หนุ่มวิศวกร ผันตัวพาหมาเดินเล่น อึ้งได้เดือนละเกือบ 2 แสน แถมมีแก๊งตูบฮีลใจ

แม้การทำงานในฐานะวิศวกรจะมีรายได้ค่อนข้างมั่นคง แต่สำหรับ โคบี้ กู้ดฮาร์ท หนุ่มอเมริกัน วัย 28 ปี ซึ่งเป็นคนรักสุนัขมาตลอดทั้งชีวิต คงไม่มีสิ่งไหนดีไปกว่าการใช้เวลาร่วมกับแก๊งสัตว์และเจ้าตูบทั้งหลาย ดังนั้น เขาจึงเปลี่ยนเอาความรักนี้มาเป็นงานเสริม ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้เขาเกือบเดือนละ 2 แสนบาท
จากรายงานของเว็บไซต์ People เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2569 โคบี้ กู้ดฮาร์ท เล่าว่า หลังจากเขาย้ายมาอยู่นิวยอร์ก ซิตี เมื่อปี 2566 เขาก็อยากจะหาวิธีใช้เวลาอยู่กับสัตว์ เลยเริ่มรับจ้างพาสุนัขไปเดินเล่นในละแวกบ้าน
กระทั่งในปี 2568 เขาก็เริ่มก่อตั้งบริษัท Goodhart Dog Co. อย่างเป็นทางการ ทำธุรกิจเกี่ยวกับการพาสุนัขไปเดินเล่น โดยเสนอบริการแบบลักซูรี่ ที่ไม่ได้พยายามทำทุกอย่างเพื่อตอบโจทย์ทุกคน แต่แน่นอนว่าลูกค้าจะสัมผัสได้ถึงประสบการณ์สุดพิเศษ
แม้จะเปิดธุรกิจใหม่ แต่เขาก็ไม่ได้ละทิ้งงานเดิม โดยโคบี้ยังคงทำงานประจำเป็นวิศวกร แต่จะใช้ช่วงเวลาตอนเช้า พักกลางวัน ช่วงเย็นหลังเลิกงาน และวันหยุดสุดสัปดาห์ ในการพาสุนัขของลูกค้าไปเดินเล่นตามที่ต่าง ๆ
ไม่เพียงเท่านั้น เขายังจ้างพนักงานพาสุนัขเดินเล่นคนอื่น นำมาฝึกฝนเพื่อให้ทำหน้าที่แทนเขาในช่วงเวลาที่เขาต้องทำงานประจำ จากนั้นก็จะจ่ายค่าจ้างให้ เรียกได้ว่าในแต่ละวันเขาจะตื่นมาตั้งแต่เช้าตรู่เพื่อพาสุนัขไปเดินเล่น กลับมาทำงานประจำ เจียดเวลาพักกลางวันพาสุนัขไปเดินเล่นอีกรอบ กลับมาทำงานต่อ จนเมื่อเลิกงานก็พาสุนัขออกไปเดินเล่นอีกครั้ง
เมื่อถึงวันหยุดสุดสัปดาห์ ตารางเวลาของเขาจะแน่นขึ้นไปอีก ทั้งการพาสุนัขไปเดินเล่น การฝึกคน ดีลกับลูกค้า ซึ่งแม้จะเป็นงานที่หนักมาก แต่เขาก็รักในงานนี้
แน่นอนว่าปัจจุบันธุรกิจพาสุนัขไปเดินเล่นจะยังเป็นเพียงงานเสริมของเขา แต่โคบี้ก็หวังว่าจะสามารถขยายธุรกิจ จนอยู่ในจุดที่กลายมาเป็นงานหลักของเขาได้
แต่ละวันโคบี้จะพาสุนัขไปเดินเล่น 10-20 ตัว โดยมีกลุ่มลูกค้าของเขาอยู่ทั่วย่านโลเวอร์ แมนฮัตตัน ในส่วนของการขยายฐานลูกค้านั้น หลัก ๆ มาจากการบอกต่อ อีกทั้งเขายังมักจะแจกนามบัตรระหว่างพาสุนัขไปเดินเล่น และทิ้งนามบัตรไว้ให้พนักงานเฝ้าประตูด้วย
"พวกเขารู้จักทุกคนในอาคาร และมีคอนเน็กชั่นที่ดีมาก" โคบี้ เผยและเสริมว่า เขายังทำโซเชียลด้วย
ทั้งนี้ โคบี้ ชี้ว่า การวางตัวเองอยู่ในสถานะบริการลักซูรี่ก็มีส่วนช่วยเช่นกัน เขาไม่จำเป็นต้องพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ตอบโจทย์ทุกคน และงานเสริมนี้ก็สร้างรายได้ให้เขามากกว่า 6,000 ดอลลาร์ต่อเดือน (ราว 195,000 บาท)
นอกเหนือจากเรื่องเงิน โคบี้ เผยว่า เขาชอบที่ได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกับพวกสัตว์ พวกมันมีบางอย่างที่ทำให้เขารู้สึกมั่นคงได้ โดยสัตว์พวกนี้ก็แค่อยากจะขยับร่างกาย ออกไปสำรวจนั่นนี่ และอยู่กับคุณเท่านั้นเอง
โคบี้ เผยอีกว่า ย่านโลเวอร์ แมนฮัตตัน ที่ผู้คนต่างยุ่งวุ่นวายและมีความเครียดสูง การที่เขาได้เป็นใครสักคนที่สามารถดูแลสุนัขพวกนี้ได้ มีความหมายอย่างมากสำหรับกลุ่มลูกค้า
แต่งานทุกงานย่อมมีข้อเสีย โดยโคบี้ชี้ว่า แม้เขาจะรักงาน แต่ปัญหาคือสภาพอากาศที่ไม่สามารถต่อรองได้ ไม่จะว่าร้อน หนาว หรือฝน เจ้าตูบก็ยังจำเป็นต้องออกไปเดินเล่น
นอกจากนี้ โคบี้ ยังเผยว่า ธุรกิจ Goodhart Dog Co สร้างรายได้ให้เขาเกิน 6 หลักแล้ว ซึ่งค่าจ้างนั้นก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าแต่ละคน โดยมีปัจจัยที่ต้องพิจารณา เช่น ทำเล ขนาดสุนัข พฤติกรรมของพวกมัน รวมถึงตารางเวลา
ขอบคุณข้อมูลจาก People