ไวรัลลานกว้างปริศนา ติดป้ายชัวร์เตรียมเปิดกิจการ แต่พออ่านดี ๆ ช็อตฟีลอย่างแรง

ไวรัลลานกว้างปริศนา ติดป้ายชัวร์เตรียมเปิดกิจการ แต่พอเจอข้อความบนป้าย ช็อตฟีลอย่างแรง ไม่รู้เหมือนกันว่าจะขายอะไร
ภาพจาก TikTok @cotton_film
วันที่ 27 พฤษภาคม 2569 TikTok @cotton_film มีการถ่ายคลิปลานกว้างแห่งหนึ่ง ดูเผิน ๆ ไม่มีอะไร แต่ถ้าซูมเข้าไปจะเห็นว่ามีการติดป้ายบางอย่างที่ริมกำแพงอยู่ ดูทรงที่ว่างแห่งนี้กำลังจะกลายเป็นอะไรในอนาคต ต้องรอลุ้นกัน
ทว่าพอเห็นข้อความชัด ๆ แทบจะดับมโนทันทีว่าจะขายอะไร เพราะป้ายเขียนเอาไว้ว่า "ไม่รู้จะทำอะไร แต่จะเปิดเร็ว ๆ นี้" จนมีแคปชั่นแซวว่า เปิดคนเดียวรู้กันทั้งตำบล