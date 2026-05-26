ท่านผู้หญิงอรอนงค์ ศิษย์เก่า รร.กีฬาจังหวัดชลบุรี ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น เพชรพลบดี

ท่านผู้หญิงอรอนงค์ ปิยนาฏวชิรพัทธ์ ศิษย์เก่าโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ศิษย์เก่าดีเด่น เพชรพลบดี ประจำปี 2568
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2569 เฟซบุ๊ก มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ TNSU โพสต์ข้อความแสดงความยินดีกับ พล.ท.หญิง ท่านผู้หญิงอรอนงค์ ปิยนาฏวชิรพัทธ์ ศิษย์เก่าโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี เนื่องในโอกาสรับมอบ รางวัลเชิดชูเกียรติ ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2568 "เพชรพลบดี"
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ทั้งนี้ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครบรอบ 7 ปี ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จังหวัดชลบุรี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ TNSU
