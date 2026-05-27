สไลเดอร์ระทึกขวัญ งูโผล่มาจ๊ะเอ๋ ขอร่วมทางไปด้วย สาวร้องลั่น จะหยุดก็ไม่ได้

คลิปไวรัลเหตุระทึกขวัญ สาวเล่นสไลเดอร์ในสวนน้ำ เจองูโผล่มาจ๊ะเอ๋ ขอร่วมทางไปด้วย สาวได้แต่ร้องลั่น จะหยุดก็ไม่ได้
ภาพจาก TikTok @syl.aja
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2569 เว็บไซต์ Sin Chew เผยว่า มีคลิปวิดีโอเหตุการณ์ระทึกขวัญถูกแชร์เป็นไวรัล ในขณะที่หญิงสาวรายหนึ่งกำลังเล่นสไลเดอร์ที่สวนน้ำแห่งหนึ่ง แต่กลับต้องเผชิญกับเหตุสุดช็อกไม่คาดฝัน เมื่อมีงูตัวหนึ่งโผล่มาตรงหน้า ทำให้เธอตกใจจนส่งเสียงกรีดร้องตลอดทาง สร้างความตกตะลึงและชวนสะพรึงให้กับผู้คนบนโลกออนไลน์ไปตาม ๆ กัน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สวนน้ำแห่งหนึ่งในจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย โดยผู้ใช้บัญชี TikTok @syl.aja ได้โพสต์คลิปวิดีโอแสดงให้เห็นว่า เธอถูกปล่อยตัวมากับเครื่องเล่นสไลเดอร์ในสวนน้ำ โดยเธอได้ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายคลิปบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ตั้งแต่แรก กระทั่งในระหว่างที่เธอไปถึงทางที่มีลักษณะเป็นกระจกใส อยู่ ๆ ก็มีงูตัวหนึ่งที่ยังมีชีวิตโผล่เข้ามาอยู่ในทางสไลเดอร์ของเธอ และเคลื่อนไหวไปตามแรงน้ำที่อยู่ด้านหน้าเธอ
หญิงรายดังกล่าวส่งเสียงกรีดร้องด้วยความตกใจ ในขณะที่เครื่องเล่นของเธอก็ยังพุ่งไปข้างหน้าด้วยความเร็ว พร้อมกับงูตัวนั้น และมีจังหวะที่เครื่องเล่นของเธอกระทบกับขอบสไลเดอร์ ทำให้ระยะระหว่างเธอและงูอยู่ใกล้กันมากจนน่าหวาดกลัว และเธอก็ไม่สามารถบังคับให้เครื่องเล่นหยุดระหว่างทางได้ จึงได้แต่ปล่อยไปเช่นนั้น จนไปเมื่อถึงปลายทาง งูตัวนั้นได้หายไปแล้ว แม้เส้นทางจะอันตราย แต่โชคดีที่เธอปลอดภัยในท้ายที่สุด
คลิปวิดีโอนี้ได้รับความสนใจจนกลายเป็นไวรัล มีผู้เข้าไปชมมากกว่า 9.2 ล้านครั้ง ชาวเน็ตต่างพากันแสดงความคิดเห็นด้วยความตกตะลึง กล่าวว่า สไลเดอร์ในสวนน้ำเป็นเครื่องเล่นที่น่าตื่นเต้นและบีบหัวใจอยู่แล้ว การเจองูเพิ่มเข้ามายิ่งทำให้กลายเป็น "ประสบการณ์ที่น่ากลัว" อย่างยิ่ง
ในขณะที่บางรายก็แซวติดตลกว่า อาจจะเป็นอุปกรณ์ประกอบฉากที่มาเพิ่มความระทึก บางคนก็แซวว่า "จริง ๆ แล้วงูก็อยากเล่นสไลเดอร์น้ำเหมือนกัน อย่าไปว่ามันแรงเกินไปเลย"
