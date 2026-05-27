ร้านการ์ตูนลิโด กำลังจะปิดตำนานสิ้นเดือนนี้จริงไหม คอการ์ตูนหลายคนแห่โพสต์อำลา

ร้านการ์ตูนลิโด กำลังจะปิดตำนานสิ้นเดือนนี้จริงไหม หลังมีคอการ์ตูนหลายคนออกมาโพสต์ แต่ยังไม่มีโพสต์อย่างเป็นทางการ
ในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์ก มีการแชร์เรื่องราวว่า ร้านการ์ตูนลิโด ร้านการ์ตูนในตำนาน กำลังจะมีการปิดกิจการในสิ้นเดือนพฤษภาคม 2569 เนื่องจากแบกรับค่าใช้จ่ายไม่ไหว
วันที่ 27 พฤษภาคม 2569 กระปุกดอทคอม ตรวจสอบจากเฟซบุ๊ก การ์ตูนลิโด พบว่า ไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการจากในเพจ ดังนั้นจึงมีแนวโน้มว่า คนที่รู้ข่าวคือคนที่เป็นลูกค้าประจำของร้านนั่นเอง
แต่ถึงอย่างไร เรื่องนี้ก็ไม่ทำให้ข่าวการปิดร้านนั้นคลาดเคลื่อน ตำนานของคอการ์ตูนใจกลางเมือง กำลังจะปิดตัวลงอย่างน่าใจหายตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป
ภาพจาก เฟซบุ๊ก การ์ตูนลิโด
