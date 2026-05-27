เปิดแชตสุดท้าย เหตุการณ์ก่อนรมควันยกครัว 3 ศพ พร้อมลูก 7 ขวบ สลดใจ

เปิดแชตสุดท้าย เหตุการณ์ก่อนรมควันดับยกครัว 3 ศพ พ่อ แม่ ลูกวัย 7 ขวบ พบมีปมฝ่ายหญิงจะขอหย่า เพื่อนบ้านเห็นผิดสังเกต แต่เข้าบ้านไม่ได้
วันที่ 27 พฤษภาคม 2569 เฟซบุ๊ก เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand รายงานว่า ในพื้นที่ ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี เกิดเหตุรมควันในบ้าน เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางบัวทอง จึงเข้าไปตรวจสอบ พบว่ามีผู้เสียชีวิต 3 ราย ดังนี้
1. นายนฤเบศร์ อายุ 31 ปี ผู้เป็นพ่อ
2. นางพรวิภา อายุ 32 ปี ผู้เป็นแม่
3. ด.ญ.พลอยไพริน อายุ 7 ขวบ บุตรสาว
โดยในห้องมีเตาอั้งโล่ถูกจุดเอาไว้ที่ปลายเตียงนอน ซึ่ง นางสาวออย พี่สาวของผู้ตาย กล่าวว่า ครอบครัวนี้ซื้อบ้านอยู่ด้วยกัน 3 คน พ่อ แม่ ลูก แต่สาเหตุการลงมือตนไม่ทราบ ทราบแต่เพียงว่าอาชีพของคนเป็นพ่อคือทำงานที่กรมโยธาฯ พระราม 6 คนเป็นแม่ทำงานเป็นนิติกรที่เทศบาลบางพลับ
ช่อง 3 รายงานเพิ่มเติมว่า มีหลักฐานเป็นแชตที่ฝ่ายหญิงทักหาเพื่อนบ้านว่าจะขอกล้องวงจรปิดเก็บหลักฐานฟ้องหย่า อยากเลิกแต่ไม่ยอมสักที เหนื่อยอะพี่ มีทะเบียนสมรสแต่ไม่ยอมสักที
ส่วน นายเก่ง เพื่อนบ้าน กล่าวว่า ตนเจอครอบครัวนี้ครั้งสุดท้ายคือวันจันทร์ สามีเป็นคนพูดน้อย ภรรยาจะปกติ ส่วนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตนได้ยินเสียงร้องไห้ แล้วก็บ้านปิดเงียบ รถอยู่ครบ ไม่ออกไปไหนกัน พยายามปีนบ้านไปส่องดูก็ไม่เห็นอะไร สุดท้ายมีเพื่อนร่วมงานมาตามที่บ้านจริง ทำให้ทราบว่าเสียชีวิตแล้ว
ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand, ช่อง 3