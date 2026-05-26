เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงฉลองพระองค์ชุดไทยศิวาลัย งามสง่า ณ กรุงปารีส
           วันที่ 26 พฤษภาคม 2569 เฟซบุ๊ก Queen Sirikit Museum of Textiles รายงานว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปทรงเป็นประธานในงานเลี้ยงรับรองเฉลิมฉลองการจัดนิทรรศการ "La Mode en Majesté : Royal Thai Dress From Tradition to Modernity" ณ Musée des Arts Décoratifs กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2569
           
           ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงฉลองพระองค์ชุดไทยศิวาลัย ซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม 8 แบบ ตั้งชื่อตามพระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง 
           
           ชุดไทยศิวาลัยใช้สำหรับงานพระราชพิธีและงานพิธีกลางคืน ตัวเสื้อและผ้านุ่งตัดเย็บติดกัน เสื้อแขนยาวคอตั้ง ผ้านุ่งจีบหน้าตัดเย็บจากผ้าไหมยกทอง คาดเข็มขัดไทย

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Queen Sirikit Museum of Textiles

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Queen Sirikit Museum of Textiles
           
           อนึ่ง สำหรับนิทรรศการ "La Mode en Majesté - Royal Thai Dress: From Tradition to Modernity" จัดขึ้นภายใต้พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยความร่วมมือของพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส และ Musée des Arts décoratifs เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 340 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ฝรั่งเศส และครบรอบ 170 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างสองประเทศ
           
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ผ้าไทยใส่ให้สนุก

           นิทรรศการนี้ถ่ายทอดคุณค่าแห่งภูมิปัญญาไทยผ่านฉลองพระองค์ และงานหัตถศิลป์ชั้นสูงกว่า 200 รายการ รวมถึงผลงานชุดไทยร่วมสมัยจากแบรนด์ SIRIVANNAVARI และดีไซเนอร์ไทย

ภาพจาก เฟซบุ๊ก ผ้าไทยใส่ให้สนุก
           
           ภายในนิทรรศการแบ่งเป็น 7 ห้องจัดแสดง ได้แก่
           
           1. ไทย - ฝรั่งเศส อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมผ่านฉลองพระองค์ 
           
           2. ชุดไทยพระราชนิยม : จากแนวพระราชดำริสู่อัตลักษณ์แห่งชาติ 
           
           3. สดุดีฝีมือช่าง : สืบสานหัตถศิลป์ไทย 
           
           4. ฉลองพระองค์ของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยห้องเสื้อบัลแมง 
           
           5. ผ้ายก : มรดกภูมิปัญญาผ้าไทย 
           
           6. ผ้ามัดหมี่ : หัตถกรรมไทยสู่สากล 
           
           7. ชุดไทยร่วมสมัย : แรงบันดาลใจจากอดีตสู่ปัจจุบัน

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Queen Sirikit Museum of Textiles
           
           นิทรรศการเปิดให้เข้าชม ณ Musée des Arts Décoratifs กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส จนถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2569

ภาพจาก เฟซบุ๊ก ผ้าไทยใส่ให้สนุก

ภาพจาก เฟซบุ๊ก ผ้าไทยใส่ให้สนุก

ภาพจาก เฟซบุ๊ก ผ้าไทยใส่ให้สนุก

