MEA ยกระดับความปลอดภัยผู้ป่วย เดินหน้าติดตั้ง Smart Meter แจ้งเตือนไฟฟ้าขัดข้องทันที

          MEA เดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วย ที่มีความจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าสำหรับเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อการรักษาพยาบาล โดยติดตั้ง Smart Meter เพิ่มประสิทธิภาพความมั่นคงระบบไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง
          MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง เดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยสำหรับบ้านพักอาศัย ที่มีผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าสำหรับเครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อการรักษาพยาบาล โดย “ติดตั้ง Smart Meter” เพื่อเพิ่มการดูแลและบริหารจัดการระบบไฟฟ้าภายในบ้านผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพความมั่นคงระบบไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง ช่วยยกระดับการดูแลและมอบประโยชน์โดยตรงต่อผู้ป่วย ดังนี้
MEA ติดตั้ง Smart Meter

ภาพจาก : mea.or.th

แจ้งเตือนความผิดปกติของระบบไฟฟ้าแบบ Real-time

          เมื่อเกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้องหรือไฟฟ้าดับ Smart Meter มีระบบแจ้งเตือนความผิดปกติของระบบไฟฟ้าภายในบ้านผู้ป่วยทันทีแบบอัตโนมัติ (Automatic Outage Detection) ซึ่งจะส่งสัญญาณแจ้งเตือนพร้อมระบุพิกัดที่แม่นยำกลับมายังศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าของ MEA สามารถประเมินสถานการณ์หรือเตรียมแผนสำรองจ่ายไฟได้อย่างรวดเร็วและตรงจุด พร้อมจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าถึงพื้นที่แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ช่วยลดระยะเวลาที่ไฟฟ้าดับ และลดความเสี่ยงต่อชีวิตของผู้ป่วย

ข้อมูลจาก Smart Meter จะถูกเชื่อมโยงเข้ากับระบบฐานข้อมูลของ MEA อย่างเป็นระบบ

          ซึ่งสอดรับและเสริมประสิทธิภาพให้กับมาตรการ "ยกเว้นการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าตามเกณฑ์ที่กำหนด" สำหรับผู้ป่วยดังกล่าวที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ ทำให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างรัดกุม สร้างความอุ่นใจให้กับครอบครัวผู้ป่วยมากยิ่งขึ้น
          MEA มุ่งมั่นพัฒนาระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการและสร้างความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าให้กับประชาชนในพื้นที่เมืองมหานครอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึงต่อไป เพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้า หรือผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีบุคคลต้องอยู่ในความดูแล หรือมีผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าในการเดินเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อการรักษาพยาบาล สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ที่การไฟฟ้านครหลวงเขตทุกเขต
  • คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : www.mea.or.th

MEA เตือนผู้ใช้ไฟฟ้าให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นพนักงานของ MEA โทร. แจ้งเตือนตัดไฟฟ้า และให้ผู้ใช้ไฟฟ้าโอนเงินเพื่อชำระค่าไฟฟ้า MEA ยืนยันไม่มีบริการให้พนักงาน MEA โทร. หาผู้ใช้ไฟฟ้าดังกล่าว สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ช่องทางโซเชียลมีเดียทางการต่าง ๆ ของ MEA ได้ที่

  • Line : MEA Connect (@MEAthailand) สัญลักษณ์โล่สีเขียวนำหน้าชื่อบัญชีทางการ เลือกเมนู ติดต่อ MEA Call Center Online
  • 1130 ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง
  • ติดตามข่าวสารงานบริการของ MEA ผ่านทางเว็บไซต์ www.mea.or.th
#MEA #การไฟฟ้านครหลวง #พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร #SmartMetroGrid #สมาร์ตมิเตอร์ #SmartMeter #เปลี่ยนมิเตอร์ฟรี #เช็กค่าไฟ #SmartCity #ผู้ป่วยติดเตียง #เครื่องมือทางการแพทย์
