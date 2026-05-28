HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

รองโฆษก ป.ป.ช. เมาขับกระบะ ชนไรเดอร์ดับ ยังโวยเป็นคนใหญ่โต ซ้ำจะสลับตัวคนขับ

          ฉาว ! รองโฆษก ป.ป.ช. เมาขับกระบะ ชนไรเดอร์แขนขาด ดับคาที่ จะซิ่งนีแต่ล้อพัง ไปไม่รอด โวยลั่นเป็นคนใหญ่คนโต ซ้ำพบพยายามเปลี่ยนคนขับ 

เมาแล้วขับ

          วันที่ 28 พฤษภาคม 2569 ครอบครัวข่าว 3 รายงานว่า เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมา (27 พฤษภาคม) เกิดเหตุรถกระบะพุ่งชนรถจักรยานยนต์ มีผู้เสียชีวิต บนสะพานต่างระดับบางรักน้อย ถนนราชพฤกษ์ ฝั่งขาออก ต.บางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางศรีเมือง พร้อมอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เข้าตรวจสอบ พบจักรยานยนต์ล้มตะแคงขวางเลนซ้าย ท้ายรถมีร่องรอยถูกชน ใกล้กันที่เลนขวาพบร่างของ นายศรนรินทร์ อายุ 43 ปี อาชีพไรเดอร์ มีแผลศีรษะแตก แขนซ้ายขาด 

          ขณะที่รถของคู่กรณีมีรอยชนที่กันชนด้านหน้ามุมซ้าย และล้อหน้าฝั่งซ้ายพับ ไม่สามารถขับต่อได้ ส่วนผู้ขับขี่อยู่ในอาการคล้ายเมาสุรา ทางตำรวจได้ควบคุมตัวไว้แล้ว 

เมาแล้วขับ

          ต่อมาทราบว่าผู้ขับขี่รถกระบะ คือ นายจรงค์ ดำรงตำแหน่งอำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ และทำหน้าที่รองโฆษกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

          ด้านผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่า ขณะตนขี่รถจักรยานยนต์มาถึงบนสะพาน เห็นไรเดอร์ขี่รถอยู่เลนซ้าย จากนั้นรถของคู่กรณีที่ขับมาเลนขวาก็เป๋เข้าเลนซ้ายไปชนท้ายไรเดอร์ และลากไปไกลมาก 

          พบว่าหลังเกิดเหตุคู่กรณีพยายามจะขับหนี แต่ขับต่อไม่ได้เพราะยางแตก แถมยังพบว่ามีอาการมึนเมา พวกตนจึงมาล้อมรถเอาไว้เพื่อไม่ให้หลบหนี เมื่อเขาลงจากรถก็อ้างว่าตัวเองเป็นคนใหญ่คนโตและเป็นข้าราชการ รู้จักตำรวจเมืองนนท์ อีกทั้งจุดเกิดเหตุจะมีการสลับตัวคนขับรถ แต่ตนถ่ายคลิปเอาไว้หมดแล้ว

          เบื้องต้นทางตำรวจ สภ.บางศรีเมือง ได้นำตัวคนขับกระบะมาเป่าวัดแอลกอฮอล์ พบว่าสูงถึง 189 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์


ขอบคุณข้อมูลจาก ครอบครัวข่าว 3 

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รองโฆษก ป.ป.ช. เมาขับกระบะ ชนไรเดอร์ดับ ยังโวยเป็นคนใหญ่โต ซ้ำจะสลับตัวคนขับ โพสต์เมื่อ 28 พฤษภาคม 2569 เวลา 10:16:05 4,520 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ดาวซัลโว วันวิสาขบูชา ดูดวง 2569 ข่าวฟุตบอลโลก ปฏิทินวันหยุด 2569 ทีมฟุตบอลโลก calendar 2569 ไทยช่วยไทยพลัส ฟุตบอลโลก 2026 ตารางฟุตบอลโลก
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันสำคัญ 2569 เป๋าตัง ราคาน้ำมันวันนี้ ทราย สก๊อต ลูกปัด ชลนรรจ์ World Cup 2026
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย