เปิดแชตสุดท้าย เหตุการณ์ก่อนรมควันยกครัว 3 ศพ พร้อมลูก 7 ขวบ สลดใจ

          เปิดแชตสุดท้าย เหตุการณ์ก่อนรมควันดับยกครัว 3 ศพ พ่อ แม่ ลูกวัย 7 ขวบ พบมีปมฝ่ายหญิงจะขอหย่า เพื่อนบ้านเห็นผิดสังเกต แต่เข้าบ้านไม่ได้

ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand

          วันที่ 27 พฤษภาคม 2569 เฟซบุ๊ก เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand รายงานว่า ในพื้นที่ ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี เกิดเหตุรมควันในบ้าน เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางบัวทอง จึงเข้าไปตรวจสอบ พบว่ามีผู้เสียชีวิต 3 ราย ดังนี้

          1. นายนฤเบศร์ อายุ 31 ปี ผู้เป็นพ่อ

          2. นางพรวิภา อายุ 32 ปี ผู้เป็นแม่ 

          3. ด.ญ.พลอยไพริน อายุ 7 ขวบ บุตรสาว

ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand

          โดยในห้องมีเตาอั้งโล่ถูกจุดเอาไว้ที่ปลายเตียงนอน ซึ่ง นางสาวออย พี่สาวของผู้ตาย กล่าวว่า ครอบครัวนี้ซื้อบ้านอยู่ด้วยกัน 3 คน พ่อ แม่ ลูก แต่สาเหตุการลงมือตนไม่ทราบ ทราบแต่เพียงว่าอาชีพของคนเป็นพ่อคือทำงานที่กรมโยธาฯ พระราม 6 คนเป็นแม่ทำงานเป็นนิติกรที่เทศบาลบางพลับ

          ช่อง 3 รายงานเพิ่มเติมว่า มีหลักฐานเป็นแชตที่ฝ่ายหญิงทักหาเพื่อนบ้านว่าจะขอกล้องวงจรปิดเก็บหลักฐานฟ้องหย่า อยากเลิกแต่ไม่ยอมสักที เหนื่อยอะพี่ มีทะเบียนสมรสแต่ไม่ยอมสักที

          ส่วน นายเก่ง เพื่อนบ้าน กล่าวว่า ตนเจอครอบครัวนี้ครั้งสุดท้ายคือวันจันทร์ สามีเป็นคนพูดน้อย ภรรยาจะปกติ ส่วนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตนได้ยินเสียงร้องไห้ แล้วก็บ้านปิดเงียบ รถอยู่ครบ ไม่ออกไปไหนกัน พยายามปีนบ้านไปส่องดูก็ไม่เห็นอะไร สุดท้ายมีเพื่อนร่วมงานมาตามที่บ้านจริง ทำให้ทราบว่าเสียชีวิตแล้ว


ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailandช่อง 3

เปิดแชตสุดท้าย เหตุการณ์ก่อนรมควันยกครัว 3 ศพ พร้อมลูก 7 ขวบ สลดใจ โพสต์เมื่อ 27 พฤษภาคม 2569 เวลา 16:28:48
