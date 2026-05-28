HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

เปิดใจกู้ภัยฮีโร่ ไม่คิดว่าเราจะทำได้ หลังพบ 5 คนในถ้ำลาว ผู้รอดชีวิตปล่อยโฮ มีคนมาช่วย


           เปิดใจกู้ภัยฮีโร่ ไม่คิดว่าเราจะทำได้ หลังเจอ 5 คนในถ้ำ สปป.ลาว ยันลุยหาต่ออีก 2 คน พร้อมวางแผนช่วยนำผู้รอดชีวิตออกจากถ้ำ 



ติดถ้ำลาว


            ความคืบหน้าจากภารกิจชุดกู้ภัยไทยและลาว ร่วมกันเข้าช่วยเหลือเหตุชาวบ้าน 7 คน ติดอยู่ในถ้ำที่ถูกน้ำท่วมในแขนไซสมบูน สปป.ลาว หลังเข้าไปค้นหาทองคำเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2569 แต่กลับเกิดฝนตกน้ำ น้ำท่วมฉับพลัน จนปิดกั้นทางเข้าออก 

            โดยล่าสุดเมื่อกลางดึกที่ผ่านมา (27 พฤษภาคม) บนเฟซบุ๊ก เก่งกาจ บ้งกาวงศ์ นายกสมาคมหน่วยกู้ภัยเมตตาธรรม ซึ่งเป็นชุดกู้ภัยไทยที่เข้าร่วมภารกิจช่วยเหลือ 7 ผู้ประสบภัยใน สปป.ลาว ได้เผยภาพที่ทุกคนเฝ้ารอ แจ้งข่าวดี พบ 5 คนที่ติดถ้ำแล้ว ในเวลา 16.30 น. ซึ่งทันทีเมื่อได้เห็นคนที่เข้ามาช่วย ทั้ง 3 คนที่นั่งอยู่ตรงนั้นก็ร้องไห้ออกมาด้วยความยินดี 

            คำถามที่ฮีโร่กู้ภัยไทยถามคือ "มีชีวิตกันดีนะ ไม่เป็นไร ๆ เก่งมาก ๆ ไม่ต้องร้องไห้" พร้อมถามว่าอยู่กันกี่คน ซึ่งก็ได้รับคำตอบว่าในจุดนี้อยู่กัน 5 คน 

            พร้อมกันนั้นบนโพสต์ดังกล่าวยังระบุว่า "นาทีชีวิต ค้นพบ 5 คนติดถ้ำ สปป.ลาว ผมคิดไว้ตลอดการทำภารกิจว่า ภาพนี้ต้องเกิดขึ้นจริงให้ได้ และก็เกิดขึ้นจริง ๆ #กู้ภัยไทย_เราทำได้"

ติดถ้ำลาว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เก่งกาจ บ้งกาวงศ์

ติดถ้ำลาว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เก่งกาจ บ้งกาวงศ์

          นอกจากนี้ยังมีการเผยคลิป ซึ่งนายเก่งกาจเข้าสวมกอดกับ Mr.Mikko Pietari Paasi ผู้เชี่ยวชาญด้านการดำน้ำ ด้วยความยินดี และยังกล่าวว่า "แม่ง พวกเราทำได้ไงว่ะ" และ "สุดยอดมาก ไม่คิดว่าเราจะทำได้" ขณะที่ Mr.Mikko กล่าวว่า "โล่งใจมาก"

ติดถ้ำลาว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เก่งกาจ บ้งกาวงศ์

ติดถ้ำลาว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เก่งกาจ บ้งกาวงศ์

            ด้านเพจ ดำน้ำกู้ภัย ประเทศไทย Thailand Rescue Diver.  ก็ได้โพสต์คลิปนาทีเจอผู้รอดชีวิตทั้ง 5 รายเช่นกัน โดย 2 ผู้เชี่ยวชาญนักดำน้ำ Mr.Mikko Pietari Paasi และ นายนรเศรษฐ์ ปาละสิงห์ แต่ภารกิจยังไม่จบ ยังต้องค้นหาผู้รอดชีวิตที่เหลืออีก 2 ราย  และเตรียมแผนนำคนงานทั้งหมดออกจากอุโมงค์ต่อไป

            ทั้งนี้ นายเก่งกาจ เผยว่า ผู้ติดถ้ำอีก 2 คนยังอยู่ในแผนภารกิจที่จะค้นหาต่อในวันที่ 28 พฤษภาคม ส่วนผู้รอดชีวิต 5 คนนั้น ยังไม่สามารถดำเนินการเคลื่อนย้ายลำเลียงออกมาได้ เพราะติดพื้นที่ช่องแคบและต้องผ่านจุดที่ต้องดำน้ำ ซึ่งต้องใช้วิธีการเฉพาะและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะร่วมด้วย ต้องมีการทำงานทั้งการกู้ภัยและสายการแพทย์เข้ามาร่วมด้วยเพื่อความปลอดภัยสูงสุด 

            สิ่งที่จะช่วยได้ไวสุดในขณะนี้คือการเร่งสูบน้ำ เพิ่มอัตราสูบน้ำจากพื้นที่ท่วมในโถงถ้ำออก หากสามารถเปิดทางให้เขาได้ ด้วยสภาพร่างกายของผู้ที่ติดอยู่ในถ้ำ เชื่อว่าเขาก็จะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ แล้วเราจะดูแลเรื่องการเคลื่อนย้าย 

            แต่สิ่งที่ต้องทำในตอนนี้ ยังต้องวางแผนปฏิบัติการให้รอบด้านที่สุด ทั้งเรื่องการค้นหาอีก 2 คนที่ยังไม่ทราบเส้นทางที่ต้องไปต่อ และจะมาอัปเดตกันอีกครั้ง

ติดถ้ำลาว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ดำน้ำกู้ภัย ประเทศไทย Thailand Rescue Diver.


ติดถ้ำลาว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ดำน้ำกู้ภัย ประเทศไทย Thailand Rescue Diver.

ติดถ้ำลาว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ดำน้ำกู้ภัย ประเทศไทย Thailand Rescue Diver.




เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เปิดใจกู้ภัยฮีโร่ ไม่คิดว่าเราจะทำได้ หลังพบ 5 คนในถ้ำลาว ผู้รอดชีวิตปล่อยโฮ มีคนมาช่วย โพสต์เมื่อ 28 พฤษภาคม 2569 เวลา 09:57:37 2,609 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ดาวซัลโว วันวิสาขบูชา ดูดวง 2569 ข่าวฟุตบอลโลก ปฏิทินวันหยุด 2569 ทีมฟุตบอลโลก calendar 2569 ไทยช่วยไทยพลัส ฟุตบอลโลก 2026 ตารางฟุตบอลโลก
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันสำคัญ 2569 เป๋าตัง ราคาน้ำมันวันนี้ ทราย สก๊อต ลูกปัด ชลนรรจ์ World Cup 2026
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย