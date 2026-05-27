เมื่อลูกค้ากลับมากินในรอบ 3 ปี แนบโน้ตเอาไว้ให้ พอรู้เหตุผลแล้วใจฟู ทำไมรอนาน

ไวรัลใจฟูจากร้านอาหารจีน เมื่อลูกค้ากลับมากินในรอบ 3 ปี พอรู้เหตุผลแล้วเข้าใจเลย ทำไมรอนาน เพราะมันคิดถึงนั่นเอง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ร้านจงหัว
ตลอดเวลา 4 ปีที่หนูเรียนที่แม่ฟ้าหลวง นักศึกษารหัส 62 วันนี้กลับมาทานปี 69 เพราะคิดถึง
ทั้งนี้ ลูกค้าเริ่มเรียนมหาวิทยาลัยในปี 2562 และคาดว่าน่าจะเรียนจบในปี 2566 และห่างจากปีปัจจุบันประมาณ 3 ปี
วันที่ 26 พฤษภาคม 2569 เฟซบุ๊ก ร้านจงหัว ร้านอาหารจีนใน จ.เชียงราย มีการโพสต์กระดาษที่ลูกค้าเขียนถึง หลังจากกินอาหารที่ร้านในรอบ 3 ปี เห็นแล้วประทับใจจึงอยากเล่าให้ลูกเพจฟัง ข้อความเขียนเอาไว้ว่า
ขอบคุณสำหรับอาหารอร่อย
