ดราม่า อาจารย์เบียร์ เดือด เหมาทุเรียน 2 ล้านได้สภาพตกเกรด ด้านชาวสวนโต้อีกมุม

           อาจารย์เบียร์ คนตื่นธรรม ไลฟ์เดือดเหมาทุเรียนปราจีนฯ 2 ล้าน แต่ได้สภาพตกเกรด ด้านชาวสวนโต้ ยันอีกฝั่งส่งทีมงานคัดเองทุกขั้นตอน

          กลายเป็นประเด็นร้อนในวงการทุเรียน หลัง อาจารย์เบียร์ คนตื่นธรรม ออกมาไลฟ์ระบายความอัดอั้นใจ กรณีสั่งซื้อทุเรียนเกรด AB มูลค่ารวมกว่า 2 ล้านบาท แต่เมื่อสินค้าถึงปลายทางกลับพบว่าทุเรียนจำนวนมากมีลักษณะภายนอกไม่ตรงตามที่ตกลงกันไว้ ทั้งทรงไม่สวย หนามเละ และบางส่วนพบเพลี้ย ทำให้ไม่สามารถนำไปจำหน่ายต่อในฐานะทุเรียนเกรด AB ได้ เพราะเกรงว่าจะเป็นการหลอกลวงลูกค้า แม้จะยอมรับว่าเนื้อด้านในยังคงมีรสชาติดีและอร่อยตามปกติก็ตาม

          อาจารย์เบียร์ระบุว่า หลังเกิดปัญหาได้พยายามติดต่อกลับไปยังสวนต้นทางเพื่อขอคืนสินค้า แต่ไม่ได้รับการรับคืนหรือชดเชยความเสียหาย ทำให้สุดท้ายต้องยอมรับภาระต้นทุนดังกล่าวไว้เอง พร้อมเตือนผู้ที่ทำธุรกิจไลฟ์ขายทุเรียนให้ระมัดระวังเรื่องเงื่อนไขและข้อตกลงในการซื้อขาย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในลักษณะเดียวกัน

ภาพจาก คนตื่นธรรม

           เกี่ยวกับเรื่องนี้ วันที่ 28 พฤษภาคม 2569  รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกลุ่มเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายครั้งนี้ เข้าร่วมให้ข้อมูลและชี้แจงข้อเท็จจริง โดยใช้เวลาหารือนานเกือบ 1 ชั่วโมง ซึ่งเกษตรกรหลายรายให้ข้อมูลตรงกันว่า ก่อนหน้านี้ได้รับการติดต่อจากแอดมินเพจของอาจารย์เบียร์ เพื่อขอเหมาทุเรียนจากจังหวัดปราจีนบุรีไปจำหน่าย

           เกษตรกรระบุว่า ต่อมาอาจารย์เบียร์เดินทางมาดูสวนด้วยตัวเอง ก่อนตกลงซื้อขายเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม ที่ผ่านมา โดยทุกขั้นตอนตั้งแต่การตัด คัดแยก ตรวจสอบสินค้า ไปจนถึงการขนส่งขึ้นรถ ทีมงานของอาจารย์เบียร์เป็นผู้เข้ามาร่วมตรวจสอบด้วยทั้งหมด รวมถึงรถขนส่งที่ใช้ก็เป็นรถของทีมผู้ซื้อเช่นกัน พร้อมระบุว่าทุเรียนถูกซื้อในราคากิโลกรัมละ 150 บาท ก่อนนำไปไลฟ์ขายในราคากิโลกรัมละ 350 บาท และหากเป็นสินค้าตกเกรดจะขายที่ 320 บาท


ภาพจาก คนตื่นธรรม

           หลังการประชุมเสร็จสิ้น กลุ่มเกษตรกรและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการไลฟ์ของอาจารย์เบียร์ เดินทางเข้าแจ้งลงบันทึกประจำวันไว้ที่ สภ.เมืองปราจีนบุรี โดยเห็นว่าการไลฟ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของชาวสวนทุเรียนในจังหวัด รวมถึงกระทบต่อกำลังใจของเกษตรกรในพื้นที่

           ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เมืองปราจีนบุรี เปิดเผยว่า การนำเรื่องดังกล่าวไปไลฟ์จนเกิดกระแสในสังคม อาจทำให้ผู้บริโภคทั่วประเทศมองทุเรียนปราจีนบุรีในแง่ลบ ทั้งที่เกษตรกรในพื้นที่รักษาคุณภาพมาโดยตลอด พร้อมอธิบายว่า ทุเรียนเกรด AB โดยทั่วไปจะหมายถึงทุเรียนที่มีน้ำหนักประมาณ 2 กิโลครึ่ง ถึง 4 กิโลกรัม ซึ่งราคาที่อาจารย์เบียร์รับซื้อในปีนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี เมื่อเทียบกับราคาที่พ่อค้าคนกลางรับซื้อทั่วไป

ภาพจาก คนตื่นธรรม

           ขณะที่รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดปราจีนบุรี ระบุว่า เกษตรกรทุกสวนดำเนินการซื้อขายด้วยความสุจริต มีการตรวจสอบสินค้าและกระบวนการขนส่งร่วมกับผู้ซื้อทุกขั้นตอน เมื่อสินค้าออกจากสวนไปแล้ว ชาวสวนจึงมองว่าไม่ควรต้องกลับมารับผิดชอบในภายหลัง พร้อมยอมรับว่ากระแสดราม่าที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของทุเรียนจังหวัดปราจีนบุรีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

           ด้านเจ้าของสวนรายหนึ่ง เปิดเผยว่า เดิมตกลงขายเป็นทุเรียนเบอร์รวมในราคากิโลกรัมละ 135 บาท ก่อนที่ทีมงานของอาจารย์เบียร์จะขอให้คัดเบอร์ C ออกเพิ่มเติม ซึ่งทางสวนก็ได้ดำเนินการแยกสินค้าให้ โดยใช้หนังยางสีแดงรัดผลที่เป็นเบอร์ C ไว้อย่างชัดเจน พร้อมยืนยันว่าทีมงานของอาจารย์เบียร์อยู่ร่วมในกระบวนการตัด ชั่งน้ำหนัก นับจำนวน และขนย้ายสินค้าตั้งแต่ช่วงเช้า รวมถึงรับรู้ทุกขั้นตอนตลอดกระบวนการ

ภาพจาก คนตื่นธรรม



ดราม่า อาจารย์เบียร์ เดือด เหมาทุเรียน 2 ล้านได้สภาพตกเกรด ด้านชาวสวนโต้อีกมุม โพสต์เมื่อ 28 พฤษภาคม 2569 เวลา 08:59:07
