นายทหารสัญญาบัตร พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์ประจำพระองค์

          โปรดเกล้าฯ นายทหารสัญญาบัตร พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์ประจำพระองค์ คือ พล.ท. พงษ์ศักดิ์ เปรมทองสุข ตั้งแต่ 21 พ.ค. 69

ราชกิจจานุเบกษา

          วันที่ 26 พฤษภาคม 2569 ราชกิจจานุเบกษา มีการลงประกาศให้นายทหารสัญญาบัตร พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์ประจำพระองค์ รายละเอียดมีดังนี้

          มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายทหารสัญญาบัตร พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์ประจำพระองค์

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่ง พ.ร.ฎ.จัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 6 มาตรา 9 และมาตรา 13 แห่ง พ.ร.บ.ราชองครักษ์ พ.ศ. 2480

          จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.ท. พงษ์ศักดิ์ เปรมทองสุข ตำแหน่งเจ้ากรมฝ่ายกำลังพล (อ) ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กรมการเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการ ถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์ประจำพระองค์

          ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ค. 2569

          ประกาศ ณ วันที่ 25 พ.ค. 2569

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
โปรดเกล้าฯ นายทหารสัญญาบัตร พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์ประจำพระองค์ อัปเดตล่าสุด 26 พฤษภาคม 2569 เวลา 16:55:56 1,690 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ดาวซัลโว วันวิสาขบูชา ดูดวง 2569 ข่าวฟุตบอลโลก ปฏิทินวันหยุด 2569 ทีมฟุตบอลโลก calendar 2569 ไทยช่วยไทยพลัส ฟุตบอลโลก 2026 ตารางฟุตบอลโลก
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันสำคัญ 2569 เป๋าตัง ราคาน้ำมันวันนี้ ทราย สก๊อต พาย สุนิษฐ์ World Cup 2026
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย