รองโฆษก ป.ป.ช. เมาขับกระบะ ชนไรเดอร์ดับ ยังโวยเป็นคนใหญ่โต ซ้ำจะสลับตัวคนขับ

ฉาว ! รองโฆษก ป.ป.ช. เมาขับกระบะ ชนไรเดอร์แขนขาด ดับคาที่ จะซิ่งนีแต่ล้อพัง ไปไม่รอด โวยลั่นเป็นคนใหญ่คนโต ซ้ำพบพยายามเปลี่ยนคนขับ
วันที่ 28 พฤษภาคม 2569 ครอบครัวข่าว 3 รายงานว่า เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมา (27 พฤษภาคม) เกิดเหตุรถกระบะพุ่งชนรถจักรยานยนต์ มีผู้เสียชีวิต บนสะพานต่างระดับบางรักน้อย ถนนราชพฤกษ์ ฝั่งขาออก ต.บางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางศรีเมือง พร้อมอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เข้าตรวจสอบ พบจักรยานยนต์ล้มตะแคงขวางเลนซ้าย ท้ายรถมีร่องรอยถูกชน ใกล้กันที่เลนขวาพบร่างของ นายศรนรินทร์ อายุ 43 ปี อาชีพไรเดอร์ มีแผลศีรษะแตก แขนซ้ายขาด
ขณะที่รถของคู่กรณีมีรอยชนที่กันชนด้านหน้ามุมซ้าย และล้อหน้าฝั่งซ้ายพับ ไม่สามารถขับต่อได้ ส่วนผู้ขับขี่อยู่ในอาการคล้ายเมาสุรา ทางตำรวจได้ควบคุมตัวไว้แล้ว
ต่อมาทราบว่าผู้ขับขี่รถกระบะ คือ นายจรงค์ ดำรงตำแหน่งอำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ และทำหน้าที่รองโฆษกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
ด้านผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่า ขณะตนขี่รถจักรยานยนต์มาถึงบนสะพาน เห็นไรเดอร์ขี่รถอยู่เลนซ้าย จากนั้นรถของคู่กรณีที่ขับมาเลนขวาก็เป๋เข้าเลนซ้ายไปชนท้ายไรเดอร์ และลากไปไกลมาก
พบว่าหลังเกิดเหตุคู่กรณีพยายามจะขับหนี แต่ขับต่อไม่ได้เพราะยางแตก แถมยังพบว่ามีอาการมึนเมา พวกตนจึงมาล้อมรถเอาไว้เพื่อไม่ให้หลบหนี เมื่อเขาลงจากรถก็อ้างว่าตัวเองเป็นคนใหญ่คนโตและเป็นข้าราชการ รู้จักตำรวจเมืองนนท์ อีกทั้งจุดเกิดเหตุจะมีการสลับตัวคนขับรถ แต่ตนถ่ายคลิปเอาไว้หมดแล้ว
เบื้องต้นทางตำรวจ สภ.บางศรีเมือง ได้นำตัวคนขับกระบะมาเป่าวัดแอลกอฮอล์ พบว่าสูงถึง 189 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
ขอบคุณข้อมูลจาก ครอบครัวข่าว 3