เปิดใจกู้ภัยฮีโร่ ไม่คิดว่าเราจะทำได้ หลังพบ 5 คนในถ้ำลาว ผู้รอดชีวิตปล่อยโฮ มีคนมาช่วย

เปิดใจกู้ภัยฮีโร่ ไม่คิดว่าเราจะทำได้ หลังเจอ 5 คนในถ้ำ สปป.ลาว ยันลุยหาต่ออีก 2 คน พร้อมวางแผนช่วยนำผู้รอดชีวิตออกจากถ้ำ
ความคืบหน้าจากภารกิจชุดกู้ภัยไทยและลาว ร่วมกันเข้าช่วยเหลือเหตุชาวบ้าน 7 คน ติดอยู่ในถ้ำที่ถูกน้ำท่วมในแขนไซสมบูน สปป.ลาว หลังเข้าไปค้นหาทองคำเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2569 แต่กลับเกิดฝนตกน้ำ น้ำท่วมฉับพลัน จนปิดกั้นทางเข้าออก
โดยล่าสุดเมื่อกลางดึกที่ผ่านมา (27 พฤษภาคม) บนเฟซบุ๊ก เก่งกาจ บ้งกาวงศ์ นายกสมาคมหน่วยกู้ภัยเมตตาธรรม ซึ่งเป็นชุดกู้ภัยไทยที่เข้าร่วมภารกิจช่วยเหลือ 7 ผู้ประสบภัยใน สปป.ลาว ได้เผยภาพที่ทุกคนเฝ้ารอ แจ้งข่าวดี พบ 5 คนที่ติดถ้ำแล้ว ในเวลา 16.30 น. ซึ่งทันทีเมื่อได้เห็นคนที่เข้ามาช่วย ทั้ง 3 คนที่นั่งอยู่ตรงนั้นก็ร้องไห้ออกมาด้วยความยินดี
คำถามที่ฮีโร่กู้ภัยไทยถามคือ "มีชีวิตกันดีนะ ไม่เป็นไร ๆ เก่งมาก ๆ ไม่ต้องร้องไห้" พร้อมถามว่าอยู่กันกี่คน ซึ่งก็ได้รับคำตอบว่าในจุดนี้อยู่กัน 5 คน
พร้อมกันนั้นบนโพสต์ดังกล่าวยังระบุว่า "นาทีชีวิต ค้นพบ 5 คนติดถ้ำ สปป.ลาว ผมคิดไว้ตลอดการทำภารกิจว่า ภาพนี้ต้องเกิดขึ้นจริงให้ได้ และก็เกิดขึ้นจริง ๆ #กู้ภัยไทย_เราทำได้"
นอกจากนี้ยังมีการเผยคลิป ซึ่งนายเก่งกาจเข้าสวมกอดกับ Mr.Mikko Pietari Paasi ผู้เชี่ยวชาญด้านการดำน้ำ ด้วยความยินดี และยังกล่าวว่า "แม่ง พวกเราทำได้ไงว่ะ" และ "สุดยอดมาก ไม่คิดว่าเราจะทำได้" ขณะที่ Mr.Mikko กล่าวว่า "โล่งใจมาก"
ด้านเพจ ดำน้ำกู้ภัย ประเทศไทย Thailand Rescue Diver. ก็ได้โพสต์คลิปนาทีเจอผู้รอดชีวิตทั้ง 5 รายเช่นกัน โดย 2 ผู้เชี่ยวชาญนักดำน้ำ Mr.Mikko Pietari Paasi และ นายนรเศรษฐ์ ปาละสิงห์ แต่ภารกิจยังไม่จบ ยังต้องค้นหาผู้รอดชีวิตที่เหลืออีก 2 ราย และเตรียมแผนนำคนงานทั้งหมดออกจากอุโมงค์ต่อไป
ทั้งนี้ นายเก่งกาจ เผยว่า ผู้ติดถ้ำอีก 2 คนยังอยู่ในแผนภารกิจที่จะค้นหาต่อในวันที่ 28 พฤษภาคม ส่วนผู้รอดชีวิต 5 คนนั้น ยังไม่สามารถดำเนินการเคลื่อนย้ายลำเลียงออกมาได้ เพราะติดพื้นที่ช่องแคบและต้องผ่านจุดที่ต้องดำน้ำ ซึ่งต้องใช้วิธีการเฉพาะและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะร่วมด้วย ต้องมีการทำงานทั้งการกู้ภัยและสายการแพทย์เข้ามาร่วมด้วยเพื่อความปลอดภัยสูงสุด
สิ่งที่จะช่วยได้ไวสุดในขณะนี้คือการเร่งสูบน้ำ เพิ่มอัตราสูบน้ำจากพื้นที่ท่วมในโถงถ้ำออก หากสามารถเปิดทางให้เขาได้ ด้วยสภาพร่างกายของผู้ที่ติดอยู่ในถ้ำ เชื่อว่าเขาก็จะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ แล้วเราจะดูแลเรื่องการเคลื่อนย้าย
แต่สิ่งที่ต้องทำในตอนนี้ ยังต้องวางแผนปฏิบัติการให้รอบด้านที่สุด ทั้งเรื่องการค้นหาอีก 2 คนที่ยังไม่ทราบเส้นทางที่ต้องไปต่อ และจะมาอัปเดตกันอีกครั้ง
