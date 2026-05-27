2 มิถุนายน 2569 ใครกันที่ได้หยุด หลังมีบางหน่วยงานมีประกาศออกมาว่าได้หยุดแล้ว

2 มิถุนายน 2569 ใครกันที่ได้หยุด หลังมีบางหน่วยงานเริ่มประกาศหยุดอย่างเป็นทางการแล้ว ทำให้ได้หยุดยาว 5 วันติดต่อกัน
ปฏิทิน 2569 มีการระบุเอาไว้ชัดเจน วันหยุดเดือนมิถุนายน มีแน่ ๆ 2 วัน คือ วันที่ 1 กับ 3 มิถุนายน เนื่องในวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชาและวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ล่าสุด วันที่ 27 พฤษภาคม 2569 กระปุกดอทคอม รายงานว่า มีหลายโรงเรียนที่ประกาศให้วันที่ 2 มิถุนายน 2569 เป็นวันหยุดพิเศษแล้ว แม้ไม่มีมติ ครม. ออกมา เนื่องจากต้องการให้ครูและนักเรียนได้หยุดยาว
ส่วนบางโรงเรียน ก็มีสั่งหยุดพิเศษเพิ่มเติมวันที่ 4-5 มิถุนายนด้วย ส่งผลให้นักเรียนได้หยุดยาวเต็ม ๆ ทั้งสัปดาห์
